Финансы
Рубль слегка подешевел к доллару и евро на старте торговИнтерфакс 03:19
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного дешевеет к доллару и евро на старте торгов на фоне негативной динамики валют emerging markets.
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Экономика
«Зелёная книга» побила рекорд в российском прокате
Картина «Зелёная книга» собрала в российском прокате более 544 млн рублей — рекордную сумму для кинолент, завоевавших «Оскар» в номинации «Лучший фильм года», свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.
Обновлено в 15:53
Авто
Первый камень завода Hino заложат в Химках 24 апреля
Ранее сообщалось, что подготовительные работы для строительства завода Hino в Подмосковье уже ведутся.
Обновлено в 12:55
Общество
Раскрыты перспективы врачей роддома со смешными зарплатами
Ранее стало известно, что за короткий срок из-за низких зарплат и слишком большой нагрузки из роддома уволились 14 врачей, 5 акушеров-гинекологов, 2 неонатолога.
Обновлено в 14:09
Политика
Москвичей с временной регистрацией хотят допустить на выборы мэра
Глава МГИК Валентин Горбунов уточнил, что возможность голосовать получат те жители Москвы, которые оформят временную регистрацию не менее чем за три месяца до выборов.
Обновлено в 17:13
Армия и оружие
Видео последствий удара Израиля по Сирии опубликовано в сети
Израильская авиация нанесла удар по объектам в сирийском городе Алеппо.
Обновлено в 03:42
Армия и оружие
В США внесли проект о запрете поставок F-35 Турции из-за закупки С-400
Обновлено в 16:32
Политика
Президент Эстонии посетит Москву впервые с 2011 года
Обновлено в 10:03
Хоккей
ХК «Чебоксары» обыграл «Мордовию» в третьем матче серии
Обновлено в 10:36
Баскетбол
Воронцевич: хочется вернуть «Химкам» долг за недавнее поражение в Лиге ВТБ
Хочется, чтобы в Мытищах было много наших болельщиков.
Обновлено в 13:48
Общество
Дальневосточные губернаторы прокомментировали задержание Ишаева
Губернаторы Дальневосточного федерального округа прокомментировали сообщения о задержании бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева.
Обновлено в 08:34
Экономика
Банки оценят кредитоспособность россиян на основе трат по картам Visa
Карту не обманешь «Рисунок трат по картам может быть ценным дополнением к кредитной истории», – объясняет идею Петелина: категория карты, частота и места покупок, потраченная сумма – эти параметры должны что-то говорить о заемщике.
Обновлено вчера в 16:36
Гаджеты
Boston Dynamics показала робота-грузчика
Обновлено в 16:51
Космос
Памятник Гагарину установили в Израиле
Обновлено в 12:55
Экономика
«Газпром» выкупит своих крупнейших подрядчиков у Ротенберга и Тимченко
Знаменитые подрядчики Структуры "Газпрома" ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний "Стройгазмонтаж" у Аркадия Ротенберга и "Стройтранснефтегаз" у Геннадия Тимченко, рассказали РБК два источника, близких к "Газпрому", и собеседник в компании, которая работает с монополией.
Обновлено в 17:00
Армия и оружие
Испытания беспилотника «Охотник» могут продлиться до трех лет
«Первые летные испытания состоятся в этом году, продлятся они от одного до трёх лет в зависимости от результатов», — сказал представитель ОПК.
Обновлено в 08:43
Общество
У родственников главы «Ростеха» нашли виллы в Испании за десятки миллионов евро
Родственники и друзья главы «Ростеха» Сергея Чемезова владеют элитной недвижимостью в Испании, стоимость которой составляет десятки миллионов евро.
Обновлено в 18:30
Армия и оружие
В Петербурге спустили на воду подлодку «Петропавловск-Камчатский»
В Петербурге в четверг, 28 марта, спустили на воду дизель-электрическую подводную лодку «Петропавловск-Камчатский», передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 03:45
Технологии
Роскомнадзор предложил операторам тестировать Рунет на «суверенность»
Выбор для тестирования продукта RDP.RU, как рассказывает один из операторов, в Роскомнадзоре компаниям объяснили тем, что он оказался лучшим по итогам испытаний по фильтрации трафика.
Обновлено в 14:31
Армия и оружие
Корабли НАТО вошли в Чёрное море
Четыре боевых корабля второй постоянной военно-морской группы НАТО прошли проливы Дарданеллы и Босфор, вошли в Чёрное море.
Обновлено в 14:35
Культура
В Белгороде объяснили музыку из «Звёздных войн» во время присяги мэра
Обновлено вчера в 09:54
Здоровье
Названы животные, которые чаще всего кусают москвичей в зоопарках
Агрессию по отношению к зрителям проявляли еноты, лисы, обезьяны и мелкие грызуны.
Обновлено в 14:04
Происшествия
Кадыров обратился к виновнику смертельного ДТП в Москве
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал скрывшегося с места происшествия виновника ДТП на Можайском шоссе в Москве, в результате которого погибли два человека, незамедлительно явиться в полицию и "не позорить свой род".
Обновлено в 11:25
Авто
В Сети показали тизер Ford Escape
Американские производители показали в Сети видео-тизер Ford Escape. Автомобиль будет официально представлен в следующий вторник, 2 апреля.
Обновлено в 13:17
Футбол
Иванович: готов еще продержаться несколько лет на высоком уровне
Футболист петербургского "Зенита" Бранислав Иванович заявил, что готов еще несколько лет играть на высоком уровне.
Обновлено в 17:53