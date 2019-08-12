Финансы

Рубль подешевел к доллару и евро на открытии торгов МосбиржиЭкономика сегодня 03:16

Курс доллара повысился на 20 копеек – до 65,61 рубля, согласно данным Московской биржи утром 13 августа. Курс евро расчетами «завтра» на 10:04 мск вырос на 8 копеек – до 73,43 рубля. Российская валюта теряет позиции на фоне падения спроса на активы развивающихся рынков и дешевеющей нефти.
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Рубль днем умеренно снижается к доллару и евро в условиях дешевеющей нефти и негативной динамики мировых рынков

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