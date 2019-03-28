Рубль подешевел к доллару и евро на фоне усилившей падение нефтиИнтерфакс 12:47

Доллар США и евро растут на Московской бирже в четверг вечером; рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне ускорившей падение нефти. Курс доллара США составил 65,01 руб. в 19:00, что на 17,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Рубль подешевел к доллару и евро на фоне усилившей падение нефти

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