На 10:22 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 65,55 рубля (плюс почти 15 копеек), курс евро — 73,39 рубля (плюс 4 копейки).

Доллар и евро дорожают к рублю в начале торгов

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