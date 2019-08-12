Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник вырос на 2 копейки – до 65,30 рубля, курс евро поднялся на 1 копейку – до 73,11 рубля. Стоимость нефти утром опустилась до 58,36 доллара за баррель сорта Brent, передает РИА «Новости».

Рубль подешевел к доллару и евро

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