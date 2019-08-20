Финансы
Рубль подешевел к доллару и евроВзгляд.ру вчера в 03:12
Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник вырос на 9 копеек – до 66,98 рубля, курс евро поднялся на 8 копеек – до 74,17 рубля. Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent вырос до 59,83 доллара за баррель, передает РИА «Новости».
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 05:39, Ашберн
Политика
Трамп и Макрон согласились пригласить Россию на саммит G7
Обновлено в 00:12
Происшествия
В Челябинской области депутат расстрелял жену
Обновлено в 02:48
Политика
В Совфеде поддержали слова главы МИД ФРГ о важности диалога с Россией
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление министра иностранных дел Германии Хайко Мааса о том, что важные международные вопросы можно решить только при участии России.
Обновлено в 04:31
Политика
Члены королевской семьи Дании назвали условие продажи Гренландии США
Королевская семья Дании допустила возможность продажи крупнейшего острова в мире, назвав ключевое условие.
Обновлено вчера в 17:23
Политика
В МИД КНР оценили решение США о продаже Тайваню вооружений
Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан прокомментировал решение США одобрить продажу вооружений Тайваню.
Обновлено в 04:21
Политика
Мосгорсуд отказал Гудкову в регистрации кандидатом в Мосгордуму
Мосгорсуд признал законным отказ политику Дмитрию Гудкову в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы, передает «Интерфакс».
Обновлено в 04:55
Происшествия
ЧП произошло в детском саду в Благовещенске
Здание эксплуатируется уже 58 лет. Детский сад сейчас закрыт, проводится доследственная проверка.
Обновлено в 04:30
Армия и оружие
Северная Корея обвинила США в срыве диалога
Именно Вашингтон нагнетает напряженность в регионе, говорится в статье центральной северокорейской газеты Rodong Sinmun.
Обновлено вчера в 22:44
Политика
Суд Киева обязал возбудить дело против Порошенко и Климкина
Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудить уголовное дело в отношении министра иностранных дел Павла Климкина и экс-президента Петра Порошенко.
Обновлено в 02:54
Кино
В театре Ермоловой назвали причину смерти Александры Назаровой
Обновлено вчера в 15:36
Происшествия
Экс-супруг заказал убийство жены и дочери из-за дележа имущества
Как было установлено, бывший муж жертвы спланировал убийство женщины и ее дочери совместно с новой супругой.
Обновлено вчера в 19:05
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия
Трое россиян пострадали в Германии от взрыва газа
Трое граждан России получили ожоги разной степени в результате взрыва баллона с газом в гостевом доме в городе Хитцаккер (Германия), сообщается в среду на сайте красноярской общественной организации "Интерра".
Обновлено в 04:51
Кино
Человек-паук покидает киновселенную Marvel
Президент кинокомпании Marvel Кевин Файги не будет продюсировать фильмы о Человеке-пауке, потому что не смог прийти к финансовому соглашению со студией Sony Pictures, снявшей очередную часть франшизы, сообщает Deadline.
Обновлено в 04:25
Политика
Стало известно о возможной выдаче Киеву осужденных в России украинцев
Пятерых украинцев, осужденных в России за различные преступления и находящихся в московском следственном изоляторе (СИЗО) «Лефортово», могут выдать на родину для отбывания наказания.
Обновлено в 05:14
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Экономика
Рекордные дивиденды: «Роснефть» заплатит акционерам ₽162,6 млрд
Совет директоров «Роснефти» рекомендовал выплатить акционерам дивиденды за первое полугодие в размере ₽162,6 млрд рублей — или ₽15,34 на одну обыкновенную акцию.
Обновлено в 04:57
Футбол
Роналду: может быть, закончу карьеру в следующем году
Может быть, закончу карьеру в следующем году. Но при этом я также могу играть до 40 или 41 года.
Обновлено в 02:29
Армия и оружие
Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России
Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Здоровье
Медоборудование на 75 млн рублей приобретут для РКБ-2 в Дагестане
Минздрав республики закупит медицинское оборудование и инструментарий (всего 143 наименования) для РКБ-2 (бывший Госпиталь ветеранов) на сумму 75 млн рублей.
Обновлено в 04:55
Футбол
Джорджевич: «Иванович не хочет переходить в „Црвену Звезду“»
Нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич заявил, что капитан «Зенита» Бранислав Иванович не хочет переходить в «Црвену Звезду».
Обновлено в 03:23
Футбол
«Матч ТВ» покажет игру Лиги чемпионов «Олимпиакос» — «Краснодар»
Ранее «Матч ТВ» за две минуты до начала ответной встречи Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром» отменил трансляцию.
Обновлено вчера в 14:07
Происшествия
В ночной перестрелке в Краснодаре погиб мужчина
Обновлено в 03:09
Общество
Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции
Меценат, коллекционер и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в результате крушения вертолета в Греции.
Обновлено в 04:54
Здоровье
Ученые рассказали о простом способе продлить жизнь
Как пояснила врач-диетолог Клиники управления здоровьем Института персонализированной медицины Сеченовского университета Наталья Пугачева, еще в 1930-е годы опыты на грызунах показали, что снижение калорийности на 30-40% продлевает жизнь.
Обновлено в 00:20
Интернет
Facebook проконтролирует информацию с других сайтов
«Off-Facebook Activity позволяет вам увидеть сводку приложений и сайтов, которые присылают нам информацию о вашей деятельности, и очистить эту информацию с вашего аккаунта, если вы хотите», — написала компания в своем официальном блоге.
Обновлено в 04:00
Политика
6 тысяч россиян могут не пустить в Израиль в 2019 году
Как стало известно, всего в 2019 году будет где-то шесть тысяч отказов во въезде в это государство для граждан России.
Обновлено в 04:33
Общество
Здание Третьяковки на Крымском Валу закроют на пять лет
Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова сообщила, что с 2023 по 2028 годы будет закрыто здание музея на Крымском Валу.
Обновлено в 02:17
Экономика
Составлен рейтинг отраслей с самыми высокими зарплатами за июнь
Росстат составил рейтинг отраслей с самыми высокими среднемесячными зарплатами за июнь этого года.
Обновлено вчера в 20:21
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали теплую погоду в сентябре
Синоптики сообщили, что погода может компенсировать недостаток летнего тепла в сентябре.
Обновлено в 00:58