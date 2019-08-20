Финансы

Рубль подешевел к доллару и евроВзгляд.ру вчера в 03:12

Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник вырос на 9 копеек – до 66,98 рубля, курс евро поднялся на 8 копеек – до 74,17 рубля. Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent вырос до 59,83 доллара за баррель, передает РИА «Новости».
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Рубль в начале дня торгуется в заметном плюсе к доллару и евро

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Курс рубля снижается к доллару и евро

Газета.Ruвчера в 03:18
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Транспорт

В мэрии Москвы объяснили частый ремонт дорог

Какие дороги чаще всего перекапывают в Москве, и как это объясняют власти читайте в материале "Разрытие покажет: почему в Москве ремонтируют одни и те же улицы" РБК ознакомился с внутренним документом департамента ЖКХ правительства Москвы, принятым в 2017 году и устанавливающим для каждого типа дорог межремонтные сроки.
Обновлено в 05:08
Происшествия

Челябинский депутат подозревается в убийстве женщины

Обновлено в 03:26
Происшествия

В Подмосковье обнаружили сеть борделей с уроженками Африки

Обновлено в 05:07
Происшествия

Следствие подтвердило факты насилия со стороны отца сестер Хачатурян

Следственный комитет РФ признал достоверными факты морального и сексуального насилия над сестрами Хачатурян, убивших своего 57-летнего отца.
Обновлено в 02:26
Происшествия

В ночной перестрелке в Краснодаре погиб мужчина

Обновлено в 03:09
Политика

Президенты США и Румынии выступили против «Северного потока – 2»

Президенты США и Румынии подтвердили свою оппозицию проекту "Северный поток – 2", заявили в Белом доме по итогам встречи двух лидеров.
Обновлено вчера в 18:52
Армия и оружие

Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России

Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Политика

Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Политика

В МИД КНР оценили решение США о продаже Тайваню вооружений

Обновлено в 04:21
Кино

Умерла актриса Александра Назарова

Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.
Обновлено вчера в 14:20
Армия и оружие

В Пентагоне ответили на обвинения России по запрещенным ДРСМД ракетам

Обновлено вчера в 14:12
Общество

Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции

Меценат, коллекционер и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в результате крушения вертолета в Греции.
Обновлено в 04:54
Армия и оружие

В Китае считают, что J-20 превосходит Су-57 «в разы»

В издании Sina Military ранее говорилось о том, что Пекин мог бы заказать несколько машин Су-57 у России, чтобы впоследствии применить уже на своих истребителях пятого поколения некоторые российские технологии.
Обновлено 19 августа в 07:23
Политика

Путин встретится в Хельсинки с президентом Финляндии

Владимира Путина ждут в Хельсинки, где он проведет переговоры с финским коллегой Саули Ниинистё.
Обновлено вчера в 23:20
Политика

Эксперт: идея Киева о расширении «нормандского формата» окончательно отвергнута

Идея бывшего и нынешнего президентов Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского о расширении "нормандского формата", что, по сути, означало бы его ликвидацию, окончательно отвергнута.
Обновлено в 03:27
Общество

День города в Москве отметят маскарадом и косплеем

Собеседник РБК, близкий к московским властям, рассказал, что сначала на празднование Дня города «закладывали меньше денег, но потом [на фоне протестных акций] решение поменялось».
Обновлено в 02:00
Происшествия

Жену Леонида Волкова допросили по делу об отмывании денег в ФБК

Дело ФБК: Преследования связаны с уголовным делом о легализации примерно миллиарда рублей, которое СК возбудил в начале августа.
Обновлено в 04:14
Кино

Объявлено название нового фильма о Джеймсе Бонде

Обновлено вчера в 13:09
Политика

В Киеве оценили возможность возвращения России в G8

Возвращение России к работе в «Большой восьмерки» до урегулирования ситуации на Украине станет поражением для Киева, заявил украинский вице-премьер Вячеслав Кириленко.
Обновлено в 04:56
Политика

Трамп и Макрон согласились пригласить Россию на саммит G7

Обновлено в 00:12
Футбол

Криштиану Роналду: Могу завершить карьеру уже в следующем году

Обновлено в 04:45
Футбол

Агент: «1000 процентов, что Дембеле останется в „Барселоне“»

Мусса Сиссоко, агент вингера «Барселоны» Усмана Дембеле, заявил, что его клиент не уйдет из каталонского клуба этим летом.
Обновлено вчера в 18:00
Политика

Путин счел ситуацию в первичном звене здравоохранения провальной

Российский президент Владимир Путин сказал о том, что при отсутствии модернизации первичного звена здравоохранения количество инсультов и инфарктов уменьшить не получится, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:05
Шоу-бизнес

Российские пользователи атаковали Instagram Сильвестра Сталлоне

О выложил в своем аккаунте в Instagram трейлер нового фильма со своим участием — последней части франшизы про Рэмбо.
Обновлено в 03:11
Происшествия

В Татарстане полицейские задержали вооруженную банду преступников

Обновлено в 01:39
Происшествия

ЧП произошло в детском саду в Благовещенске

Здание эксплуатируется уже 58 лет. Детский сад сейчас закрыт, проводится доследственная проверка.
Обновлено в 04:30
Наука

У зубов и языка оказалось не так много различий

Получается, что несмотря на анатомическое разделение вкусовых сосочков и зубов у млекопитающих клетки, из которых они формируются, все равно имеют много общего, а эпителий ротовой полости у зверей обладает большей пластичностью, чем считалось ранее.
Обновлено в 04:18
Кино

Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»

Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Кино

Человек-паук покидает киновселенную Marvel

Президент кинокомпании Marvel Кевин Файги не будет продюсировать фильмы о Человеке-пауке, потому что не смог прийти к финансовому соглашению со студией Sony Pictures, снявшей очередную часть франшизы, сообщает Deadline.
Обновлено в 04:25
Наука

Segway-Ninebot показала самоуправляемый беспилотный электросамокат

Обновлено в 03:10
Как работают Яндекс.Новости?
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