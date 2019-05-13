Финансы

Рубль подешевел к доллару и евроМосковский Комсомолец 03:16

Утром 13 мая курс доллара к рублю вырос на 34 копейки.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Рубль снизился к доллару и евро при открытии торгов

Вести.Финанс03:19

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:02

Курс доллара растет на открытии торгов

Газета.Ru03:10

Курс доллара вырос до 65,42 рубля

ТАСС03:07

Рубль подешевел к доллару и евро

Московский Комсомолец03:16

Евро и доллар увеличились в стоимости на открытии торгов

Комсомольская правда10 мая в 03:50

Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов утром 10 мая

Интерфакс10 мая в 03:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 09:58, Ашберн
Политика

Владимир Путин прибудет в Казань сегодня

Обновлено в 04:21
Музыка

Сергей Шнуров рассказал, почему распускает «Ленинград»

Обновлено в 09:28
Футбол

Арустамян сообщил о новом генеральном директоре «Спартака»

Обновлено в 09:31
Шоу-бизнес

Ксения Собчак эмоционально отреагировала на воссоединение с сыном

Ксения Собчак эмоционально отреагировала на встречу с сыном Платоном, который провел майские праздники с отцом Максимом Виторганом.
Обновлено в 03:19
Политика

Трамп захотел встречи с Путиным

Замглавы МИД России Сергей Рябков 13 мая отметил, что на встрече глав внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Майка Помпео в Сочи 14 мая будет обсуждаться вопрос о саммите российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на G20 в японской Осаке.
Обновлено в 09:45
Происшествия

В здание правительства Саратовской области бросили коктейль Молотова

Обновлено в 07:44
Авто

Эксперты назвали худшие модели автомобилей в России

Обновлено в 00:15
Наука

Концентрация углекислого газа в атмосфере впервые превысила 415 ppm

Концентрация углекислого газа в атмосфере Земли впервые в истории человечества достигла уровня 415,26 ppm (миллионных долей по объему), свидетельствуют данные Океанографического института Скриппс.
Обновлено в 06:02
Наука

Обнаружены новые следы загрязнения воздуха древними римлянами

Обновлено в 02:28
Политика

Суд оштрафовал Зеленского за незаконную агитацию

Обновлено в 08:20
Армия и оружие

Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за сутки

Обновлено вчера в 17:37
Авто

В России подешевел кроссовер Nissan Murano

Компания Nissan снизила в России цены на кроссовер Murano на 286-456 тысяч рублей.
Обновлено в 09:39
Происшествия

Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве

Столичные полицейские задержали бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за распитие алкоголя в общественном месте, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 09:56
Политика

Украина заявила об «ограниченных возможностях» выданных в Донбассе российских паспортов

Гуцуляк утверждает, что недовольство связано с тем, что выданные по упрощенной схеме документы будут иметь отметку об "ограниченных возможностях" и будут действительны только на территории Ростовской области.
Обновлено в 09:28
Происшествия

В Казани вооруженный подросток удерживал одноклассников в гимназии

Подросток, вооруженный пневматическим пистолетом и ножом, удерживал одноклассников в одном из кабинетов гимназии №7 в Казани.
Обновлено в 05:34
Кино

Умерла голливудская певица и актриса Дорис Дэй

Голливудская актриса и певица Дорис Дэй скончалась в возрасте 97 лет. Об этом сообщает издание The Independent в понедельник, 13 мая.
Обновлено в 09:42
Авто

Названы самые угоняемые автомобили России

Рейтинг самых угоняемых автомобилей в России возглавил Cadillac Escalade. Об этом говорится в сообщении компании «АльфаСтрахование».
Обновлено в 09:47
Происшествия

Проходят обыски в кабинете заместителя мэра Якутска

Обыски связаны с деятельностью организации, которой владеет Виктория Федорова - супруга заммэра - мебельного салона "Виктория".
Обновлено в 01:31
Политика

Филарет заявил о «разделении» новой церкви на Украине

Обновлено в 03:52
Космос

Стартовало изготовление корпуса космического корабля «Федерация»

Обновлено вчера в 20:48
Гаджеты

Раскрыты возможности iPhone нового поколения

Обновлено в 06:59
Спорт

Медведева одним словом описала Загитову и Туктамышеву

Обновлено в 09:41
Происшествия

Аэропорт Волгограда эвакуировали после анонимных звонков о минировании

Аэропорт Волгограда и еще шесть объектов в городе эвакуированы после поступивших анонимных сообщений с угрозами взрыва, сообщил в понедельник "Интерфаксу" осведомленный источник.
Обновлено в 08:06
Армия и оружие

Российский гидронавт рассказал, откуда на дне океана следы гусениц

Обновлено в 05:41
Здоровье

В российских школах могут по-новому допускать детей на физкультуру

Как отмечает специалист Федерального медико-биологического агентства России по детской кардиологии Леонид Макаров, это могло бы снизить детскую смертность от сердечных приступов на уроках физкультуры.
Обновлено в 09:11
Происшествия

Олимпийская чемпионка Гусева погибла в ДТП

Обновлено в 08:41
Политика

Китай вводит пошлины на импорт из США на $60 млрд

Китай с 1 июня вводит ввозные пошлины на экспорт из США на различные группы товаров объемом $60 млрд.
Обновлено в 08:43
Происшествия

В Ленобласти среднеазиатская овчарка напала на трехлетнего ребенка

На ребенка напала овчарка, принадлежащая отчиму малыша.
Обновлено в 09:37
Общество

В Роструде напомнили россиянам о следующих длинных выходных

Следующие длинные выходные ожидают россиян в связи с празднованием Дня народного единства со 2 по 4 ноября, напомнили ТАСС в понедельник в пресс-службе Федеральной службы по труду и занятости (Роструд).
Обновлено в 00:54
Авто

Российский автомобильный рынок в апреле показал падение

Эксперты Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) подвели итоги продаж на российском автомобильном рынке в апреле этого года.
Обновлено в 08:49
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное