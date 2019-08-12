Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник вырос на 2 копейки – до 65,30 рубля, курс евро поднялся на 1 копейку – до 73,11 рубля. Стоимость нефти утром опустилась до 58,36 доллара за баррель сорта Brent, передает РИА «Новости».

Рубль подешевел к доллару и евро

Общество Профсоюзы предложили сократить рабочую неделю до четырех дней Для оптимизации труда и отдыха профсоюзы выступили с идеей сокращения рабочей недели до четырех дней с сохранением действующего заработка.

Авто На Крымском мосту зафиксирован новый рекорд трафика «В понедельник, 12 августа, был зафиксирован новый рекорд трафика на Крымском мосту — 35 989 машин за сутки», — приводит РИА Новости сообщение инфоцентра «Крымский мост».

Политика Песков заявил о безопасности россиян после ЧП в Северодвинске Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с радиационным фоном в Северодвинске.

Общество Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения процессов Краснодарская судья Хахалева оказалась в центре вниманияСМИ в начале лета 2017 года.

Политика Владелец «Механика Погодина» написал письмо Зеленскому Волжское пароходство написало письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой оказать содействие в освобождении заблокированного на Украине российского танкера "Механик Погодин", сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Политика В Крыму назвали право на поставку воды с Украины законным Крымский вице-премьер и постоянный представитель региона при президенте России Владимире Путине Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку воды из реки Днепр с Украины.

Политика В Кремле сообщили о визите Путина во Францию Российский президент Владимир Путин 19 августа посетит Францию, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Происшествия В центре Москвы мужчина с ножом ворвался в храм В столице мужчина с ножом вошел в собор и напал на алтарника - мирянина, помогающего священнослужителям, сообщает агентство "Москва".

Происшествия В Якутии пять человек погибли в ДТП При столкновении двух машин на 379-м километре дороги погибли пять человек, еще четверо пострадали.

Наука Онкологи обнаружили провоцирующую рак генную мутацию Специалисты Института онкологии Дана-Фарбер в Бостоне выявили генную мутацию, которая приводит к развитию онкологических заболеваний.

Политика Зеленский упростил получение гражданства Украины некоторым россиянам Получение гражданства Украины в упрощенном порядке смогут получить россияне, которые преследуются на родине по политическим мотивам.

Футбол Василий Кикнадзе: «Рибери? 2 сентября расскажу все с фамилиями и паролями» Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе заявил "СЭ", что до закрытая трансферного окна не намерен говорить о активности клуба на рынке.

Происшествия Девушка, которую в Москве ударил полицейский, не пришла в суд Девушка, которую правоохранитель ударил в живот, не явилась во вторник в столичный Таганский суд, где ожидалось рассмотрение административного протокола против нее за участие в несогласованной акции в Москве, поскольку сидит на больничном, сообщила журналистам ее адвокат Татьяна Молоканова.

Общество В Роскачестве дали советы по выбору вареной колбасы Роскачество дало советы по выбору качественной и натуральной колбасы, изготовленной по ГОСТу. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика В Кремле прокомментировали выдачу повесток участникам протестов Речь идет о том, что после протестов в Москве судебные приставы стали взыскивать долги с участников акций, а одной из протестовавших пришла повестка из военкомата.

Космос И всё-таки она вертится: кто и почему верит в теорию плоской Земли? Корреспондент «Диалога» выяснил, почему в век информации и технологий всё ещё есть сторонники теории плоской Земли, а также узнал мнение учёного о том, чем такой мир мог бы отличаться от того, что мы видим вокруг себя.

Происшествия Под Нижним Новгородом горит теплоход «Святая Русь» Трёхпалубный теплоход «Святая Русь» загорелся около города Бор Нижегородской области. Судно не эксплуатируется с 2018 года.

Политика Идеологию партии Зеленского назвали опасной на Украине Либертарианство, приверженность к которому провозгласила партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа», способно превратить Украину в государство без социальных обязательств.

Технологии Без затрат и усилий. Как получать пассивный доход с криптовалют Монеты, которые работают на алгоритме PoS, хранятся в кошельке, и, если он постоянно запущен, то владелец такой криптовалюты получает доход.

Армия и оружие Британские ВВС подняли истребители для сопровождения российских Ту-142 В минобороны Британии заявили, что истребители британских ВВС Typhoon сопроводили два российских самолета Ту-142 вблизи воздушного пространства Великобритании.