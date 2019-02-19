Финансы

Рубль подешевел к доллару и евроМосковский Комсомолец вчера в 02:13

Утром 20 февраля курс доллара к рублю на Московской бирже вырос на две копейки – до 65,78 рубля.
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Рубль слегка снизил темпы роста к доллару и евро на фоне прекратившей дорожать нефти

Финмаркет11:39

Курс доллара на Мосбирже вырос до 65,74 рубля

ТАСС02:03

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру02:16

Рубль на старте торгов уступил доллару, но потеснил евро

Росбалт02:55

Рубль укрепляется на открытии торгов

News.ru02:51

Рубль укрепляется на фоне заявлений Путина в послании Федеральному собранию

RT на русском07:42

Курс доллара превысил 67 руб. впервые с 15 января

РБК18 февраля в 19:02
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 20:54, Ашберн
Происшествия

Жительница Самары привезла гроб с телом мужа к зданию правительства

Обновлено в 14:59
Политика

Путин подписал указ о призыве граждан из запаса на военные сборы

"Призывать в 2019 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов сроком до двух месяцев в Вооруженных Силах РФ, войсках Национальной гвардии РФ, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности", - говорится в тексте документа.
Обновлено в 10:43
Политика

Хуан Гуаидо подписал первый «президентский» указ

Самопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуаидо в четверг опубликовал свой первый указ: о разрешении доставки гуманитарной помощи в страну.
Обновлено в 20:17
Культура

Порошенко назвал Малевича великим «украинским» художником

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что российский и советский художник Казимир Малевич якобы является представителем "украинского авангарда".
Обновлено в 16:22
Спорт

Устюгова дисквалифицировали после конфликта с Клебо на чемпионате мира

Обновлено в 12:40
Транспорт

В Крыму назвали дату проезда первого пассажирского поезда по мосту

«Дата определена, и нет никаких сомнений, что 8 декабря первый поезд придёт в Крым», — заявил он.
Обновлено в 19:34
Армия и оружие

В составе ВДВ появится новая дивизия

«Планом деятельности командования ВДВ предусмотрено создание в составе войск бригады с организационно-штатной структурой «нового типа», которая получит качественно иные возможности по выполнению боевых и специальных задач за счет своей мобильной составляющей и увеличения боевого потенциал», — сообщил он.
Обновлено в 20:12
Армия и оружие

США решили оставить в Сирии «миротворцев»

Обновлено в 20:42
Футбол

Байер — Краснодар 1:1

Пресс-служба российского футбольного клуба «Краснодар» опубликовала состав команды на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы с леверкузенским «Байером».
Обновлено в 14:26
Политика

Адмирал ВМС США заявил, что России не позволят контролировать Севморпуть

Командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго заявил, что США не позволят России и Китаю господствовать в Арктике и контролировать Северный морской путь, пишет Washington Examiner.
Обновлено в 20:31
Происшествия

Спасителя Вани Фокина наградил министр

Глава МЧС РФ Евгений Зиничев наградил крестом «За доблесть» начальника Управления первоочередных аварийно-спасательных работ в зоне ЧС центра «Лидер» Петра Гриценко, который спас из-под завалов частично рухнувшего в Магнитогорске дома 11-месячного Ваню Фокина, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.
Обновлено в 15:29
Происшествия

В порту Буэнос-Айреса столкнулись два круизных лайнера

В Аргентине в порту Буэнос-Айреса произошло столкновение двух круизных лайнеров, зарегистрированных в Панаме.
Обновлено в 18:46
Армия и оружие

США разрабатывают стратегию «троянского коня» против России

Обновлено в 19:30
Шоу-бизнес

Собчак обвинила Шнурова в блокировке интервью с Матильдой

Обновлено в 16:16
Армия и оружие

Найден дневник Малиновского с объяснением причин неудач в начале войны

Маршал Советского Союза Родион Малиновский считал главными причинами поражений Красной армии в начале Великой Отечественной войны с ошибками и непрофессиональными действиями командования.
Обновлено в 15:49
Космос

Японский зонд «Хаябуса-2» начал посадку на астероид Рюгу

В Японии специалисты агентства аэрокосмических исследований начали операцию по посадке зонда «Хаябуса-2» на астероид Рюгу, который находится на расстоянии 340 млн км от Земли, пишет ТАСС.
Обновлено в 00:24
Общество

Названо лучшее светлое пиво в России

«Росконтроль» протестировал популярные в России марки светлого пива и назвал лучшие. Результаты опубликованы на сайте организации.
Обновлено в 17:09
Авто

«УАЗ Хантер» отнесли к категории грузовиков

Обновлено в 07:44
Экономика

В ПФР разъяснили новые правила индексации пенсий

Индексация пенсий и ежемесячной денежной выплаты будет происходить с учетом прожиточного минимума, сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда.
Обновлено в 06:45
Космос

Запуск «Союза» со спутниками OneWeb отложили

Намеченный на 27 февраля запуск шести британских спутников OneWeb ракетой-носителем "Союз" с космодрома Куру отложен по крайней мере на сутки из-за нештатной ситуации при запуске египетского спутника EgyptSat-A, сообщил в пятницу президент компании OneWeb Грег Уайлер.
Обновлено в 17:18
Спорт

Медведева лидирует после короткой программы в Финале Кубка России

Обновлено в 12:42
Здоровье

Названа основная причина смерти российских мужчин

Главной причиной смерти представителей сильного пола в России стали заболевания системы кровообращения.
Обновлено в 01:39
Политика

Захарова: Россия не допустит новых провокаций в Керченском проливе

Российская Федерация не допустит новых провокаций в Керченском проливе. Для этого идет дипломатическая работа.
Обновлено в 16:54
Общество

Путин запретил взыскание долгов с пенсий и пособий

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете взыскания долгов с социальных выплат.
Обновлено в 10:49
Происшествия

Тюменские врачи провели операцию пациентке без наркоза

В Тюмени в приемной травматологического отделения ОКБ № 2 женщине провели операцию на колене, не дожидаясь действия обезболивающего.
Обновлено в 12:32
Общество

Минпросвещения учтет предписания Генпрокуратуры по перечню учебников

Ранее на сайте Генпрокуратуры появилось сообщение о том, что в порядке формирования федерального перечня учебников допущены коррупциогенные факторы.
Обновлено в 13:19
Общество

В Петербурге школьника отстранили от занятий из-за перекрашенных волос

Старшеклассника, который после окрашивания волос стал блондином, отстранили от занятий в частной школе "Паскаль Лицей" в Выборгском районе Санкт-Петербурга до тех пор, пока он не перекрасится обратно, сообщила РИА Новости в четверг адвокат семьи Анна Радованович.
Обновлено в 07:49
Политика

Госдума одобрила законопроект об ужесточении наказания за создание ОПГ

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении ответственности для лидеров организованных преступных групп (ОПГ).
Обновлено в 04:39
Происшествия

Сильное землетрясение произошло в Японии

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".
Обновлено в 09:49
Армия и оружие

Израиль показал «убийцу» российских ЗРК С-300 и С-400

Любопытно, что в презентационном ролике разработчика одна из мишеней дрона-камикадзе очень напоминает радар всевысотного обнаружителя, использующийся на зенитно-ракетных комплексах российского производства С-300 и С-400.
Обновлено в 03:17
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