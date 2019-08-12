Финансы
Рубль подешевел к доллару и евро на открытии торгов МосбиржиЭкономика сегодня 03:16
Курс доллара повысился на 20 копеек – до 65,61 рубля, согласно данным Московской биржи утром 13 августа. Курс евро расчетами «завтра» на 10:04 мск вырос на 8 копеек – до 73,43 рубля. Российская валюта теряет позиции на фоне падения спроса на активы развивающихся рынков и дешевеющей нефти.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 12:40, Вашингтон
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Обновлено в 12:30
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Обновлено вчера в 15:53
Армия и оружие
Турция ждет от США отступления в Сирии
Для понимания как именно происходит наступление САА есть очень хороший репортаж о наступлении сирийской арабской армии (с первой линии), который сделали журналисты "Анна-Ньюс": Что интересно, турецкие "миротворцы" и официальная Анкара в районе северной Хамы и Идлиба никак не реагирует на происходящие события, как, собственно и американцы (что особенно показательно!).
Обновлено в 07:44
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Обновлено в 12:04
Армия и оружие
ВСУ впервые после перемирия применили танки в Донбассе
Впервые с начала перемирия в Донбассе ВСУ применили танки при обстреле ДНР, сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Обновлено в 08:41
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Четыре человека погибли в результате ДТП в Краснодарском крае
Столкнулись сразу несколько автомобилей. В результате ДТП погибли четыре человека, среди которых один несовершеннолетний.
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Суд начал банкротство бывшей компании Ананьевых «Техносерв»
Арбитражный суд Москвы ввел начальную процедуру банкротства в отношении одной из крупнейших российских IT-компаний, «Техносерв АС».
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