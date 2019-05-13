Рубль подешевел к доллару и евроМосковский Комсомолец 03:16

Утром 13 мая курс доллара к рублю вырос на 34 копейки.

Рубль подешевел к доллару и евро

Экономика Минфин разработал закон об отмене налога с прощенных долгов Законопроект об отмене налога на доходы физлиц (НДФЛ) на списанные долги опубликован на портале раскрытия проектов нормативно-правовых актов.

Происшествия Нефтяные танкеры Саудовской Аравии подверглись диверсии в водах ОАЭ Глава минэнерго Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех заявил о диверсиях на саудовских нефтяных танкерах в водах ОАЭ, передает РИА "Новости".

Политика Трамп захотел встретиться с Путиным На встрече глав внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Майка Помпео, которая пройдет в Сочи 14 мая, возможно, будет обсуждаться вопрос о саммите российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в японской Осаке, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Общество В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.

Общество Минтруд расширил список профессий для надбавки к пенсии Минтруд предложил расширить список сельских профессий, представителям которых положена 25-процентная надбавка к пенсии.

Авто Флагманский кроссовер Nissan Murano стал дешевле в РФ В линейку агрегатов входят 3,5-литровый мотор потенциалом 249 л. с. при 325 Нм крутящего момента и гибридная силовая установка с 2,5-литровым ДВС и электрическим мотором мощностью 254 л. с. «Люксовый» вариант автомобиля SUV-сегмента Nissan Murano имеет трансмиссию модели X-Tronic.

Политика ЕС прокомментировал раздачу российских паспортов в Донбассе Европейский союз не планирует вводить новые санкции против России из-за ее решения выдавать российские паспорта жителям Донбасса.

Кино ВЦИОМ назвал любимых героев сериала «Игра престолов» у россиян Самыми любимыми героями «Игры престолов» стали Дейенерис Таргариен и Тирион Ланнистер, за которых проголосовало 24% опрошенных, сообщает РИА Новости.

Шоу-бизнес Галкин рассказал историю знакомства с Пугачевой Шоумен Максим Галкин рассказал о том, как познакомился со своей женой Аллой Пугачевой.

Экономика Рынок США обрушился на фоне эскалации торговой войны с Китаем В США произошло внезапное падение ключевых биржевых индексов после заявления КНР о введении ответных пошли против около 5 тыс. американских товаров.

Происшествия Организаторы заявили о задержаниях на несогласованном митинге у ФСБ У здания ФСБ в Москве прошел митинг, в котором приняли участие 500 человек.

Политика В сенате США подготовили законопроект против «Северного потока — 2» Сенат США может принять законопроект, предусматривающий наложение санкций на компании, участвующие в прокладке российских морских трубопроводов, в первую очередь "Северного потока-2", сообщает журнал Foreign Policy со ссылкой на копию предварительного варианта законопроекта.

Космос Россия отказалась от создания спутника «Метеор-М» №3 с радиолокатором "Метеор-М" №2-2 будет запущен в июне 2019 года. Еще четыре таких спутника будут запущены в 2020, 2021, 2023 и 2024 годах.

Экономика Доходы членов правления Роснефти в I кв. 2019г выросли почти в 2 раза Общая сумма вознаграждения членам правления "Роснефти" за I квартал 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года выросла в 1,9 раза, следует из ежеквартального отчета компании.

Политика Стали известны регионы с максимальным запросом на смену губернаторов Закрытые социсследования, проведенные в марте для администрации президента РФ, показали регионы с наибольшим запросом на смену губернаторов, сообщает РБК со ссылкой на близкие к Кремлю источники.

Происшествия В Казани вооруженный школьник взял в заложники целый класс В Казани подросток пришел в школу с пистолетом и взял в заложники целый класс.

Авто Назван топ-10 самых популярных кроссоверов в России по итогам апреля Как сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ», само популярной моделью в сегменте SUV на российском рынке по итогам апреля остался компактный кроссовер Hyundai Creta.