Финансы

Рубль подешевел к доллару и евроМосковский Комсомолец 03:16

Утром 13 мая курс доллара к рублю вырос на 34 копейки.
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Рубль подешевел из-за обострения торгового спора между Китаем и США

Ведомости16:43

Эксперты: курс доллара может вырасти до 70 рублей

Газета.Ru15:38

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:02

Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов понедельника

Интерфакс03:20

Рубль подешевел к доллару и евро

Московский Комсомолец03:16

Курс доллара вырос до 65,42 рубля

ТАСС03:07

Рубль дешевеет на фоне обострения торгового спора США и Китая

Коммерсантъ05:41
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 22:15, Ашберн
Политика

Зеленский обратился к Донбассу с посланием мира

Обновлено в 10:48
Экономика

Минфин разработал закон об отмене налога с прощенных долгов

Законопроект об отмене налога на доходы физлиц (НДФЛ) на списанные долги опубликован на портале раскрытия проектов нормативно-правовых актов.
Обновлено в 17:00
Происшествия

Нефтяные танкеры Саудовской Аравии подверглись диверсии в водах ОАЭ

Глава минэнерго Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех заявил о диверсиях на саудовских нефтяных танкерах в водах ОАЭ, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:38
Музыка

Телеканал «Россия 1» покажет первый полуфинал «Евровидения – 2019»

14 мая в Тель-Авиве стартует 64-й ежегодный международный вокальный конкурс «Евровидение», который продлится до 18 мая.
Обновлено в 11:13
Авто

«Прямо как в прошлое попал». В Москве заметили автовоз с «Запорожцами»

Обновлено в 08:08
Армия и оружие

Источник: вторая подлодка - носитель «Посейдонов» будет спущена на воду весной 2020 года

Обновлено в 20:32
Происшествия

Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна

Обновлено в 16:20
Политика

Трамп захотел встретиться с Путиным

На встрече глав внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Майка Помпео, которая пройдет в Сочи 14 мая, возможно, будет обсуждаться вопрос о саммите российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в японской Осаке, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Обновлено в 11:57
Общество

В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины

Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 02:55
Хоккей

Сборная России победила команду Чехии на ЧМ по хоккею

Обновлено в 12:31
Общество

Минтруд расширил список профессий для надбавки к пенсии

Минтруд предложил расширить список сельских профессий, представителям которых положена 25-процентная надбавка к пенсии.
Обновлено в 14:55
Авто

Флагманский кроссовер Nissan Murano стал дешевле в РФ

В линейку агрегатов входят 3,5-литровый мотор потенциалом 249 л. с. при 325 Нм крутящего момента и гибридная силовая установка с 2,5-литровым ДВС и электрическим мотором мощностью 254 л. с. «Люксовый» вариант автомобиля SUV-сегмента Nissan Murano имеет трансмиссию модели X-Tronic.
Обновлено в 15:07
Политика

ЕС прокомментировал раздачу российских паспортов в Донбассе

Европейский союз не планирует вводить новые санкции против России из-за ее решения выдавать российские паспорта жителям Донбасса.
Обновлено в 07:21
Кино

ВЦИОМ назвал любимых героев сериала «Игра престолов» у россиян

Самыми любимыми героями «Игры престолов» стали Дейенерис Таргариен и Тирион Ланнистер, за которых проголосовало 24% опрошенных, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 20:41
Политика

Дед погибшей девочки из ЛНР: народ окончательно разъединился

Обновлено в 17:07
Армия и оружие

Украинские военные корабли вошли в территориальные воды России

Украинским военным кораблям удалось войти в территориальные воды России.
Обновлено в 12:42
Шоу-бизнес

Галкин рассказал историю знакомства с Пугачевой

Шоумен Максим Галкин рассказал о том, как познакомился со своей женой Аллой Пугачевой.
Обновлено в 13:18
Экономика

Рынок США обрушился на фоне эскалации торговой войны с Китаем

В США произошло внезапное падение ключевых биржевых индексов после заявления КНР о введении ответных пошли против около 5 тыс. американских товаров.
Обновлено в 11:15
Общество

Сергея Зверева оштрафовали на 15 тысяч рублей за пикет у стен Кремля

Обновлено в 06:04
Футбол

Кокорина и Мамаева могут отправить в Ярославль

Обновлено в 09:29
Происшествия

Организаторы заявили о задержаниях на несогласованном митинге у ФСБ

У здания ФСБ в Москве прошел митинг, в котором приняли участие 500 человек.
Обновлено в 13:44
Политика

В сенате США подготовили законопроект против «Северного потока — 2»

Сенат США может принять законопроект, предусматривающий наложение санкций на компании, участвующие в прокладке российских морских трубопроводов, в первую очередь "Северного потока-2", сообщает журнал Foreign Policy со ссылкой на копию предварительного варианта законопроекта.
Обновлено в 20:38
Космос

Россия отказалась от создания спутника «Метеор-М» №3 с радиолокатором

"Метеор-М" №2-2 будет запущен в июне 2019 года. Еще четыре таких спутника будут запущены в 2020, 2021, 2023 и 2024 годах.
Обновлено в 21:32
Экономика

Доходы членов правления Роснефти в I кв. 2019г выросли почти в 2 раза

Общая сумма вознаграждения членам правления "Роснефти" за I квартал 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года выросла в 1,9 раза, следует из ежеквартального отчета компании.
Обновлено в 16:35
Политика

Стали известны регионы с максимальным запросом на смену губернаторов

Закрытые социсследования, проведенные в марте для администрации президента РФ, показали регионы с наибольшим запросом на смену губернаторов, сообщает РБК со ссылкой на близкие к Кремлю источники.
Обновлено в 02:10
Происшествия

Официант вернул посетительнице полмиллиона долларов

Обновлено в 19:41
Происшествия

В Казани вооруженный школьник взял в заложники целый класс

В Казани подросток пришел в школу с пистолетом и взял в заложники целый класс.
Обновлено в 05:22
Авто

Назван топ-10 самых популярных кроссоверов в России по итогам апреля

Как сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ», само популярной моделью в сегменте SUV на российском рынке по итогам апреля остался компактный кроссовер Hyundai Creta.
Обновлено в 10:02
Происшествия

Два самолета столкнулись на Аляске

Шесть человек пропали без вести, 10 получили ранения в результате крушения двух гидросамолетов недалеко от города Кетчикан (штат Аляска), сообщает Associated Press .
Обновлено в 21:15
Спорт

Медведева описала Загитову и Туктамышеву одним словом

Обновлено в 09:03
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