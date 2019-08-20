Финансы
Рубль растет к доллару и евро на открытии торговЭкономика сегодня 19 августа в 03:17
На открытии торгов Московской биржи рубль укрепляет свои позиции по отношению к доллару и евро. Соответствующие данные приведены на сайте регулятора.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 06:48, Ашберн
Происшествия
Челябинский депутат подозревается в убийстве женщины
Обновлено в 03:26
Политика
Трамп выразил желание вернуть Россию в G8
Президент США Дональд Трамп выступил за возвращение России к работе группы 7 ведущих мировых держав и возобновление формата «большой восьмерки».
Обновлено вчера в 15:27
Армия и оружие
Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России
Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Происшествия
Следствие подтвердило факты насилия со стороны отца сестер Хачатурян
Следственный комитет РФ признал достоверными факты морального и сексуального насилия над сестрами Хачатурян, убивших своего 57-летнего отца.
Обновлено в 02:26
Политика
Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за ее слов о Гренландии
Обновлено вчера в 20:33
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Шоу-бизнес
Подписчики заметили, что у Ким Кардашьян шесть пальцев на ноге
Подписчики Кардашьян быстро отреагировали на пост, заметив, что у знаменитости шесть пальцев на ноге.
Обновлено вчера в 03:05
Происшествия
Юлию Галямину снова задержали на выходе из спецприемника
Муниципального депутата Юлию Галямину задержали на выходе из спецприемника, где она отбывала административный арест.
Обновлено в 05:22
Происшествия
Девочку засосало в бассейне Турции. Она в коме
Ребенок чуть не утонул во время отдыха в отеле на курорте Бодрум 12-летняя жительница Санкт-Петербурга, которая чуть не утонула в бассейне в турецком Бодруме, находится в критическом состоянии.
Обновлено вчера в 10:49
Политика
Памфилова обсудила с Собяниным выборы в Мосгордуму
Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила на заседании комиссии в среду, что обсудила с мэром Москвы Сергеем Собяниным ситуацию, сложившуюся на выборах в Московскую городскую думу.
Обновлено в 04:44
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Армия и оружие
В Китае считают, что J-20 превосходит Су-57 «в разы»
В издании Sina Military ранее говорилось о том, что Пекин мог бы заказать несколько машин Су-57 у России, чтобы впоследствии применить уже на своих истребителях пятого поколения некоторые российские технологии.
Обновлено 19 августа в 07:23
Кино
Человек-паук покинет киновселенную Marvel из-за конфликта с Sony
Глава киностудии Marvel, которая принадлежит Disney, Кевин Файги больше не будет продюсировать новые фильмы и другие проекты с участием супергероя, сам персонаж больше не будет появляться в киновселенной Marvel.
Обновлено в 06:21
Политика
Суд обязал НАБУ открыть дело против Порошенко и Климкина
Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыть уголовное производство в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко и главы украинского МИД Павла Климкина.
Обновлено в 03:33
Авто
Названы самые популярные и непопулярные цвета автомобилей в России
Самым непопулярным оказался желтый цвет, так как его используют для такси.
Обновлено в 04:09
Футбол
Тарасов потребовал взыскать с «Локомотива» €12 тысяч
Обновлено в 04:47
Политика
Глава «Рустави 2» уволил оскорбившего Путина ведущего
Генеральный директор грузинского телеканала «Рустави 2» Паата Салия сообщил на пресс-конференции об увольнении нескольких сотрудников, среди которых ведущий Георгий Габуния, оскорбивший президента России Владимира Путина во время одного из прямых эфиров.
Обновлено вчера в 09:48
Экономика
Гройсман дал прогноз по размеру средней зарплаты на Украине
«Считаю, что в следующем году средняя зарплата, если продолжать наш курс, будет около $540, а в 2021 году может достичь $620», — цитирует его Интерфакс-Украина.
Обновлено в 06:36
Общество
Новгородский губернатор рассказал Медведеву о строительстве новых школ
Никитин сообщил, что в 2017 году в Великом Новгороде была построена первая школа, начиная с 1980-х годов — это школа №36 в новом микрорайоне «Ивушки» на Торговой стороне города.
Обновлено в 06:16
Политика
Роскомнадзор заблокировал два сайта с оскорблением гимна России
Роскомнадзор заблокировал в России два сайта, содержащие оскорбляющий контент в адрес российского гимна.
Обновлено в 05:27
Транспорт
В мэрии Москвы объяснили частый ремонт дорог
Какие дороги чаще всего перекапывают в Москве и как это объясняют власти, читайте в материале "Разрытие покажет: почему в Москве ремонтируют одни и те же улицы" РБК ознакомился с внутренним документом департамента ЖКХ правительства Москвы, принятым в 2017 году и устанавливающим для каждого типа дорог межремонтные сроки.
Обновлено в 05:08
Авто
Стоимость автомобилей выросла в отсутствие субсидий
Стоимость автомобилей выросла в отсутствие субсидий Крупные автопроизводители не дождались бюджетных компенсаций роста таможенных пошлин на компоненты из-за истечения соглашений о промсборке и готовятся повысить цены на автомобили.
Обновлено вчера в 18:13
Политика
Президент Мозамбика намерен обсудить с Путиным привлечение инвестиций
Ньюси добавил, что намерен поблагодарить Путина и весь российский народ за поддержку во время борьбы за независимость и восстановление Мозамбика, а также за помощь по ликвидации последствий недавнего циклона "Идай".
Обновлено в 03:03
Футбол
АПОЭЛ — Аякс 0:0
"Аякс" опубликовал состав на первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с кипрским АПОЭЛом.
Обновлено вчера в 13:57
Происшествия
СБУ инсценировала новое заказное убийство
СБУ инсценировала новое заказное убийство, "убив" двух женщин в Броварах Киевской области. Об этом сообщает ее пресс-центр.
Обновлено в 06:15
Политика
Путин заявил о важности задачи развития Дальнего Востока
Развитие Дальнего Востока является задачей общенационального масштаба, заявил президент России Владимир Путин, говорится на сайте Кремля.
Обновлено в 06:33
Футбол
В «Оренбурге» прокомментировали переход Сутормина за 50 тыс. рублей
Президент футбольного клуба «Оренбург» Владимир Кияев заявил, что продажа полузащитника Алексея Сутормина в казанский «Рубин» за 50 тыс. рублей не является чем-то особенным.
Обновлено в 05:08
Футбол
Роналду: «Возможно, закончу карьеру в следующем году»
Возможно, закончу в следующем году. Но при этом я могу играть до 40 или 41 года.
Обновлено в 02:41