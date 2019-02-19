Финансы
Рубль подешевел к доллару и евроВзгляд.ру 18 февраля в 02:11
Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник вырос на 2 копейки – до 66,32 рубля, курс евро поднялся на 5 копеек – до 74,97 рубля. Апрельский фьючерс на нефть марки Brent вырос до 66,58 доллара за баррель, передает РИА «Новости».
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Экономика
Минтруд изменит порядок начисления социальных доплат к пенсии
Минтруд изменит порядок начисления социальных доплат для перерасчета пенсий в регионах.
Обновлено в 06:35
Общество
Эрмитаж эвакуируют после сообщения о минировании
Обновлено в 08:19
Происшествия
ФСБ раскрыла схему хищения газа в деле Арашуковых
Служба экономической безопасности (СЭБ) ФСБ за неделю до арестов по делу Арашуковых передала в Следственный комитет справку о выявленных хищениях газа на Северном Кавказе.
Обновлено в 02:03
Политика
Госдума одобрила законопроект об ужесточении наказания за создание ОПГ
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении ответственности для лидеров организованных преступных групп (ОПГ).
Обновлено в 04:39
Общество
Роскомнадзор составил протокол в отношении Twitter
Роскомнадзор сообщил, что составил протокол об административном правонарушении в отношении компании Twitter.
Обновлено в 07:43
Финансы
В ПФР озвучили новые правила индексации пенсий россиян
Представители фонда отметили, что поправки затронут январскую индексацию страховых пенсий.
Обновлено в 08:15
Происшествия
Частную клинику в Москве закрыли из-за смерти пациентки
Клинику «Асклепий мед» в Москве закрыли после смерти пациентки во время пластической операции. Инцидент произошел в июле 2018 года.
Обновлено в 08:13
Происшествия
СК предъявил инвестору Майклу Калви обвинение в мошенничестве
Следствие предъявило обвинение в мошенничестве основателю Baring Vostok, члену совета директоров банка "Восточный" Майклу Калви, сообщил РИА Новости его адвокат Дмитрий Клеточкин.
Обновлено в 04:25
Политика
На сайте Госдумы появится раздел с одиозными заявлениями депутатов
На официальной сайте Государственной Думы появится раздел с заявлениями депутатов, не отражающими позицию Думы и вызвавшими негативную реакцию в обществе - такую инициативу поддержали все парламентские фракции, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.
Обновлено в 08:20
Общество
«Магнит» вводит единый бренд для всех своих магазинов
Обновлено в 07:09
Экономика
Reuters сообщил о планах Сбербанка купить Rambler Group
Сбербанк ведет переговоры с бизнесменом Александром Мамутом о покупке медиахолдинга Rambler Group, сообщил Reuters со ссылкой на пять источников.
Обновлено в 07:30
Здоровье
ВШЭ отстранила от занятий почти 500 студентов из-за кори
Высшая школа экономики отстранила от занятий 451 студента из-за того, что они не смогли принести справку о прививке против кори.
Обновлено в 07:53
Экономика
ЦБ предложил закрыть населению доступ к рынку форекс
Рынок форекс должен быть доступен только для квалифицированных инвесторов, сказал зампред Центробанка Владимир Чистюхин, передает ТАСС.
Обновлено в 01:54
Политика
Госдума рассмотрит закон о передаче пенсий по наследству
Госдума 21 февраля планирует рассмотреть поправки в закон о страховых пенсиях, которые позволят закрепить право наследования страховых выплат по старости.
Обновлено в 04:14
Политика
В Кремле сообщили о недовольстве Путина работой по его поручениям
Как отметил Песков, по итогам послания Путин вновь поставит задачи по ликвидации практики необоснованного преследования бизнеса.
Обновлено в 06:05
Политика
Назарбаев намерен отправить в отставку правительство Казахстана
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил в четверг о намерении отправить в отставку правительство республики.
Обновлено в 08:08
Общество
В Петербурге школьника отстранили от занятий из-за перекрашенных волос
Старшеклассника, который после окрашивания волос стал блондином, отстранили от занятий в частной школе "Паскаль Лицей" в Выборгском районе Санкт-Петербурга до тех пор, пока он не перекрасится обратно, сообщила РИА Новости в четверг адвокат семьи Анна Радованович.
Обновлено в 07:49
Энергетика
«Северный поток — 2» создал 30 тыс. рабочих мест в Европе
«За последние пять лет крупнейший на сегодняшний день инфраструктурный проект в ЕС позволил создать в Европе 30 тыс. новых рабочих мест», — приводит «РИА Новости» выдержку из сообщения палаты.
Обновлено в 07:49
Происшествия
Пассажирский самолет превысил скорость звука из-за сильного ветра
Самолет авиакомпании Virgin Atlantic, следовавший рейсом Лос-Анджелес — Лондон, превысил скорость звука благодаря мощному воздушному потоку.
Обновлено вчера в 20:44
Политика
Устроившего дебош астраханского депутата исключили из «Единой России»
Президиум генсовета "Единой России" единогласно принял решение об исключении из партии депутата Владимира Сухарева, который в начале февраля устроил дебош в Астрахани.
Обновлено в 07:16
Экономика
ВЭБ.РФ оценил потери россиян при переходе из ПФР в НПФ за 2018 год
Общий объем потерь россиян при переходе из Пенсионного фонда России (ПФР) в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) за 2018 год может составить не менее 10 млрд рублей.
Обновлено в 06:17
Политика
На Украине массовые обыски. СБУ «разоблачила избирательную пирамиду»
Служба безопасности Украины (СБУ) «разоблачила избирательную пирамиду», которую возглавляет депутат парламента Украины.
Обновлено в 07:23
Происшествия
Сторонника Навального задержали за разврат с малолетней
По информации издания «Невские новости», один из задержанных — Владимир Казаченко — является политическим активистом движения «Весна» и волонтером оппозиционера Алексея Навального.
Обновлено вчера в 08:40
Политика
Киев пригрозил расторгнуть договор по Азовскому морю с Россией
Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, когда киевские власти могут расторгнуть договор с Россией об Азовском море.
Обновлено в 08:00
Происшествия
Названа основная причина смерти российских мужчин
Главной причиной смерти представителей сильного пола в России стали заболевания системы кровообращения.
Обновлено в 01:39
Общество
Forbes: в России появилась вторая женщина-миллиардер
Обновлено в 02:46
Политика
Путин поручил активизировать правовую защиту россиян за рубежом
Президент России Владимир Путин поручил ряду ведомств разработать меры по активизации правовой защиты российских граждан за рубежом.
Обновлено в 08:03
Политика
Путин огласит послание Федеральному собранию в Гостином дворе
Оглашение послания президента России Федеральному собранию состоится в Гостином дворе в Москве в 12:00 мск 20 февраля.
Обновлено 18 февраля в 10:11
Политика
Путин подписал закон о запрете взыскивать долги с соцвыплат
Президент России Владимир Путин подписал закон, регулирующий механизм взыскания долгов граждан.
Обновлено в 07:06