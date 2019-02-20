Рубль подешевел к доллару и евроВзгляд.ру вчера в 02:25

Курс доллара расчетами «завтра» утром в среду вырос на 12 копеек – до 65,88 рубля, курс евро поднялся на 11 копеек – до 74,68 рубля. Апрельский фьючерс на нефть марки Brent опустился до 66,4 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Рубль подешевел к доллару и евро

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