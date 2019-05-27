Рубль подешевел к доллару и евроВзгляд.ру 03:14

Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник в отсутствие сильных сигналов вырос на 4 копейки – до 64,50 рубля, курс евро поднялся на 2 копейки, составив 72,13 рубля. Стоимость нефти утром опустилась до 68,48 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».

Рубль подешевел к доллару и евро

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