Финансы

Рубль подешевел к доллару и евроВзгляд.ру вчера в 03:12

Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник вырос на 9 копеек – до 66,98 рубля, курс евро поднялся на 8 копеек – до 74,17 рубля. Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent вырос до 59,83 доллара за баррель, передает РИА «Новости».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру03:13

Рубль в ходе торгов давит на доллар и евро

Росбалт04:03

Курс рубля снижается к доллару и евро

Газета.Ruвчера в 03:18

Рубль укрепился к доллару и евро благодаря растущей нефти

Интерфакс03:21

Рубль в начале дня торгуется в заметном плюсе к доллару и евро

ПРАЙМ03:12

Рубль немного укрепляется после недельного падения

ТАССвчера в 13:52

Рубль подорожал к доллару и евро на старте торгов Мосбиржи

Экономика сегодня03:42
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 05:39, Ашберн
Политика

Трамп и Макрон согласились пригласить Россию на саммит G7

Обновлено в 00:12
Происшествия

В Челябинской области депутат расстрелял жену

Обновлено в 02:48
Политика

В Совфеде поддержали слова главы МИД ФРГ о важности диалога с Россией

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление министра иностранных дел Германии Хайко Мааса о том, что важные международные вопросы можно решить только при участии России.
Обновлено в 04:31
Политика

Члены королевской семьи Дании назвали условие продажи Гренландии США

Королевская семья Дании допустила возможность продажи крупнейшего острова в мире, назвав ключевое условие.
Обновлено вчера в 17:23
Политика

В МИД КНР оценили решение США о продаже Тайваню вооружений

Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан прокомментировал решение США одобрить продажу вооружений Тайваню.
Обновлено в 04:21
Политика

Мосгорсуд отказал Гудкову в регистрации кандидатом в Мосгордуму

Мосгорсуд признал законным отказ политику Дмитрию Гудкову в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы, передает «Интерфакс».
Обновлено в 04:55
Происшествия

ЧП произошло в детском саду в Благовещенске

Здание эксплуатируется уже 58 лет. Детский сад сейчас закрыт, проводится доследственная проверка.
Обновлено в 04:30
Армия и оружие

Северная Корея обвинила США в срыве диалога

Именно Вашингтон нагнетает напряженность в регионе, говорится в статье центральной северокорейской газеты Rodong Sinmun.
Обновлено вчера в 22:44
Политика

Суд Киева обязал возбудить дело против Порошенко и Климкина

Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудить уголовное дело в отношении министра иностранных дел Павла Климкина и экс-президента Петра Порошенко.
Обновлено в 02:54
Кино

В театре Ермоловой назвали причину смерти Александры Назаровой

Обновлено вчера в 15:36
Происшествия

Экс-супруг заказал убийство жены и дочери из-за дележа имущества

Как было установлено, бывший муж жертвы спланировал убийство женщины и ее дочери совместно с новой супругой.
Обновлено вчера в 19:05
Политика

Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия

Трое россиян пострадали в Германии от взрыва газа

Трое граждан России получили ожоги разной степени в результате взрыва баллона с газом в гостевом доме в городе Хитцаккер (Германия), сообщается в среду на сайте красноярской общественной организации "Интерра".
Обновлено в 04:51
Кино

Человек-паук покидает киновселенную Marvel

Президент кинокомпании Marvel Кевин Файги не будет продюсировать фильмы о Человеке-пауке, потому что не смог прийти к финансовому соглашению со студией Sony Pictures, снявшей очередную часть франшизы, сообщает Deadline.
Обновлено в 04:25
Политика

Стало известно о возможной выдаче Киеву осужденных в России украинцев

Пятерых украинцев, осужденных в России за различные преступления и находящихся в московском следственном изоляторе (СИЗО) «Лефортово», могут выдать на родину для отбывания наказания.
Обновлено в 05:14
Кино

Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»

Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Экономика

Рекордные дивиденды: «Роснефть» заплатит акционерам ₽162,6 млрд

Совет директоров «Роснефти» рекомендовал выплатить акционерам дивиденды за первое полугодие в размере ₽162,6 млрд рублей — или ₽15,34 на одну обыкновенную акцию.
Обновлено в 04:57
Футбол

Роналду: может быть, закончу карьеру в следующем году

Может быть, закончу карьеру в следующем году. Но при этом я также могу играть до 40 или 41 года.
Обновлено в 02:29
Армия и оружие

Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России

Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Здоровье

Медоборудование на 75 млн рублей приобретут для РКБ-2 в Дагестане

Минздрав республики закупит медицинское оборудование и инструментарий (всего 143 наименования) для РКБ-2 (бывший Госпиталь ветеранов) на сумму 75 млн рублей.
Обновлено в 04:55
Футбол

Джорджевич: «Иванович не хочет переходить в „Црвену Звезду“»

Нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич заявил, что капитан «Зенита» Бранислав Иванович не хочет переходить в «Црвену Звезду».
Обновлено в 03:23
Футбол

«Матч ТВ» покажет игру Лиги чемпионов «Олимпиакос» — «Краснодар»

Ранее «Матч ТВ» за две минуты до начала ответной встречи Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром» отменил трансляцию.
Обновлено вчера в 14:07
Происшествия

В ночной перестрелке в Краснодаре погиб мужчина

Обновлено в 03:09
Общество

Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции

Меценат, коллекционер и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в результате крушения вертолета в Греции.
Обновлено в 04:54
Здоровье

Ученые рассказали о простом способе продлить жизнь

Как пояснила врач-диетолог Клиники управления здоровьем Института персонализированной медицины Сеченовского университета Наталья Пугачева, еще в 1930-е годы опыты на грызунах показали, что снижение калорийности на 30-40% продлевает жизнь.
Обновлено в 00:20
Интернет

Facebook проконтролирует информацию с других сайтов

«Off-Facebook Activity позволяет вам увидеть сводку приложений и сайтов, которые присылают нам информацию о вашей деятельности, и очистить эту информацию с вашего аккаунта, если вы хотите», — написала компания в своем официальном блоге.
Обновлено в 04:00
Политика

6 тысяч россиян могут не пустить в Израиль в 2019 году

Как стало известно, всего в 2019 году будет где-то шесть тысяч отказов во въезде в это государство для граждан России.
Обновлено в 04:33
Общество

Здание Третьяковки на Крымском Валу закроют на пять лет

Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова сообщила, что с 2023 по 2028 годы будет закрыто здание музея на Крымском Валу.
Обновлено в 02:17
Экономика

Составлен рейтинг отраслей с самыми высокими зарплатами за июнь

Росстат составил рейтинг отраслей с самыми высокими среднемесячными зарплатами за июнь этого года.
Обновлено вчера в 20:21
Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали теплую погоду в сентябре

Синоптики сообщили, что погода может компенсировать недостаток летнего тепла в сентябре.
Обновлено в 00:58
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное