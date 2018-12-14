Финансы
Рубль перешел к росту против евро и продолжает снижаться к доллару
Рубль перешел к росту против евро и продолжает снижаться к долларуПРАЙМвчера в 04:18
Курс рубля в первой половине торгов продолжает снижаться к доллару и перешел к росту против евро на фоне ослабления европейской валюты на рынке форекс. Торги проходят в узком диапазоне в ожидании решения Банка России по ключевой ставке, отмечают эксперты рынка.
ПРАЙМвчера в 04:18
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Финансы
Банк России повысил ключевую ставку до 7,75%
Банк России объявил о решении повысить ключевую на 0,25 процентного пункта — до 7,75% годовых.
Обновлено вчера в 07:17
Финансы
Госбюджет Японии на 2019 год станет рекордным
Правительство Японии намерено принять рекордный в истории страны бюджет на следующий финансовый год, сообщило 15 декабря японское общественное телевидение NHK.
Обновлено вчера в 23:47
Финансы
Китайская экономика продолжает замедляться
Промышленное производство в КНР в ноябре выросло на 5,4%, тогда как опрошенные Reuters аналитики ждали роста в 5,9%.
Обновлено вчера в 06:40
Финансы
В 2023 году «Крайинвестбанк» присоединится к своему санатору РНКБ
Крайинвестбанк в 2023 году присоединится к своему санатору - принадлежащему государству РНКБ, следует из сообщения ЦБ РФ.
Обновлено вчера в 09:57
Финансы
Девелоперская компания ВТБ запланировала провести делистинг
Принадлежащая ВТБ девелоперская компания «Галс-Девелопмент» на внеочередном собрании акционеров примет решение о делистинге акций.
Обновлено вчера в 15:48
Финансы
Итоги заседания Банка России пока не побудили рубль к действиям
По итогам заседания Банка России ключевая ставка была повышена с 7,50% годовых до 7,75% годовых.
Обновлено вчера в 10:00
Финансы
Биткоин достиг годового минимума
14 декабря, после довольно большой распродажи по цене в $3 400 цена биткоина упала до нового годового минимума.
Обновлено вчера в 02:06
Финансы
Сбербанк в этом году рассчитывает получить $12,5 млрд чистой прибыли
Сбербанк по итогам 2018 года рассчитывает получить $12-12,5 млрд (порядка 830 млрд рублей по официальному курсу) чистой прибыли.
Обновлено вчера в 04:30
Финансы
Прямые иностранные инвестиции в Китай упали более чем на четверть
Объем прямых иностранных инвестиций в Китай сократился в ноябре 2018 года на 26,3% в годовом сопоставлении до 92,11 млрд юаней, следует из отчета Министерства торговли страны.
Обновлено вчера в 08:24
Финансы
Доллар проиграет рублю на следующей неделе
В последний день рабочей недели игроки фиксируют прибыль, а потому отечественная валюта традиционно теряет в цене.
Обновлено вчера в 03:20
Финансы
Аналитики предсказали новый обвал рубля
Аналитики Райффайзен банка предсказали новый обвал рубля, соответствующие данные содержатся в отчете российского подразделения австрийской банковской группы.
Обновлено 13 декабря в 13:49
Финансы
Профицит федерального бюджета за 11 месяцев составил 3,4 трлн рублей
Профицит федерального бюджета за январь-ноябрь 2018 года составил 3,394 трлн рублей, или 3,7% ВВП, сообщил Минфин.
Обновлено 13 декабря в 08:50
Финансы
Международные резервы России за неделю увеличились на $1,5 млрд
На 30 ноября международные резервы страны составляли $462,1 млрд. Таким образом, за неделю показатель увеличился на $1,5 млрд, или на 0,3%.
Обновлено 13 декабря в 08:55
Финансы
В районах Якутии проведут финансовые проверки
В районах республики, где сложились крупные задолженности по коммунальным услугам, завозу тарированного топлива и социально значимых продуктов питания, проведут финансовые проверки.
Обновлено 13 декабря в 04:12
Финансы
Минфин знает, как ужесточить контроль за расходами регионов
Регионы с низким уровнем долговой устойчивости (доля расходов на обслуживание долга превышает 8%, следует из материалов Минфина) смогут выходить на долговой рынок только для рефинансирования долга и по утвержденному плану восстановления платежеспособности, предлагает Минфин.
Обновлено 13 декабря в 04:00