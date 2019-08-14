Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник растет на 20 копеек – до 65,61 рубля, курс евро поднялся на 8 копеек – до 73,43 рубля. Стоимость нефти утром опустилась до 58,23 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».

Рубль подешевел к доллару и евро

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