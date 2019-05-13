Финансы
Рубль подешевел к доллару и евроМосковский Комсомолец 03:16
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 22:15, Ашберн
Политика
Зеленский обратился к Донбассу с посланием мира
Обновлено в 10:48
Экономика
Минфин разработал закон об отмене налога с прощенных долгов
Законопроект об отмене налога на доходы физлиц (НДФЛ) на списанные долги опубликован на портале раскрытия проектов нормативно-правовых актов.
Обновлено в 17:00
Происшествия
Нефтяные танкеры Саудовской Аравии подверглись диверсии в водах ОАЭ
Глава минэнерго Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех заявил о диверсиях на саудовских нефтяных танкерах в водах ОАЭ, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:38
Музыка
Телеканал «Россия 1» покажет первый полуфинал «Евровидения – 2019»
14 мая в Тель-Авиве стартует 64-й ежегодный международный вокальный конкурс «Евровидение», который продлится до 18 мая.
Обновлено в 11:13
Армия и оружие
Источник: вторая подлодка - носитель «Посейдонов» будет спущена на воду весной 2020 года
Обновлено в 20:32
Политика
Трамп захотел встретиться с Путиным
На встрече глав внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Майка Помпео, которая пройдет в Сочи 14 мая, возможно, будет обсуждаться вопрос о саммите российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в японской Осаке, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Обновлено в 11:57
Общество
В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины
Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 02:55
Хоккей
Сборная России победила команду Чехии на ЧМ по хоккею
Обновлено в 12:31
Общество
Минтруд расширил список профессий для надбавки к пенсии
Минтруд предложил расширить список сельских профессий, представителям которых положена 25-процентная надбавка к пенсии.
Обновлено в 14:55
Авто
Флагманский кроссовер Nissan Murano стал дешевле в РФ
В линейку агрегатов входят 3,5-литровый мотор потенциалом 249 л. с. при 325 Нм крутящего момента и гибридная силовая установка с 2,5-литровым ДВС и электрическим мотором мощностью 254 л. с. «Люксовый» вариант автомобиля SUV-сегмента Nissan Murano имеет трансмиссию модели X-Tronic.
Обновлено в 15:07
Политика
ЕС прокомментировал раздачу российских паспортов в Донбассе
Европейский союз не планирует вводить новые санкции против России из-за ее решения выдавать российские паспорта жителям Донбасса.
Обновлено в 07:21
Кино
ВЦИОМ назвал любимых героев сериала «Игра престолов» у россиян
Самыми любимыми героями «Игры престолов» стали Дейенерис Таргариен и Тирион Ланнистер, за которых проголосовало 24% опрошенных, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 20:41
Политика
Дед погибшей девочки из ЛНР: народ окончательно разъединился
Обновлено в 17:07
Армия и оружие
Украинские военные корабли вошли в территориальные воды России
Украинским военным кораблям удалось войти в территориальные воды России.
Обновлено в 12:42
Шоу-бизнес
Галкин рассказал историю знакомства с Пугачевой
Шоумен Максим Галкин рассказал о том, как познакомился со своей женой Аллой Пугачевой.
Обновлено в 13:18
Экономика
Рынок США обрушился на фоне эскалации торговой войны с Китаем
В США произошло внезапное падение ключевых биржевых индексов после заявления КНР о введении ответных пошли против около 5 тыс. американских товаров.
Обновлено в 11:15
Футбол
Кокорина и Мамаева могут отправить в Ярославль
Обновлено в 09:29
Происшествия
Организаторы заявили о задержаниях на несогласованном митинге у ФСБ
У здания ФСБ в Москве прошел митинг, в котором приняли участие 500 человек.
Обновлено в 13:44
Политика
В сенате США подготовили законопроект против «Северного потока — 2»
Сенат США может принять законопроект, предусматривающий наложение санкций на компании, участвующие в прокладке российских морских трубопроводов, в первую очередь "Северного потока-2", сообщает журнал Foreign Policy со ссылкой на копию предварительного варианта законопроекта.
Обновлено в 20:38
Космос
Россия отказалась от создания спутника «Метеор-М» №3 с радиолокатором
"Метеор-М" №2-2 будет запущен в июне 2019 года. Еще четыре таких спутника будут запущены в 2020, 2021, 2023 и 2024 годах.
Обновлено в 21:32
Экономика
Доходы членов правления Роснефти в I кв. 2019г выросли почти в 2 раза
Общая сумма вознаграждения членам правления "Роснефти" за I квартал 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года выросла в 1,9 раза, следует из ежеквартального отчета компании.
Обновлено в 16:35
Политика
Стали известны регионы с максимальным запросом на смену губернаторов
Закрытые социсследования, проведенные в марте для администрации президента РФ, показали регионы с наибольшим запросом на смену губернаторов, сообщает РБК со ссылкой на близкие к Кремлю источники.
Обновлено в 02:10
Происшествия
Официант вернул посетительнице полмиллиона долларов
Обновлено в 19:41
Происшествия
В Казани вооруженный школьник взял в заложники целый класс
В Казани подросток пришел в школу с пистолетом и взял в заложники целый класс.
Обновлено в 05:22
Авто
Назван топ-10 самых популярных кроссоверов в России по итогам апреля
Как сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ», само популярной моделью в сегменте SUV на российском рынке по итогам апреля остался компактный кроссовер Hyundai Creta.
Обновлено в 10:02
Происшествия
Два самолета столкнулись на Аляске
Шесть человек пропали без вести, 10 получили ранения в результате крушения двух гидросамолетов недалеко от города Кетчикан (штат Аляска), сообщает Associated Press .
Обновлено в 21:15
Спорт
Медведева описала Загитову и Туктамышеву одним словом
Обновлено в 09:03