Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник вырос на 9 копеек – до 66,98 рубля, курс евро поднялся на 8 копеек – до 74,17 рубля. Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent вырос до 59,83 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Рубль подешевел к доллару и евро

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