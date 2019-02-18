Финансы
Рубль подешевел к доллару и евроВзгляд.ру вчера в 02:11
Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник вырос на 2 копейки – до 66,32 рубля, курс евро поднялся на 5 копеек – до 74,97 рубля. Апрельский фьючерс на нефть марки Brent вырос до 66,58 доллара за баррель, передает РИА «Новости».
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Происшествия
В Марселе злоумышленник напал с ножом на прохожих
Во французском Марселе неизвестный злоумышленник напал с ножом на прохожих, передает ТАСС со ссылкой на местное издание "Прованс".
Обновлено в 12:05
Происшествия
ФАС возбудила дело о картеле на «конкурентов» Глацких
Свердловское УФАС возбудило дело о картеле на частых конкурентов компании «Ремстройгаз».
Обновлено в 12:05
Политика
МИД России заявил о «размораживании» Киевом ситуации в Донбассе
Как подчёркивается, Киев пытается «переключить внимание избирателя» с проблем экономики и социальной сферы, гонений на духовенство и верующих УПЦ на военные действия в Донбассе.
Обновлено в 12:48
Армия и оружие
Американский эсминец опять пришел в Черное море
Эсминец ВМС США Donald Cook опять зашел в Черное море.
Обновлено в 12:10
Кино
Умер актер и режиссер Борис Яшин
Борис Владимирович Яшин, советский актер, режиссер и сценарист, скончался вчера, 18 февраля, в возрасте 86 лет.
Обновлено в 10:45
Армия и оружие
Лидер «Джебхат ан-Нусры» впал в кому
Лидер "Хайат Тахрир аш-Шам" ("Джебхат ан-Нусры") Абу Мухаммад аль-Джулани (настоящее имя — Мухаммад Хусейн аш-Шараа) впал в кому в результате осколочного ранения головы, передает РИА "Новости" со ссылкой на медицинский источник.
Обновлено в 12:59
Происшествия
Экс-полковник ГРУ Квачков вышел на свободу
Отставной полковник главного разведывательного управления (ГРУ) Владимир Квачков, обвинявшийся в экстремизме, вышел на свободу из мордовской колонии 19 февраля.
Обновлено в 03:22
Происшествия
Супруга Аршавина подала на мужа заявление в ФСБ
Супруга бывшего футболиста сборной России Андрея Аршавина Алиса написала заявление на своего мужа в Управление федеральной службы безопасности.
Обновлено в 11:43
Политика
Медведев проведет большое совещание с главами регионов России
В рамках реформы ответственность за обращение с отходами перешла к крупным региональным операторам, отобранным региональными властями по конкурсу, также для перехода на эту систему были установлены новые тарифы на вывоз мусора.
Обновлено вчера в 09:55
Происшествия
В Швейцарии на горнолыжном курорте лавина накрыла более 10 человек
На горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии сошла лавина, которая накрыла от 10 до 12 человек, пишет газета Le Nouvelliste со ссылкой на главу города Николя Феро.
Обновлено в 11:27
Происшествия
В Петербурге торговец паспортами псевдогосударства пойдет под суд
"Консула" несуществующего островного государства ASPI будут судить за сбыт иностранцам в Санкт-Петербурге фальшивых паспортов несуществующей страны, сообщила во вторник официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 12:12
Общество
Суд признал приговор бывшей жене Джигарханяна законным
Останкинский суд Москвы признал законным приговор бывшей жене народного артиста СССР Армена Джигарханяна Виталине Цымбалюк-Романовской, осужденной к 200 часам обязательных работ за нарушение тайны личной жизни, передает корреспондент РИА Новости из здания суда.
Обновлено в 10:42
Экономика
Бизнес-ассоциации попросили Бастрыкина изменить меру пресечения Калви
Представители четырех ассоциаций с участием иностранного бизнеса и РСПП написали письмо на имя главы Следственного комитета Александра Бастрыкина с просьбой изменить меру пресечения основателю инвестфонда Baring Vostok Майклу Калви на домашний арест под поручительство.
Обновлено в 10:30
Общество
В Минпромторге отреагировали на идею закрывать супермаркеты в выходные
Ранее член комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Алексей Кондратьев предложил ограничить работу крупных супермаркетов в выходные дни.
Обновлено в 09:22
Происшествия
Более 20 тыс. человек эвакуировали в Москве из-за угроз взрывов
Более 20 тыс. человек было эвакуировано в течение дня из различных организаций в Москве из-за сообщений об угрозах взрывов.
Обновлено в 09:56
Экономика
Реальные доходы россиян снова упали
По данным Росстата, реальные располагаемые доходы населения (с поправкой на инфляцию) в январе 2019 года составили 98,7 процента от уровня января 2018-го и 99 процентов от января 2017-го.
Обновлено в 12:36
Происшествия
Шесть человек погибли в крупной аварии на трассе «Дон»
В результате аварии водитель и пятеро пассажиров микроавтобуса погибли, ещё не менее 14 человек пострадали.
Обновлено в 12:59
Политика
Захарова удивилась словам Порошенко об отказе США общаться с Россией
Россия не запрашивала, не отменяла и не подтверждала никаких встреч с американскими представителями, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что власти США отменили все встречи с представителями России из-за инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 11:25
Политика
Молдавия отказала во въезде журналистам НТВ и «России 1»
Власти Молдавии закрыли въезд в страну съемочным группам телеканалов НТВ и «Россия 1», которые собирались взять интервью у президента страны Игоря Додона.
Обновлено в 11:07
Спорт
Фигуристы Загорски и Гурейро победили в финале Кубка России
Обновлено в 11:51
Экономика
Налог для самозанятых могут распространить на все регионы с 2020 года
Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов поручил профильным ведомствам представить предложения о распространении налогового режима для самозанятых граждан на все регионы России с 2020 года.
Обновлено в 11:53
Политика
«Единая Россия» согласилась уменьшить муниципальный фильтр
По мнению партии, количество подписей муниципальных депутатов, которое потребуются кандидатам в губернаторы, может быть снижено в два раза - до 5%, а количество подписей глав районов и депутатов городских округов - до 7%.
Обновлено в 09:43
Происшествия
В Петербурге госпитализировали 11 школьников из-за аналога пробы Манту
В Калининском районе в больницу доставили 11 учеников школы №72 после диагностики на иммунитет к туберкулезу препаратом "Диаскинтест", пишут местные жители в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
Обновлено в 09:40
Происшествия
НАК опубликовал видео с места КТО в Дагестане
Обновлено в 09:49
Футбол
«Челси» уволит наставника в случае проигрыша в финале Кубка Лиги
Руководство "аристократов" отправит итальянца в отставку, если команда уступит "Манчестер Сити" в финале Кубка Лиги, информирует The Guardian.
Обновлено в 12:47
Общество
Авиакомпания «Победа» изменила правила провоза ручной клади
Низкобюджетная авиакомпания "Победа" с 18 февраля изменила правила провоза ручной клади.
Обновлено вчера в 01:40
Футбол
Футболист ЦСКА Дзагоев получил травму
В контрольном матче с испанской "Картахеной" Алан был заменен на 16 минуте. Дзагоев получил повреждение и покинул поле на носилках.
Обновлено в 13:02
Экономика
МТС продаст АФК «Система» свою долю в Ozon
АФК «Система» приобретает у МТС 18,7% акций компании Ozon Holdings Limited, об этом говорится в сообщении мобильного оператора, поступившем в РБК.
Обновлено в 11:57
Политика
Путин огласит послание Федеральному собранию в Гостином дворе
Оглашение послания президента России Федеральному собранию состоится в Гостином дворе в Москве в 12:00 мск 20 февраля.
Обновлено вчера в 10:11
Экономика
Счетная палата выявила худшее за 10 лет исполнение расходов бюджета
Расходы федерального бюджета в 2018 г. исполнены на самом низком уровне за последние 10 лет, следует из аналитической записки Счетной палаты (на материалы ссылается ТАСС).
Обновлено в 07:24