Финансы

Рубль в начале дня умеренно снижается к доллару и евроПРАЙМ 10 мая в 03:33

Курс рубля в начале торгов пятницы умеренно снижается к доллару и евро в отсутствие сильных внешних сигналов, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.11 мск повышался на 7 копеек — до 65,14 рубля, курс евро — на 31 копейку, до 73,17 рубля.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Рубль снизился к доллару и евро при открытии торгов

Вести.Финанс03:19

Рубль подешевел к доллару и евро

Московский Комсомолец03:16

Рубль снижается к доллару и евро

Газета.Ru10 мая в 03:33

Евро и доллар увеличились в стоимости на открытии торгов

Комсомольская правда10 мая в 03:50

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:02

Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов утром 10 мая

Интерфакс10 мая в 03:25

Курс доллара на Мосбирже вырос до 65,19 рубля

ТАСС10 мая в 03:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 16:06, Ашберн
Происшествия

В самолет Меркель врезался автомобиль

В аэропорту Дортмунда в самолет канцлера ФРГ Ангелы Меркель врезался автомобиль.
Обновлено в 13:58
Шоу-бизнес

Семью Алсу подозревают в давлении на владельцев формата «Голос. Дети»

Напомним, последний сезон шоу закончился скандалом: с небывалым отрывом от соперников победила Микелла Абрамова, дочь популярной певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова.
Обновлено вчера в 08:36
Политика

Евросоюз потребовал от Зеленского выплаты долгов Украины

Еврокомиссар по расширению Йоханнес Хан назвал две основные проблемы, с которыми предстоит столкнуться выбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 08:50
Армия и оружие

Трое украинских военных подорвались на мине в Донбассе

Трое военнослужащих Операции объединенных сил (ООС) подорвались в Донбассе на мине, сообщили украинские СМИ.
Обновлено в 14:49
Космос

Стартовало изготовление корпуса космического корабля «Федерация»

Обновлено вчера в 20:48
Экономика

ЦБ перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля

Российский ЦБ перестал изготавливать монеты номиналом ниже рубля. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные банка.
Обновлено вчера в 20:24
Общество

Сергея Зверева оштрафовали на 15 тысяч рублей за пикет у стен Кремля

Обновлено в 06:04
Авто

Российский авторынок в апреле показал снижение

На первом месте по объёму продаж в апреле находится «АвтоВАЗ», который реализовал 32 тыс. 316 автомобилей (+5%).
Обновлено в 06:59
Футбол

Экс-вратарь «Спартака» Хомич порвал «кресты»

У вратаря «Химок» Дмитрия Хомича диагностирован разрыв задней крестообразной связки, сообщил корреспонденту «Матч ТВ» Сергею Ильеву главный тренер подмосковной команды Андрей Талалаев.
Обновлено в 15:12
Футбол

Джеррард: расистское поведение болельщиков портит российский футбол

Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард отметил, что проявления расизма со стороны болельщиков в адрес игроков портят российский футбол.
Обновлено в 14:42
Кино

Актриса из «Игры престолов» предположила реакцию фанатов на финал сериала

Британская актриса Софи Тернер, исполняющая роль Сансы Старк в сериале «Игра престолов», рассказала, какой будет предполагаемая реакция поклонников на концовку телесаги.
Обновлено в 11:48
Армия и оружие

Путин призвал активно развивать ВКС

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам ОПК в Сочи призвал активно развивать Воздушно-космические силы (ВКС) РФ.
Обновлено в 14:41
Авто

Редкий Ferrari отправили на пастбище к овцам

Проект TheTFJJ решил вывезти на прогулку с овцами гиперкар Ferrari LaFerrari. Редкий итальянский автомобиль получил по полной программе.
Обновлено в 04:20
Наука

Инженеры превратили три шланга для душа в лазающего по стенам робота

Японские и британские инженеры создали робота, способного лазать по стенам и другим вертикальным поверхностям.
Обновлено в 13:07
Происшествия

Олимпийская чемпионка Гусева погибла в ДТП

Председатель комитета по работе с ветеранами Союза конькобежцев России Рамир Курамшин заявил, что олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Гусева погибла в ДТП.
Обновлено в 08:41
Хоккей

Россия обыграла Чехию на чемпионате мира по хоккею

Обновлено в 12:30
Происшествия

В Дагестане при возгорании пассажирской «Газели» погибли три человека

Возгорание, предположительно, пассажирской "Газели" произошло в Дагестане.
Обновлено в 11:03
Авто

Флагманский кроссовер Nissan Murano стал дешевле в России

Наибольшее снижение рекомендованной розничной цены в размере 456 000 рублей коснулось автомобиля с гибридной установкой, таким образом разница в цене между двигателем 3,5 V6 и 2,5 HEV в аналогичной комплектации составляет всего 40 000 рублей.
Обновлено в 07:23
Политика

США попросили Турцию об отсрочке приобретения С-400

Власти Турции изучают очередной призыв США по отсрочке приобретения у России зенитной ракетной системы С-400, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:39
Авто

Названы топ-10 самых популярных кроссоверов в России по итогам апреля

Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых продаваемых кроссоверов и внедорожников в России.
Обновлено в 10:02
Происшествия

Свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна

Обновлено в 15:17
Авто

Hyundai Nexo подешевеет на треть

Компания Bosch придумала, как сократить стоимость водородных автомобилей.
Обновлено в 15:08
Политика

Экс-глава Минобороны Сердюков возглавил совет директоров ОАК

Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков назначен председателем совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
Обновлено в 12:28
Политика

Зеленский записал «послание мира Донбассу»

Обновлено в 10:30
Экономика

Россиянам придется потратить на окрошку 420 рублей

В мае на приготовление окрошки — традиционного блюда, популярность которого резко возрастает с приходом теплой погоды, россиянам придется потратить 420 рублей.
Обновлено вчера в 20:20
Происшествия

В Москве погибла журналистка Маргарита Вирова

Журналистка Wonderzine Маргарита Вирова умерла утром 13 мая в Боткинской больнице после того, как ночью выпала из окна своей квартиры на восьмом этаже.
Обновлено в 14:28
Армия и оружие

Украинский генерал заявил об операции катеров у российского порта

Осенью 2018 года бронированные катера ВМС Украины смогли тайно подойти к российскому порту в Ейске на полторы мили.
Обновлено в 13:16
Авто

Ford Territory опередил по продажам кроссовер Hyundai Creta

За первый квартал автомобиль разошелся тиражом более 10 тысяч экземпляров, опередив Hyundai Creta (8,6 ед.).
Обновлено в 00:26
Игры

7 панков из 10: игровые СМИ выставили первые оценки Rage 2

Игровые издания начали выставлять оценки новой Rage 2, которую id Software разработала совместно со шведской Avalanche Studios.
Обновлено в 08:50
Шоу-бизнес

Бойфренд поздравил Викторию Лопыреву с важным событием

Модель показала, как бойфренд поздравил её с Днем матери, который во всем мире отмечали накануне.
Обновлено в 14:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное