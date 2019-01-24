Финансы

Рубль подешевел к доллару и евроВзгляд.ру вчера в 02:11

Курс доллара расчетами «завтра» утром в пятницу вырос на 1 копейку – до 65,79 рубля, курс евро поднялся на 6 копеек – до 74,45 рубля. Февральский фьючерс на нефть марки Brent вырос до 61,64 доллара за баррель, передает РИА «Новости».
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Рубль снижается к доллару и евро в пятницу вечером в рамках фиксации прибыли

Финмаркетвчера в 11:47

Рубль продолжает укрепляться к доллару и евро вечером 24 января

Свободная Пресса24 января в 13:09

Рубль снижается к евро на открытии торгов

Газета.Ruвчера в 02:19

Рубль растёт к доллару

RT на русскомвчера в 02:01

Рубль слегка снизился к доллару и евро на старте пятницы

Интерфаксвчера в 02:32

Рубль подешевел к доллару и евро

Взгляд.рувчера в 02:11

Рубль укрепился к доллару

Телеканал 360°вчера в 03:19
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Спорт

Загитова заявила, что Тутберидзе поддержала её после неудачи на ЧЕ

Обновлено вчера в 16:01
Общество

В Германии отказались считать героями жертв блокады Ленинграда

Бигальке признает, что блокада Ленинграда была чудовищным преступлением вермахта, однако современная героизация жертв ведет в оправданию их смерти.
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия

Двое работников погибли в шахте Ново-Широкинского рудника в Забайкалье

Обновлено вчера в 21:52
Технологии

Цукерберг объединит Facebook, Instagram и WhatsApp

Сразу четыре сотрудника Facebook сообщили о планах Марка Цукерберга интегрировать социальные сети Facebook и Instagram, а также мессенджер WhatsApp, объединив их в единую экосистему с общими сообщениями.
Обновлено вчера в 14:14
Авто

Mitsubishi Eclipse Cross получил новый мотор

Тест Mitsubishi Eclipse Cross: отвечаем на вопросы о купе, ставшем кроссовером Бензиновые кроссоверы тоже доработали: переднеприводные версии получили электронную имитациу блокировки дифференциала Active Yaw Brake Control.
Обновлено вчера в 11:30
Авто

Названы самые ожидаемые автомобили 2019 года в РФ

Отечественная Lada Vesta Sport стала лишь шестой в рейтинге самых ожидаемых новинок 2019 года.
Обновлено в 00:57
Транспорт

«Аэрофлот» отменил в выходные более 130 рейсов из-за непогоды

Обновлено вчера в 12:56
Общество

Названы регионы России с самым грязным воздухом

Обновлено в 01:00
Армия и оружие

В России зафиксированы массовые маневры военных спутников США

Обновлено вчера в 22:13
Происшествия

В Бразилии после прорыва дамбы пропали около 200 человек

Спасатели разыскивают порядка 200 человек, которые пропали без вести после прорыва дамбы на железорудном руднике в провинции Минас-Жерайс на юго-западе Бразилии, передает Reuters со ссылкой на заявление местных аварийных служб.
Обновлено вчера в 15:47
Политика

Bloomberg: Банк Англии отказался вернуть Мадуро золото на $1,2 млрд

Банк Англии отказался возвращать президенту Венесуэлы Николасу Мадуро слитки золота на сумму $1,2 млрд.
Обновлено в 00:18
Политика

Трамп объявил о приостановке шатдауна

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что ему удалось договориться с демократами в конгрессе о трехнедельном прекращении шатдауна.
Обновлено вчера в 15:25
Происшествия

Ребенка, упавшего в колодец в Испании, спасти не удалось

Двухлетнего ребенка, упавшего в технический колодец на юге Испании (муниципалитет Тоталан, провинция Малага), спасти не удалось.
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия

У Соломоновых островов произошло землетрясение магнитудой 6,2

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Тихом океане у берегов островного государства Соломоновы острова, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Обновлено в 00:22
Авто

В Сети появились первые фотографии серийного BMW i4

Судя по представленным фотографиям BMW i4 получил черты 4-Series Gran Coupe.
Обновлено вчера в 09:10
Политика

Толкнувший Скабееву украинский журналист не захотел извиняться

Обновлено вчера в 17:28
Общество

Аллигаторы вмерзли в лед из-за холодов

Аллигаторы, живущие в национальном парке Болотного парка реки Шаллотт в американском штате Северная Каролина, снова вмерзли в лед.
Обновлено вчера в 06:46
Общество

Синоптики предупредили о морозе и метели в Москве 26 января

Обновлено вчера в 23:48
Гаджеты

Новый iPhone может получить датчик, фиксирующий утечку газа

Новый смартфон компании Apple может обзавестись специальным датчиком, который будет фиксировать утечку газа.
Обновлено вчера в 14:47
Наука

Ученые выяснили, что на ДНК человека может повлиять одна ночь без сна

Как установили ученые, всего одна ночь без сна может повлиять на ДНК человека.
Обновлено вчера в 13:59
Кино

«Золотого орла» в номинации лучший фильм получила картина «Война Анны»

Картина «Война Анны» режиссера Алексея Федорченко победила в номинации лучший фильм в рамках кинопремии «Золотой орел».
Обновлено вчера в 17:18
Хоккей

Макдэвид победил в конкурсе на скорость на мастер-шоу Матча звезд НХЛ

Обновлено в 00:06
Футбол

Леонарду Жардим вернулся на пост главного тренера «Монако»

Португальский специалист Леонарду Жардим назначен главным тренером "Монако".
Обновлено вчера в 16:56
Происшествия

Авиарейсы в Симферополь задерживаются из-за тумана

Обновлено вчера в 01:37
Происшествия

МВД объяснило задержание в Магнитогорске гражданина Киргизии

Задержанный в Магнитогорске гражданин Киргизии Хуснидин З. находится в международном розыске за участие в массовых беспорядках, которые прошли на территории города Ош в июне 2010 года.
Обновлено вчера в 12:32
Экономика

Национальное рейтинговое агентство сменило гендиректора

Алексей Богомолов 25 января стал генеральным директором Национального рейтингового агентства (НРА), сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителя агентства.
Обновлено в 00:20
Космос

Грузовой «Прогресс МС-09» затопили в Тихом океане

Грузовой космический корабль "Прогресс МС-09" отстыковался от Международной космической станции (МКС).
Обновлено вчера в 12:58
Кино

Арья из «Игры престолов» пообещала фанатам разочарование от финала

Английская актриса Мэйси Уильямс, сыгравшая в сериале «Игра престолов» Арью Старк, рассказала о том, что думает о финале шоу, в интервью для Sky News.
Обновлено вчера в 08:36
Теннис

Мария Шарапова посетила Эрмитаж

Отвечая на вопрос о планах на предстоящий турнир, Шарапова подчеркнула, что для нее главной задачей всегда является победа.
Обновлено в 01:30
Экономика

Vostok New Ventures собирается продать пакет акций Avito за $540 млн

Шведский фонд Vostok New Ventures объявил о намерении продать свою долю в Avito крупнейшему акционеру сервиса - южноафриканской компании Naspers, говорится в сообщении фонда.
Обновлено вчера в 10:34
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