Финансы
Рубль подешевел к доллару и евроВзгляд.ру вчера в 03:14
Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник вырос на 2 копейки – до 65,30 рубля, курс евро поднялся на 1 копейку – до 73,11 рубля. Стоимость нефти утром опустилась до 58,36 доллара за баррель сорта Brent, передает РИА «Новости».
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 08:01, Вашингтон
Происшествия
В соборе на Красной площади посетитель напал с ножом на алтарника
В Казанском соборе на Красной площади мужчина напал на алтарника, полиция начала проверку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Москвы.
Обновлено в 05:22
Происшествия
Девушка, которую в Москве ударил полицейский, не пришла в суд
Девушка, которую правоохранитель ударил в живот, не явилась во вторник в столичный Таганский суд, где ожидалось рассмотрение административного протокола против нее за участие в несогласованной акции в Москве, поскольку сидит на больничном, сообщила журналистам ее адвокат Татьяна Молоканова.
Обновлено в 06:28
Политика
Песков оценил общение Путина и Зеленского
Обновлено в 06:48
Общество
Певец Александр Серов подал в суд на «Пусть говорят»
Обновлено вчера в 16:30
Политика
Украина объявила российского дипломата персоной нон грата
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила сотрудника генконсульства России во Львове персоной нон грата в стране.
Обновлено в 07:44
Происшествия
Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 раз
Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП в Белом море 8 августа был превышен в 4—16 раз.
Обновлено в 04:14
Происшествия
Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве
Обновлено в 02:35
Политика
Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма
Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
Обновлено в 05:24
Политика
Путин встретится со строителями трассы «Таврида» в Крыму
Как рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, планируется, что российский лидер встретится с подрядчиками строительства трассы "Таврида" и посетит открытие фестиваля "Опера в Херсонесе".
Обновлено в 06:48
Авто
Зять президента Турции представил летающий автомобиль Cezeri
Автолет Cezeri создан специалистами Турецкого оборонного предприятия Bayker Makina, главой которого является зять президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана - Сельчук Байрактар.
Обновлено в 03:06
Шоу-бизнес
Невеста Тимати прокатилась на гидроцикле на 9 месяце беременности
Несмотря на поздний срок, девушка не отказывается даже от экстремальных развлечений. К примеру, на днях она прокатилась на водном мотоцикле.
Обновлено в 03:30
Армия и оружие
Советский «танк-лимузин» стал музейным экспонатом
Сохранившаяся «Ладога» станет экспонатом парка «Патриот» в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области.
Обновлено в 05:18
Экономика
Валерий Радаев вспомнил о спаде промышленного производства
В первом полугодии ВРП вырос на полпроцента, по России на 0,7. Зафиксирован спад промышленного производства на фоне общероссийского роста 102,6 процента.
Обновлено в 07:15
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Армия и оружие
Песков: Трамп не удивил Кремль заявлением о ракетных разработках США
Президент США Дональд Трамп не удивил Кремль словами о разработках новых американских ракет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:24
Экономика
Сбербанк ввел услугу по снятию наличных через СМС без карт
Сбербанк внедрил на всей территории России услугу по снятию наличных в банкоматах без карт по коду из СМС, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.
Обновлено в 06:16
Общество
Омоновцы, разгоняющие митинги, решили обратиться в Конституционный суд
Боец ОМОНа из Петербурга рассказал изданию на условиях анонимности, что живет в комнате коммуналки вместе с детьми и еще несколько лет назад встал в очередь на выплату для приобретения квартиры, а потом вдруг резко сместился вниз.
Обновлено в 06:31
Политика
В Грузии оценили объем потерь туристического сектора из-за России
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что туристическая отрасль страны потерпела ущерб до $60 млн в связи с сокращением количества гостей из России, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:05
Политика
В Крыму оценили реакцию США на визит Путина в Крым
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал заявление посольства США на Украине по поводу визита президента России Владимира Путина на полуостров.
Обновлено вчера в 15:52
Общество
Профессор ВШЭ назвала популизмом предложения перейти на четырехдневку
Профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики Елена Варшавская назвала популизмом предложение Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) перейти на четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено в 07:15
Политика
Reuters назвал нового посла США в России
Президент США Дональд Трамп планирует назначить новым послом в России Стивена Бигана.
Обновлено вчера в 22:29
Политика
Зеленский упростил получение гражданства Украины некоторым россиянам
Получение гражданства Украины в упрощенном порядке смогут получить россияне, которые преследуются на родине по политическим мотивам.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Медведь убил грибника в Хабаровском крае
В Хабаровском крае медведь напал на грибника, мужчина скончался на месте от полученных травм, сообщили агентству "Интерфакс" в администрации Верхнебуреинского района края.
Обновлено вчера в 22:06
Армия и оружие
Вместо F-35. Что даст Турции покупка российских истребителей Су-35
Президент США Дональд Трамп, комментируя поставки в Турцию российских зенитно-ракетных систем С-400, заявил, что Анкара больше не может рассчитывать на покупку истребителей пятого поколения F-35.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Под Нижним Новгородом загорелся теплоход «Святая Русь»
В акватории Сибирского затона на Волге недалеко от Борского моста произошел пожар на трехпалубном теплоходе "Святая Русь".
Обновлено в 06:00
Спорт
Пять российских тяжелоатлетов отстранены из-за допинга
Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) временно отстранила пятерых российских тяжелоатлетов.
Обновлено в 07:35
Происшествия
Фигуранта дела об акции 27 июля Васильева вновь госпитализировали
Режиссера Дмитрия Васильева, подозреваемого по делу о массовых беспорядках, возбужденного после акции протеста в Москве 27 июля, госпитализировали в отделение эндокринологии больницы №20.
Обновлено в 07:51