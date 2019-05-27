Финансы
Рубль снижается к доллару и евро на открытии торговNews.ru 03:26
Рубль на открытии торгов дешевеет к доллару и евро. Так, согласно данным Московской Биржи, к 10:05 мск доллар стал дороже на 4 копейки, увеличившись в цене по сравнению с уровнем предыдущего закрытия до 64,4975 рубля, а европейская валюта подорожала на 2 копейки и стоила 72,1325 рубля.
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 10:59, Ашберн
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о возвращении бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили украинского гражданства.
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Инициатива дополняет закон понятием специнвестконтрактов, особо отмечая, что работа по ним связана с разработкой и внедрением современных технологий.
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Коммерческую версию первого российского квантового телефона успешно протестировали сегодня в Москве.
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Посла Испании вызвали в МИД России
Посол Испании в Москве был вызван во вторник в МИД РФ в связи с высказываниями и. о. министра иностранных дел страны в отношении РФ - МИД.
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