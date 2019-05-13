Финансы
Рубль подешевел к доллару и евроМосковский Комсомолец 03:16
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 14:37, Ашберн
Происшествия
В Казани школьник с пистолетом взял одноклассников в заложники
Инцидент произошел сегодня, 13 мая, в гимназии №7 в городе Казань. По предварительной информации, школьнику 17 лет.
Обновлено в 05:41
Происшествия
В США официант вернул забывчивой пенсионерке чек почти на $500 тысяч
В Нью-Йорке в одной из пиццерий женщина пожилого возраста оставила на столике чек на $424 тыс. Официант, обслуживавший посетительницу и оставшийся без чаевых, вернул документ владелице, передает New York Daily News.
Обновлено в 09:29
Армия и оружие
Комбат ДНР рассказал, по какой причине ВСУ не могут перейти в наступление
Обновлено в 10:24
Экономика
ЦБ перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля
Российский ЦБ перестал изготавливать монеты номиналом ниже рубля. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные банка.
Обновлено вчера в 20:24
Политика
Кремль выявил регионы, где жители хотят поменять губернаторов
В некоторых российских регионах закрытые исследования, проведенные в марте для администрации президента, показали высокий запрос на смену губернаторов.
Обновлено в 00:58
Политика
Зеленский опубликовал послание мира для жителей Донбасса и Крыма
Избранный президент Украины Владимир Зеленский после нескольких встреч с лидерами различных конфессий опубликовал на странице в Facebook видеоролик, в котором они делают совместное заявление с "посланием мира" к живущим в Крыму и на Донбассе.
Обновлено в 11:18
Политика
Помпео заявил, что Россия «асимметрично развивает ядерные силы»
Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон рассматривает возможность выхода из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), поскольку Москва нарушает его, "асимметрично развивая ядерные силы".
Обновлено вчера в 12:20
Происшествия
Вылетевший в Самару SSJ 100 вернулся в Шереметьево
Обновлено вчера в 21:02
Шоу-бизнес
Директор Алсу опроверг засекречивание расследования итогов «Голоса»
По словам Фадеева, никто из членов семьи победительницы детского «Голоса» Микеллы Абрамовой не обращался к компании Talpa и другим организациям, имеющим отношение к шоу.
Обновлено вчера в 09:04
Спорт
Медведева описала Загитову и Туктамышеву одним словом
Обновлено в 09:03
Общество
Минсельхоз определился с правилами ввоза импортного хамона
Что предлагает Минсельхоз Минсельхоз подготовил поправки в закон "О ветеринарии", которые предусматривают запрет на ввоз для личного потребления животноводческой продукции из стран, неблагополучных по заразным болезням животных.
Обновлено в 14:01
Общество
Минтруд расширил список профессий селян для надбавки к пенсии
На федеральном портале проектов нормативных правовых актов появился проект, разработанный Министерством труда, в котором предлагается расширить список профессий сельских тружеников, которым будет выплачиваться надбавка к пенсии в 25%.
Обновлено в 13:56
Футбол
ФК «Спартак» будет ориентироваться на трансферную модель «Краснодара»
Ранее футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о стратегии «Краснодара»предоставлять игровое время своим воспитанникам.
Обновлено в 14:08
Происшествия
В Омске школьница убила отца из-за немытой посуды
Школьница пояснила следователю, что между ними сложились неприязненные отношения. Отец постоянно оскорблял и ругал ее, иногда выпивал.
Обновлено в 08:57
Футбол
СМИ назвали имя нового гендиректора «Спартака»
Томас Цорн в новом сезоне чемпионата России будет совмещать посты генерального и спортивного директора «Спартака», сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 11:34
Наука
Инженеры превратили три шланга для душа в лазающего по стенам робота
Японские и британские инженеры создали робота, способного лазать по стенам и другим вертикальным поверхностям.
Обновлено в 13:07
Происшествия
В Чечне задержали девять предполагаемых боевиков
"По предварительной информации, незаконное вооруженное формирование было создано уроженцем Чечни, 1998 года рождения, в городе Грозный в конце зимы 2019 года, в состав группы помимо организатора вошли восемь человек",- сказал собеседник агентства.
Обновлено в 13:16
Хоккей
Сборная России победила команду Чехии на ЧМ по хоккею
Обновлено в 12:31
Армия и оружие
В Киев прилетел новый борт с тяжелоранеными из Донбасса
В киевский военный клинический госпиталь прибыл борт из Донбасса с тяжелоранеными бойцами, сообщила в социальных сетях волонтер Наталья Юсупова.
Обновлено в 11:26
Политика
Оператор «Северного потока-2» ответил на угрозу санкций США
Проект газопровода «Северный поток-2» полностью соответствует закону и не нуждается в плане Б на случай введения санкций США.
Обновлено в 11:25
Происшествия
Протестующих россиян наказали слезоточивым газом в Екатеринбурге
В Екатеринбурге против людей, просящих не строить храм на месте сквера, неизвестные применили слезоточивый газ.
Обновлено в 14:09
Политика
Путин примет Лаврова и Помпео после их переговоров в Сочи
Президент России Владимир Путин примет в своей сочинской резиденции главу российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео 14 мая.
Обновлено в 12:50
Спорт
Глава РУСАДА призвал отстранить руководство ВФЛА
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус предложил ряд шагов, которые, по его мнению, помогут восстановить Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА) в Международной федерации лёгкой атлетики (IAAF).
Обновлено в 12:07
Экономика
Средняя зарплата в Москве вырастет до 135 тысяч рублей
В последние годы средняя зарплата москвичей, уточнили в ведомстве, увеличивается на 5-10 процентов в год.
Обновлено в 09:30
Футбол
«Реал» объявит о трансфере Азара после финала ЛЕ
О самом трансфере будет объявлено после финала Лиги Европы, в котором «Челси» встретится с «Арсеналом».
Обновлено в 12:48
Шоу-бизнес
Галкин рассказал историю знакомства с Пугачевой
Шоумен Максим Галкин рассказал о том, как познакомился со своей женой Аллой Пугачевой.
Обновлено в 13:18
Гаджеты
Верховный суд разрешил пользователям Apple подать антимонопольный иск
Придется раскошелиться Верховный суд США разрешил пользователям App Store подать антимонопольный иск против компании Apple, сообщает CNBC.
Обновлено в 11:51