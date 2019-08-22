Финансы
Рубль укрепляется к доллару и евроRostov gazeta 21 августа в 10:29
По сообщению RT, после первый минуты торгов курс доллара упал на 20 копеек – до 66,37 руб, а курс евро на 27 копеек – до 73,60 руб. Эксперты отмечают, что такой старт в пользу российской валюты связан со снижением объема запасов нефти США.
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Политика
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Кино
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Политика
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Экономика
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Происшествия
Следствие выясняет причину гибели 9-месячного ребёнка под Астраханью
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Армия и оружие
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Происшествия
Обвиняемому в шпионаже Полу Уилану вызвали в суд скорую помощь
Судья Лефортовского суда Москвы в пятницу решила лично вызвать скорую помощь обвиняемому в шпионаже американцу Полу Уилану, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Политика
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Общество
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Чуть более половины процента многодетных семей в России (52,6%) могут свободно купить себе еду и одежду.
Обновлено вчера в 22:13
Происшествия
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В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.
Обновлено вчера в 14:08