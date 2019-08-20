Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник вырос на 9 копеек – до 66,98 рубля, курс евро поднялся на 8 копеек – до 74,17 рубля. Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent вырос до 59,83 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Рубль подешевел к доллару и евро

Политика В Совфеде поддержали слова главы МИД ФРГ о важности диалога с Россией Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление министра иностранных дел Германии Хайко Мааса о том, что важные международные вопросы можно решить только при участии России.

Политика Члены королевской семьи Дании назвали условие продажи Гренландии США Королевская семья Дании допустила возможность продажи крупнейшего острова в мире, назвав ключевое условие.

Политика В МИД КНР оценили решение США о продаже Тайваню вооружений Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан прокомментировал решение США одобрить продажу вооружений Тайваню.

Политика Мосгорсуд отказал Гудкову в регистрации кандидатом в Мосгордуму Мосгорсуд признал законным отказ политику Дмитрию Гудкову в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы, передает «Интерфакс».

Происшествия ЧП произошло в детском саду в Благовещенске Здание эксплуатируется уже 58 лет. Детский сад сейчас закрыт, проводится доследственная проверка.

Армия и оружие Северная Корея обвинила США в срыве диалога Именно Вашингтон нагнетает напряженность в регионе, говорится в статье центральной северокорейской газеты Rodong Sinmun.

Политика Суд Киева обязал возбудить дело против Порошенко и Климкина Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудить уголовное дело в отношении министра иностранных дел Павла Климкина и экс-президента Петра Порошенко.

Происшествия Экс-супруг заказал убийство жены и дочери из-за дележа имущества Как было установлено, бывший муж жертвы спланировал убийство женщины и ее дочери совместно с новой супругой.

Политика Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".

Происшествия Трое россиян пострадали в Германии от взрыва газа Трое граждан России получили ожоги разной степени в результате взрыва баллона с газом в гостевом доме в городе Хитцаккер (Германия), сообщается в среду на сайте красноярской общественной организации "Интерра".

Кино Человек-паук покидает киновселенную Marvel Президент кинокомпании Marvel Кевин Файги не будет продюсировать фильмы о Человеке-пауке, потому что не смог прийти к финансовому соглашению со студией Sony Pictures, снявшей очередную часть франшизы, сообщает Deadline.

Политика Стало известно о возможной выдаче Киеву осужденных в России украинцев Пятерых украинцев, осужденных в России за различные преступления и находящихся в московском следственном изоляторе (СИЗО) «Лефортово», могут выдать на родину для отбывания наказания.

Кино Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице» Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.

Экономика Рекордные дивиденды: «Роснефть» заплатит акционерам ₽162,6 млрд Совет директоров «Роснефти» рекомендовал выплатить акционерам дивиденды за первое полугодие в размере ₽162,6 млрд рублей — или ₽15,34 на одну обыкновенную акцию.

Футбол Роналду: может быть, закончу карьеру в следующем году Может быть, закончу карьеру в следующем году. Но при этом я также могу играть до 40 или 41 года.

Армия и оружие Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".

Здоровье Медоборудование на 75 млн рублей приобретут для РКБ-2 в Дагестане Минздрав республики закупит медицинское оборудование и инструментарий (всего 143 наименования) для РКБ-2 (бывший Госпиталь ветеранов) на сумму 75 млн рублей.

Общество Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции Меценат, коллекционер и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в результате крушения вертолета в Греции.

Здоровье Ученые рассказали о простом способе продлить жизнь Как пояснила врач-диетолог Клиники управления здоровьем Института персонализированной медицины Сеченовского университета Наталья Пугачева, еще в 1930-е годы опыты на грызунах показали, что снижение калорийности на 30-40% продлевает жизнь.

Интернет Facebook проконтролирует информацию с других сайтов «Off-Facebook Activity позволяет вам увидеть сводку приложений и сайтов, которые присылают нам информацию о вашей деятельности, и очистить эту информацию с вашего аккаунта, если вы хотите», — написала компания в своем официальном блоге.

Политика 6 тысяч россиян могут не пустить в Израиль в 2019 году Как стало известно, всего в 2019 году будет где-то шесть тысяч отказов во въезде в это государство для граждан России.

Общество Здание Третьяковки на Крымском Валу закроют на пять лет Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова сообщила, что с 2023 по 2028 годы будет закрыто здание музея на Крымском Валу.

Экономика Составлен рейтинг отраслей с самыми высокими зарплатами за июнь Росстат составил рейтинг отраслей с самыми высокими среднемесячными зарплатами за июнь этого года.