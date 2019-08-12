Финансы

Рубль подешевел к доллару и евроВзгляд.ру вчера в 03:14

Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник вырос на 2 копейки – до 65,30 рубля, курс евро поднялся на 1 копейку – до 73,11 рубля. Стоимость нефти утром опустилась до 58,36 доллара за баррель сорта Brent, передает РИА «Новости».
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Рубль подешевел к доллару и евро

Взгляд.ру03:19

Курс рубля начал торги вторника снижением к доллару и евро

Интерфакс03:25

Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов

RT на русском03:02

Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов

Газета.Ru03:25

Курс доллара на Мосбирже вырос до 65,58 рубля

ТАСС03:09

Рубль в ходе торгов слабеет к доллару и евро

Росбалт04:20

Рубль дешевеет к доллару и евро на фоне общемирового снижения интереса к риску, включая валюты ЕМ

Финмаркетвчера в 12:37
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 06:51, Вашингтон
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Дети Порошенко пришли поддержать папу после допроса

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Для оптимизации труда и отдыха профсоюзы выступили с идеей сокращения рабочей недели до четырех дней с сохранением действующего заработка.
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«В понедельник, 12 августа, был зафиксирован новый рекорд трафика на Крымском мосту — 35 989 машин за сутки», — приводит РИА Новости сообщение инфоцентра «Крымский мост».
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В центре Москвы мужчина с ножом ворвался в храм

В столице мужчина с ножом вошел в собор и напал на алтарника - мирянина, помогающего священнослужителям, сообщает агентство "Москва".
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В Якутии пять человек погибли в ДТП

При столкновении двух машин на 379-м километре дороги погибли пять человек, еще четверо пострадали.
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Онкологи обнаружили провоцирующую рак генную мутацию

Специалисты Института онкологии Дана-Фарбер в Бостоне выявили генную мутацию, которая приводит к развитию онкологических заболеваний.
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Зеленский упростил получение гражданства Украины некоторым россиянам

Получение гражданства Украины в упрощенном порядке смогут получить россияне, которые преследуются на родине по политическим мотивам.
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Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе заявил "СЭ", что до закрытая трансферного окна не намерен говорить о активности клуба на рынке.
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Обновлено в 03:53
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Возглавлявший ОМОН сенатор раскритиковал силовиков на акциях в Москве

Обновлено в 05:41
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В Кремле прокомментировали выдачу повесток участникам протестов

Речь идет о том, что после протестов в Москве судебные приставы стали взыскивать долги с участников акций, а одной из протестовавших пришла повестка из военкомата.
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Обновлено в 06:17
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В минобороны Британии заявили, что истребители британских ВВС Typhoon сопроводили два российских самолета Ту-142 вблизи воздушного пространства Великобритании.
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Заемщиков сводят в единый рейтинг

По мнению гендиректора "Эквифакса" Олега Лагуткина, наличие единого механизма "приведет к снижению конкуренции и качества услуг: все строго следуют этому механизму и фактически делают одну и ту же работу, не включая в расчет индивидуального рейтинга те ноу-хау, которые уже сейчас есть у разных разработчиков".
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