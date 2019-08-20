Финансы
Курс рубля снижается к доллару и евроГазета.Ru вчера в 03:18
Отмечается, что курс доллара расчетами "завтра" достиг отметки в 66,98 рубля, поднявшись на 9 копеек. Евро поднялся на 8 копеек до 74,17 рублей.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 10:11, Ашберн
Культура
Форум «Таврида» в 2022 году начнет работать круглый год
Стационарный центр, который построят в Судаке к 2022 году, позволит проводить мероприятия форума "Таврида" круглый год и расширить образовательный формат, сообщил журналистам руководитель проекта "Таврида" Сергей Першин.
Обновлено в 09:41
Технологии
«ВКонтакте» запустила приложение AliExpress
Приложение AliExpress на базе платформы «ВКонтакте» начнет развивать экосистему, в которой пользователи смогут поделиться своим опытом покупок и находить интересные товары.
Обновлено в 05:31
Происшествия
На шахте в Свердловской области произошло обрушение породы
Обрушение горной породы произошло на шахте "Ново-Кальинская" в Североуральске в Свердловской области, один рабочий заблокирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной прокуратуры.
Обновлено в 08:56
Политика
Российские летчики показали новую фигуру высшего пилотажа
Группа «Первый полет» на Международном авиационно-космическом салоне 2019 года (МАКС-2019), который пройдет в Жуковском (Московская область) с 27 августа по 1 сентября, представит новую фигуру высшего группового пилотажа, получившую название «Пропеллер».
Обновлено в 08:02
Происшествия
Захватившие россиян пираты вышли на связь
Пираты, похитившие троих россиян в Гвинейском заливе у берегов Камеруна, вышли на связь.
Обновлено вчера в 02:50
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Кино
В Петербурге прошла премьера «Эбигейл»
Обновлено в 04:18
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Шоу-бизнес
Меган Маркл нашла очередную няню для сына
Обновлено в 06:53
Кино
Умерла актриса Александра Назарова
Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.
Обновлено вчера в 14:20
Происшествия
Неизвестный поджег мужчину на юге Москвы
Неизвестный поджег мужчину в районе Восточное Бирюлево в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 09:23
Армия и оружие
Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России
Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Футбол
Данил Круговой официально стал игроком «Зенита»
В 2015 году Круговой дебютировал в молодежной команде «Зенита». Игрок перешёл в «Уфу» в июле 2018 года.
Обновлено в 08:00
Происшествия
Момент крушения в Греции вертолета с россиянами попал на видео
В результате инцидента погибли пилот-грек и граждане РФ Михаил Абрамов и Павел Акулинин В интернете появилось видео крушения в Греции вертолета с двумя россиянами на борту.
Обновлено в 10:01
Политика
Королевский дом Дании назвал неожиданностью перенос визита Трампа
Ранее Трамп заявил, что переносит визит в Данию из-за того, что датский премьер-министр Метте Фредериксен не желает обсуждать идею о приобретении Соединёнными Штатами Гренландии.
Обновлено в 03:52
Политика
Беспокойство Путина оправданно: красивые доклады не заменят врачей
Беспокойство президента России Владимира Путин «о провальной ситуации» в первичном звене здравоохранения вполне оправданно, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя слова Путина о российском здравоохранении.
Обновлено в 07:16
Происшествия
В Ростовской области ребенку ампутировали руку после перелома
Минздрав Ростовской области проводит ведомственную проверку после того, как 11-летнему мальчику из Ростовской области ампутировали руку из-за образовавшейся после наложения гипса гангрены.
Обновлено в 08:03
Футбол
«Динамо» интересуется вратарем «Ромы» Ольсеном
Обновлено в 04:45
Политика
Маас выступил за встречу в «нормандском формате»
Есть необходимость для стран как можно скорее вновь встретиться в "нормандском формате" для решения конфликта в Донбассе при условии возможности прогресса, заявил в интервью РИА Новости глава МИД ФРГ Хайко Маас.
Обновлено в 09:59
Происшествия
Фюзеляж аварийно севшего в кукурузу A321 приподняли с грунта
Специалисты с помощью пневмоподушек приподняли с грунта фюзеляж самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний», совершившего 15 августа аварийную посадку на поле с кукурузой в Подмосковье.
Обновлено вчера в 15:26
Политика
Россия и Украина подготовились к выдаче моряков и заключенных
Другой источник, знакомый с процессом переговоров, рассказал РБК, что предварительная договоренность об обмене удерживаемых лиц, включая моряков, была достигнута на состоявшейся 19 августа во Франции встрече президента России Владимира Путина с его французским коллегой Эмманюэлем Макроном.
Обновлено в 06:20
Политика
Пост Макрона на русском языке вызвал критику на Украине
Возмущение ряда украинских политиков вызвал пост главы Пятой Республики, опубликованный на русском языке в соцсети Facebook, о прогрессе в отношениях с Россией.
Обновлено в 02:15
Экономика
В России снизились потребительские цены вторую неделю подряд
Ранее Росстат отметил снижение потребительских цен в России с 6 по 12 августа 2019 года на 0,1%.
Обновлено в 09:04
Происшествия
Поезд задавил девушку в Подмосковье
На станции Львовская Курского направления Московской железной дороги пассажирский поезд дальнего следования задавил девушку, сообщает пресс-служба управления транспортной полиции по ЦФО.
Обновлено в 09:42
Политика
Спецпредставитель США по КНДР опроверг свое назначение послом в России
Спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган опроверг свое возможное назначение на должность посла в России.
Обновлено в 00:59
Происшествия
В ночной перестрелке в Краснодаре погиб один человек
Обновлено в 05:33
Футбол
Малком: «„Зенит“ приложил титанические усилия, чтобы заполучить меня»
«Зенит» приложил титанические усилия, чтобы заполучить меня и сделал очень выгодное предложение.
Обновлено в 09:32
Политика
Путин впервые прокомментировал протестные акции в Москве
Президент Россси Владимир Путин перед началом переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в понедельник, 19 августа, впервые прокомментировал протестные акции в Москве.
Обновлено 19 августа в 14:29