Финансы
Рубль подешевел к доллару и евроВзгляд.ру 02 апреля в 03:15
Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник вырос на 22 копейки – до 65,39 рубля, курс евро поднялся на 18 копеек – до 73,26 рубля. Стоимость нефти выросла до 69,14 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».
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