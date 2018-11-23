Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов пятницы, отыгрывая продолжающийся обвал рынка энергоносителей. Инвесторы по-прежнему опасаются избыточного предложения нефти на мировом рынке при некотором ослаблении роста спроса.

Рубль подешевел к доллару и евро на фоне обвала на рынке нефти

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