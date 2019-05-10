Финансы
Рубль подешевел к доллару и евроМосковский Комсомолец 03:16
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Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 06:55, Ашберн
Происшествия
Атаки на танкеры в ОАЭ привели к росту цен на нефть
Обновлено в 05:13
Общество
Правила получения детских пособий упростили в России
Поправки в закон об упрощении правил получения детских пособий на территории Российской Федерации вступили в силу 12 мая.
Обновлено вчера в 03:22
Космос
Уральцы смогут наблюдать за полётом МКС до 18 мая
Обновлено вчера в 04:25
Происшествия
В Казани подросток с пистолетом взял учеников в заложники
В Казани школьник с пистолетом попытался взять в заложники учеников и учителя. Инцидент произошел в гимназии № 7.
Обновлено в 06:36
Происшествия
В кабинете вице-мэра Якутска прошел обыск
Следователи провели обыск в кабинете первого заместителя мэра Якутска Владимира Федорова в связи с расследованием уголовного дела в отношении его супруги, сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Обновлено в 03:20
Политика
В Севастополе назначена новая вице-губернатор по экономике
Обновлено в 06:39
Политика
Зеленского вызвали к судье Януковича
Избранного президента Украины Владимира Зеленского вызвали в суд в понедельник, 13 мая.
Обновлено в 05:25
Спорт
Фигурист Лазукин опубликовал откровенное фото Туктамышевой
Российский фигурист Андрей Лазукин, который встречается с чемпионкой мира и Европы 2015 года Елизаветой Туктамышевой, опубликовал откровенное фото своей спутницы.
Обновлено в 06:14
Шоу-бизнес
Ксения Собчак эмоционально отреагировала на воссоединение с сыном
Ксения Собчак эмоционально отреагировала на встречу с сыном Платоном, который провел майские праздники с отцом Максимом Виторганом.
Обновлено в 03:19
Футбол
Роналду оскорбил защитника «Ромы» Флоренци
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду посмеялся над ростом защитника «Ромы» Алессандро Флоренци в ходе 36-го тура чемпионата Италии.
Обновлено в 06:33
Происшествия
В Саратовской области маршрутка врезалась в электроподстанцию
Маршрутный микроавтобус "Газель" в понедельник врезался в здание электроподстанции в городе Вольске Саратовской области, в результате пострадали четыре человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.
Обновлено в 06:25
Гаджеты
Рассекречены ключевые нововведения засекреченного iPhone 11
Самой старшей моделью будет iPhone Pro Max, следом за ней расположится обычный iPhone Pro, а бюджетный яблочный аппарат, который должен будет заменить iPhone XR, будет продаваться под названием iPhone 11.
Обновлено в 06:06
Музыка
Букмекеры включили Лазарева в тройку фаворитов на «Евровидении-2019»
По данным букмекеров, российский певец Сергей Лазарев входит в тройку возможных победителей международного музыкального конкурса «Евровидение».
Обновлено вчера в 00:23
Здоровье
Власти Москвы выделили 8 млрд рублей на закупку инновационных препаратов против рака
Бюджет Москвы выделил более 8 млрд рублей на покупку препаратов иммунной и таргетной терапии для лечения рака в столичных медицинских учреждениях, сообщила в понедельник пресс-служба городского департамента по конкурентной политике.
Обновлено в 05:56
Происшествия
Швеция возобновила расследование в отношении Ассанжа
Швеция вновь открыла дело против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которого в этой стране подозревают в изнасиловании, сообщает The New York Times со ссылкой на прокуратуру этой страны.
Обновлено в 05:23
Шоу-бизнес
Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова побрилась налысо
Актриса в восторге от своего нового образа Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" звезды юмористического сериала "Папины дочки" Дарьи Мельниковой появилось любопытное видео.
Обновлено в 03:09
Происшествия
Вылетевший в Самару SSJ 100 вернулся в Шереметьево
Обновлено вчера в 21:02
Политика
Помпео отменил часть визита в Россию
Госсекретарь США Майк Помпео отменил московскую часть своего визита в Россию, сообщает Reuters со ссылкой на представителя госдепартамента.
Обновлено в 00:36
Транспорт
Генпрокуратура проверит законность установки частных камер на обочинах
В конце апреля текущего года вице-премьер РФ Максим Акимов поручил Генпрокуратуре проверить законность установки и использования средств фиксации частными организациями.
Обновлено в 02:41
Футбол
Кокорин и Мамаев будут ходатайствовать об УДО
Александр Кокорин был приговорен к году и шести месяцам заключения в колонии общего режима, Павел Мамаев получил на месяц меньше.
Обновлено в 05:53
Политика
Минтруд назвал условие получения жителями Донбасса российской пенсии
Министр труда РФ Максим Топилин рассказал об условиях, которые позволят жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик претендовать на российскую пенсию.
Обновлено в 05:10
Экономика
Челябинские металлурги требуют повышения зарплаты
Работники Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) собрали больше двух тысяч подписей под обращением с требованием повысить оплату труда, сообщили в пресс-службе Челябинской областной организации Горно-металлургического профсоюза России (ГМПР).
Обновлено в 05:33
Шоу-бизнес
Молодая жена Александра Цекало нашла подход к детям Виктории Галушки
Очаровательная молодая супруга смогла не только покорить сердце возлюбленного, но и всего за несколько месяцев найти подход к его детям от предыдущего брака.
Обновлено в 04:51
Экономика
ЦБ перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля
Российский ЦБ перестал изготавливать монеты номиналом ниже рубля. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные банка.
Обновлено вчера в 20:24
Шоу-бизнес
Первый канал прокомментировал засекречивание проверки «Голоса»
Обновлено вчера в 14:59
Футбол
Семин хочет видеть Еременко в «Локомотиве»
Наставник «Локомотива» Юрий Семин хочет видеть в команде игрока «Ростова» Романа Еременко.
Обновлено в 05:48
Кино
Вышел тизер финальной серии «Игры престолов»
В сети появился тизер шестого эпизода финального сезона «Игры престолов».
Обновлено в 05:07
Шоу-бизнес
Директор «Говорит Москва» уверен, что тело Доренко кремируют
Директор "Говорит Москва" Владимир Мамонтов полагает, что тело журналиста и главреда радиостанции Сергея Доренко кремируют.
Обновлено в 04:26
Происшествия
На юге Красноярского края пьяный отец до смерти забил 8-месячную дочь
По предварительной версии следствия, 3 мая 28-летний житель села Знаменка остался один с 8-месячной дочкой.
Обновлено в 03:48
Политика
РБК назвало регионы с максимальным запросом на смену губернатора
Как показали опросы, самый большой запрос населения на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии.
Обновлено в 02:39