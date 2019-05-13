Рубль подешевел к доллару и евроМосковский Комсомолец 03:16

Утром 13 мая курс доллара к рублю вырос на 34 копейки.

Рубль подешевел к доллару и евро

Шоу-бизнес Ксения Собчак эмоционально отреагировала на воссоединение с сыном Ксения Собчак эмоционально отреагировала на встречу с сыном Платоном, который провел майские праздники с отцом Максимом Виторганом.

Политика Трамп захотел встречи с Путиным Замглавы МИД России Сергей Рябков 13 мая отметил, что на встрече глав внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Майка Помпео в Сочи 14 мая будет обсуждаться вопрос о саммите российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на G20 в японской Осаке.

Наука Концентрация углекислого газа в атмосфере впервые превысила 415 ppm Концентрация углекислого газа в атмосфере Земли впервые в истории человечества достигла уровня 415,26 ppm (миллионных долей по объему), свидетельствуют данные Океанографического института Скриппс.

Авто В России подешевел кроссовер Nissan Murano Компания Nissan снизила в России цены на кроссовер Murano на 286-456 тысяч рублей.

Происшествия Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве Столичные полицейские задержали бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за распитие алкоголя в общественном месте, сообщает РИА Новости.

Политика Украина заявила об «ограниченных возможностях» выданных в Донбассе российских паспортов Гуцуляк утверждает, что недовольство связано с тем, что выданные по упрощенной схеме документы будут иметь отметку об "ограниченных возможностях" и будут действительны только на территории Ростовской области.

Происшествия В Казани вооруженный подросток удерживал одноклассников в гимназии Подросток, вооруженный пневматическим пистолетом и ножом, удерживал одноклассников в одном из кабинетов гимназии №7 в Казани.

Кино Умерла голливудская певица и актриса Дорис Дэй Голливудская актриса и певица Дорис Дэй скончалась в возрасте 97 лет. Об этом сообщает издание The Independent в понедельник, 13 мая.

Авто Названы самые угоняемые автомобили России Рейтинг самых угоняемых автомобилей в России возглавил Cadillac Escalade. Об этом говорится в сообщении компании «АльфаСтрахование».

Происшествия Проходят обыски в кабинете заместителя мэра Якутска Обыски связаны с деятельностью организации, которой владеет Виктория Федорова - супруга заммэра - мебельного салона "Виктория".

Происшествия Аэропорт Волгограда эвакуировали после анонимных звонков о минировании Аэропорт Волгограда и еще шесть объектов в городе эвакуированы после поступивших анонимных сообщений с угрозами взрыва, сообщил в понедельник "Интерфаксу" осведомленный источник.

Здоровье В российских школах могут по-новому допускать детей на физкультуру Как отмечает специалист Федерального медико-биологического агентства России по детской кардиологии Леонид Макаров, это могло бы снизить детскую смертность от сердечных приступов на уроках физкультуры.

Политика Китай вводит пошлины на импорт из США на $60 млрд Китай с 1 июня вводит ввозные пошлины на экспорт из США на различные группы товаров объемом $60 млрд.

Общество В Роструде напомнили россиянам о следующих длинных выходных Следующие длинные выходные ожидают россиян в связи с празднованием Дня народного единства со 2 по 4 ноября, напомнили ТАСС в понедельник в пресс-службе Федеральной службы по труду и занятости (Роструд).