Финансы
Рубль подешевел к доллару и евроВзгляд.ру вчера в 03:19
Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник растет на 20 копеек – до 65,61 рубля, курс евро поднялся на 8 копеек – до 73,43 рубля. Стоимость нефти утром опустилась до 58,23 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».
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Футбол
«Ливерпуль» победил «Челси» и завоевал Суперкубок УЕФА
«Ливерпуль» победил «Челси» в серии послематчевых пенальти в матче за Суперкубок УЕФА. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Обновлено в 17:46
Политика
В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев
В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
Обновлено в 03:43
Культура
Американский актер Эрик Робертс хочет получить российское гражданство
Голливудский актер Эрик Робертс приехал в Сочи на международный турнир по боевому самбо и рассказал РИА Новости, что хотел бы получить второе гражданство - российское.
Обновлено в 15:05
Политика
МИД Украины объяснил отказ принимать обратно моряков-провокаторов
Представитель МИД Украины Зеркаль объяснила причину отказа забирать задержанных Россией осенью 2018 года моряков.
Обновлено в 15:31
Технологии
Ученые смоделировали прогноз погоды для России к 2100 году
Специалисты разработали сайт для прогнозирования погоды в городах планеты в 2100 году.
Обновлено в 10:47
Политика
Меркель обвинила Россию в распаде ДРСМД
В окончании действия договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) виновата Москва, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции в Берлине.
Обновлено в 09:15
Энергетика
В Совфеде оценили планы Польши поднять цену на транзит газа из России
О намерении Варшавы поднять цену на транзит российского газа заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский ранее в этот день.
Обновлено в 14:05
Общество
Соболь объявила о прекращении голодовки
Как отмечается, голодовку она объявила после того, как ей отказали в регистрации - 13 июля.
Обновлено в 16:34
Футбол
«Матч ТВ» отменил трансляцию игры «Порту»—«Краснодар»
Обновлено вчера в 15:43
Футбол
Динамо Киев, скорее всего, возглавит Алексей Михайличенко
56-летний Алексей Михайличенко уже был тренером Динамо Киев в период с 2002-го по 2004-й года.
Обновлено в 14:54
Политика
Украинского замминистра задержали при получении взятки
Заместителя министра по временно оккупированным территориям Украины Юрия Грымчака задержали при получении взятки.
Обновлено в 16:18
Происшествия
Мать избитой девочки из Ингушетии заявила о желании вернуть дочь
Уполномоченный по правам ребёнка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что мать семилетней Аиши Ажиговой, ранее избитой и в настоящий момент проходящей лечение в НИИ имени Рошаля в Москве, решила вернуть свою дочь.
Обновлено в 15:39
Армия и оружие
Соединенные Штаты ищут повод для выхода из договора СНВ-3
Высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что, разработка Россией гиперзвуковой крылатой ракеты ставит под вопрос возможность продления договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Обновлено в 16:53
Авто
Rolls-Royce выпустил прощальную версию Rolls-Royce Ghost Zenith
Британская компания презентовала специальную версию седана Rolls-Royce Ghost под названием Zenith.
Обновлено в 06:32
Общество
Супруги из Британии стали миллионерами благодаря коту
Супруги из английского графства Ноттингемшир выиграли 1 млн фунтов стерлингов (78,4 млн рублей) благодаря тому, что забыли купить корм для своего кота.
Обновлено в 05:44
Интернет
В Microsoft признались в прослушивании разговоров пользователей
Компания Microsoft признала, что ее сотрудники могут прослушивать записи пользователей, пишет Vice.
Обновлено в 16:50
Политика
В Раде заявили о праве на использование русского языка на Украине
Русский язык не считается иностранным на Украине, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич.
Обновлено в 14:46
Энергетика
Суд Люксембурга постановил взыскать с Газпрома 2,6 млрд долларов
Напомним, в феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал Газпром выплатить «Нафтогазу» компенсацию в 4,63 млрд долларов по контракту на транзит газа – с учетом ранее присужденной в пользу Газпрома суммы штраф должен был составить 2,56 млрд долларов.
Обновлено в 08:50
Происшествия
В Ленобласти водитель сбил женщин с двумя маленькими детьми
35-летний водитель Dodge сбил женщин 38 и 59 лет и двоих детей, одному исполнился год, второму — несколько месяцев.
Обновлено в 14:38
Общество
Пласидо Доминго обвинили в домогательствах
Обновлено вчера в 02:18
Общество
Скейт-парк в Ижевске могут переименовать в «Пулю»
Обновлено в 06:15
Происшествия
Москвич запер дочь в машине и забыл место парковки
Мужчина в Москве запер несовершеннолетнюю дочь в машине и оставил на стоянке, однако позднее забыл, где именно припарковался.
Обновлено в 15:41
Политика
В Кремле прокомментировали введение четырехдневной рабочей недели
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают об инициативе ввести четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено в 07:08
Армия и оружие
Истребитель НАТО обвинили в попытке приблизиться к самолету Шойгу
Истребитель НАТО F-18 попытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, его отогнали российские Су-27.
Обновлено вчера в 09:31
Футбол
Сломавшего Чалову нос игрока «Сочи» дисквалифицировали на четыре матча
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал защитника «Сочи» Ивана Миладиновича на четыре матча за удар в лицо форварда ЦСКА Федора Чалова во встрече пятого тура РПЛ.
Обновлено в 10:00
Происшествия
Священник из Москвы заявил, что его избили в Ялте на глазах сына
В полиции не уточнили личности участников конфликта, но таким образом прокомментировали сообщения в социальных сетях, где московский священник Алексей Забелин написал, что его избили на набережной на глазах собственного сына.
Обновлено в 17:40
Общество
В Москве разрешили новый 100-тысячный митинг
Мэрия Москвы согласовала проведение в столице митинга численностью до 100 тысяч человек без шествия.
Обновлено в 09:21