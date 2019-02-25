Рубль подешевел к доллару и евроВзгляд.ру 02:23

Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник вырос на 15 копеек – до 65,64 рубля, курс евро поднялся на 7 копеек, составив 74,48 рубля. Стоимость нефти утром снижается до 64,84 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».

Происшествия Бортпроводник «Победы» на трапе выронил младенца из люльки Авиакомпания «Победа» подтвердила, что бортпроводник рейса Махачкала — Сургут выронил младенца из люльки, когда нес по трапу.

Политика В России предложили вернуть в силовые структуры обращение «господин» Петров отмечает, что в настоящее время в МВД, армии и других силовых структурах действует обращение «товарищ», тогда как до революции в русской армии и жандармерии было принято иное обращение — «господин».

Политика Порошенко запретил российским наблюдателям присутствовать на выборах Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о запрете представителям России наблюдать за выборами.

Политика Песков прокомментировал стажировку дочери в Европарламенте Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал стажировку в Европарламенте своей дочери Елизаветы обычной студенческой практикой, обратив внимание на то, что его служебных обязанностей эта тема не касается.

Политика Песков прокомментировал критику спектакля в Дагестане Отвечая на вопрос, что важнее - соблюдение законодательства РФ или национальных традиций, пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что "соблюдение российского законодательства обязательно на всей территории Российской Федерации, здесь глупо об этом даже говорить".

Происшествия В «Шереметьево» бизнес-джет выкатился за пределы ВПП, сообщил источник Бизнес-джет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту "Шереметьево", сообщил РИА Новости источник в аэропортовых службах.

Политика Британский посол сообщил, что Скрипали живы Британский дипломат отметил, что Скрипали не хотят встречаться с представителями российского посольства, сейчас отец и дочь находятся в безопасном месте.

Экономика Авиабилеты в России подорожали на треть Значительнее всего среди внутренних направлений Biletix поднялись в цене рейсы из Москвы в Симферополь (рост на 78%), Ростов-на-Дону (на 71%) и Самару (на 60%).

Религия Синод РПЦ обсуждает кадровые перестановки Священный Синод Русской православной церкви примет во вторник ряд важных кадровых вопросов, сообщил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Авто Opel объявил о возвращении на российский рынок "Решение о возвращении на российский рынок является частью этой стратегии, направленной на развитие бренда как в Европе, так и на мировых рынках", — говорится в сообщении.

Происшествия ФСБ предотвратила атаку ИГ на штаб-квартиру ГРУ В обоих случаях сотрудники ФСБ успели вычислить и задержать террористов.

Армия и оружие Рада разрешила допуск иностранных военных в Украину для учений Верховная рада Украины большинством голосов во вторник приняла закон, который разрешает присутствие в стране иностранных военных в 2019 году с целью участия в многонациональных учениях.

Политика Порошенко нагрубил требовавшим зарплаты шахтерам Президент Украины Петр Порошенко грубо ответил горнякам, требовавшим погашения долгов по зарплате.

Политика Ким Чен Ын прибыл в Ханой на встречу с Трампом Ким Чен Ын прибыл во Вьетнам на саммит с Дональдом Трампом: https://t.co/Ae2IrdL6qE pic.twitter.com/aSewcnsYHW— IZ.RU (@izvestia_ru) 26 февраля 2019 г. В 2009 году южнокорейская газета Chosun Ilbo рассказывала, что такой поезд составляет 90 вагонов в длину и настолько тяжел, что движется со скоростью 60 километров в час.

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