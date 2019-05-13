Финансы
Рубль подешевел к доллару и евроМосковский Комсомолец 03:16
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 09:58, Ашберн
Политика
Владимир Путин прибудет в Казань сегодня
Обновлено в 04:21
Музыка
Сергей Шнуров рассказал, почему распускает «Ленинград»
Обновлено в 09:28
Футбол
Арустамян сообщил о новом генеральном директоре «Спартака»
Обновлено в 09:31
Шоу-бизнес
Ксения Собчак эмоционально отреагировала на воссоединение с сыном
Ксения Собчак эмоционально отреагировала на встречу с сыном Платоном, который провел майские праздники с отцом Максимом Виторганом.
Обновлено в 03:19
Политика
Трамп захотел встречи с Путиным
Замглавы МИД России Сергей Рябков 13 мая отметил, что на встрече глав внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Майка Помпео в Сочи 14 мая будет обсуждаться вопрос о саммите российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на G20 в японской Осаке.
Обновлено в 09:45
Авто
Эксперты назвали худшие модели автомобилей в России
Обновлено в 00:15
Наука
Концентрация углекислого газа в атмосфере впервые превысила 415 ppm
Концентрация углекислого газа в атмосфере Земли впервые в истории человечества достигла уровня 415,26 ppm (миллионных долей по объему), свидетельствуют данные Океанографического института Скриппс.
Обновлено в 06:02
Наука
Обнаружены новые следы загрязнения воздуха древними римлянами
Обновлено в 02:28
Политика
Суд оштрафовал Зеленского за незаконную агитацию
Обновлено в 08:20
Армия и оружие
Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за сутки
Обновлено вчера в 17:37
Авто
В России подешевел кроссовер Nissan Murano
Компания Nissan снизила в России цены на кроссовер Murano на 286-456 тысяч рублей.
Обновлено в 09:39
Происшествия
Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве
Столичные полицейские задержали бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за распитие алкоголя в общественном месте, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 09:56
Политика
Украина заявила об «ограниченных возможностях» выданных в Донбассе российских паспортов
Гуцуляк утверждает, что недовольство связано с тем, что выданные по упрощенной схеме документы будут иметь отметку об "ограниченных возможностях" и будут действительны только на территории Ростовской области.
Обновлено в 09:28
Происшествия
В Казани вооруженный подросток удерживал одноклассников в гимназии
Подросток, вооруженный пневматическим пистолетом и ножом, удерживал одноклассников в одном из кабинетов гимназии №7 в Казани.
Обновлено в 05:34
Кино
Умерла голливудская певица и актриса Дорис Дэй
Голливудская актриса и певица Дорис Дэй скончалась в возрасте 97 лет. Об этом сообщает издание The Independent в понедельник, 13 мая.
Обновлено в 09:42
Авто
Названы самые угоняемые автомобили России
Рейтинг самых угоняемых автомобилей в России возглавил Cadillac Escalade. Об этом говорится в сообщении компании «АльфаСтрахование».
Обновлено в 09:47
Происшествия
Проходят обыски в кабинете заместителя мэра Якутска
Обыски связаны с деятельностью организации, которой владеет Виктория Федорова - супруга заммэра - мебельного салона "Виктория".
Обновлено в 01:31
Политика
Филарет заявил о «разделении» новой церкви на Украине
Обновлено в 03:52
Космос
Стартовало изготовление корпуса космического корабля «Федерация»
Обновлено вчера в 20:48
Гаджеты
Раскрыты возможности iPhone нового поколения
Обновлено в 06:59
Спорт
Медведева одним словом описала Загитову и Туктамышеву
Обновлено в 09:41
Происшествия
Аэропорт Волгограда эвакуировали после анонимных звонков о минировании
Аэропорт Волгограда и еще шесть объектов в городе эвакуированы после поступивших анонимных сообщений с угрозами взрыва, сообщил в понедельник "Интерфаксу" осведомленный источник.
Обновлено в 08:06
Здоровье
В российских школах могут по-новому допускать детей на физкультуру
Как отмечает специалист Федерального медико-биологического агентства России по детской кардиологии Леонид Макаров, это могло бы снизить детскую смертность от сердечных приступов на уроках физкультуры.
Обновлено в 09:11
Происшествия
Олимпийская чемпионка Гусева погибла в ДТП
Обновлено в 08:41
Политика
Китай вводит пошлины на импорт из США на $60 млрд
Китай с 1 июня вводит ввозные пошлины на экспорт из США на различные группы товаров объемом $60 млрд.
Обновлено в 08:43
Происшествия
В Ленобласти среднеазиатская овчарка напала на трехлетнего ребенка
На ребенка напала овчарка, принадлежащая отчиму малыша.
Обновлено в 09:37
Общество
В Роструде напомнили россиянам о следующих длинных выходных
Следующие длинные выходные ожидают россиян в связи с празднованием Дня народного единства со 2 по 4 ноября, напомнили ТАСС в понедельник в пресс-службе Федеральной службы по труду и занятости (Роструд).
Обновлено в 00:54
Авто
Российский автомобильный рынок в апреле показал падение
Эксперты Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) подвели итоги продаж на российском автомобильном рынке в апреле этого года.
Обновлено в 08:49