Финансы
Рубль подешевел к доллару и евро на фоне усилившей падение нефтиИнтерфакс 12:47
Доллар США и евро растут на Московской бирже в четверг вечером; рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне ускорившей падение нефти. Курс доллара США составил 65,01 руб. в 19:00, что на 17,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 15:41, Ашберн
Авто
Kia показала два новых полноприводных кроссовера
Обновлено в 14:13
Политика
Президент Эстонии впервые за восемь лет приедет в Россию
Обновлено в 09:21
Экономика
Минсельхоз предложил в три раза увеличить поставки томатов из Турции
Минсельхоз России предложил в три раза увеличить квоту на ввоз томатов из Турции.
Обновлено в 09:43
Происшествия
Дочь задержанного Ишаева в зале суда не могла перестать плакать
Дочь задержанного бывшего полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, академика РАН Виктора Ишаева Юлия в зале суд не могла остановить слезы.
Обновлено в 15:13
Происшествия
Пожар в жилом доме на Сестрорецкой улице локализован
Обновлено в 07:44
Технологии
Роскомнадзор предложил операторам тестировать Рунет на «суверенность»
Выбор для тестирования продукта RDP.RU, как рассказывает один из операторов, в Роскомнадзоре компаниям объяснили тем, что он оказался лучшим по итогам испытаний по фильтрации трафика.
Обновлено в 14:31
Общество
Врач-педиатр из Кинешмы отказалась увольняться после фото в белье
Фотографии врача-педиатра Анастасии Орловой в нижнем белье появились в социальных сетях 12 марта и вызвали бурную критику в сети, однако завотделением учреждения уверила, что фото никак не отразятся на карьере врача.
Обновлено в 09:37
Кино
Анджелина Джоли станет супергероем Marvel
Джоли сделала выбор в пользу проекта Marvel, сюжет которого будет крутиться вокруг сверхдержав и почти бессмертных существах, а также о неких девиантах — существах-монстрах, созданных пришельцами.
Обновлено вчера в 22:29
Футбол
Фанаты «Барселоны» выбрали лучший гол в истории клуба
Пресс-служба каталонской "Барселоны" провела голосование среди болельщиков за лучший гол в истории клуба.
Обновлено в 14:28
Наука
Повлияла ли смена диеты на язык?
Авторы разбирают, какие звуки праиндоевропейского языка (на нем говорили 6–8 тысяч лет назад) перешли в губно-зубные в языках потомках, и показывают, что количество губно-зубных сильно возросло.
Обновлено в 09:25
Хоккей
ЦСКА одолел СКА в матче финала Западной конференции
Обновлено в 15:11
Политика
Медведев приостановил объединение Александринки и Театра имени Волкова
Премьер-министр Дмитрий Медведев приостановил действие приказа Минкультуры об объединении Александринского театра и Театра драмы имени Волкова, заявил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.
Обновлено в 13:13
Происшествия
Кадыров обратился к виновнику смертельного ДТП в Москве
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал виновника смертельной автоаварии в Москве, в которой погибли женщина и ее несовершеннолетняя дочка, явиться в полицию.
Обновлено в 12:03
Политика
МИД Бразилии призвал Россию отозвать военных из Венесуэлы
27 марта президент США Дональд Трамп, комментируя присутствие в Венесуэле российских военных, призвал Россию «убраться» из страны, сообщало агентство Reuters.
Обновлено в 14:50
Происшествия
У ТЦ «Москва» задержаны 27 человек, совершавших намаз
Обновлено вчера в 14:55
Армия и оружие
В Пентагоне заявили о необходимости модернизировать ядерные силы США
Помощник замминистра обороны США по политическим вопросам Дэвид Трахтенберг заявил, что Соединённым Штатам необходимо модернизировать свои ядерные силы в условиях укрепления ядерных потенциалов России и Китая.
Обновлено в 12:19
Происшествия
Абызова поместят в СИЗО «Лефортово»
Экс-министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов, которого обвиняют в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, а также в мошенничестве в особо крупном размере, будет содержаться под арестом в следственном изоляторе «Лефортово» в Москве, сообщил его адвокат.
Обновлено вчера в 14:19
Футбол
Сын Киркорова прошел отбор в академию «Барселоны»
Сын российского певца Филиппа Киркорова Мартин прошел отбор в футбольную академию "Барселоны", которая находится в Москве.
Обновлено в 12:58
Общество
Связанный с Ролдугиным фонд безвозмездно получит пляж в Сочи
Заксобрание Краснодарского края одобрило передачу пляжной территории в Имеретинской низменности в Сочи образовательному фонду «Талант и успех», одним из учредителей которого является виолончелист Сергей Ролдугин.
Обновлено в 14:05
Армия и оружие
Транспортник Ил-112В получил разрешение на первый полет
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ПАО "Ил", было получено разрешение на полет новейшего военно-транспортного самолета Ил-112В.
Обновлено в 09:50
Политика
Власти Венесуэлы запретили Гуайдо занимать госпосты в течение 15 лет
Власти Венесуэлы запретили оппозиционному лидеру Хуану Гуайдо занимать государственные посты в течение 15 лет.
Обновлено в 14:17
Общество
Журналисты нашли у родственников главы «Ростеха» недвижимость в Испании
В С’Агаро есть недвижимость и у Анны Курепиной, пенсионерки из Москвы, которая, как отмечает OCCRP, может быть связана с Владимиром Артяковым, экс-губернатором Самарской области (2007–2012 годы) и первым заместителем гендиректора «Ростеха» и бывшим главой совета директоров АвтоВАЗа.
Обновлено в 13:57
Экономика
«Зеленая книга» поставила рекорд по сборам в России для победителей «Оскара»
В прокате бывают темные лошадки, которые выстреливают неожиданно для всех, говорят опрошенные «Ведомостями» игроки рынка: например, хоррор об убийце-клоуне «Оно» (сборы в России – 1 млрд руб.) и мюзикл «Ла-ла-ленд» (316,5 млн руб.), но «Зеленая книга» – самый яркий сюрприз за последние годы.
Обновлено в 13:11
Происшествия
ЕСПЧ не принял жалобу адвокатов Кокорина
Обновлено в 09:51
Армия и оружие
Корабли НАТО вошли в Черное море
Боевые корабли Второй постоянной группы ВМС НАТО вошли в Черное море.
Обновлено в 13:14
Происшествия
Потерпевшая по делу Абызова компания не обращалась к правоохранителям
Глава признанной потерпевшей по делу Абызова компании «Алмазювелирэкспорт» Михаил Шеин рассказал ТАСС, что сам в правоохранительные органы не обращался.
Обновлено в 13:46
Гаджеты
Роскачество составило рейтинг лучших смартфонов
Роскачество и Международная ассамблея организаций потребительских испытаний (ICRT) обновили рейтинг лучших смартфонов.
Обновлено в 01:31