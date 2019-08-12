Финансы
Рубль подешевел к доллару и евроВзгляд.ру вчера в 03:14
Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник вырос на 2 копейки – до 65,30 рубля, курс евро поднялся на 1 копейку – до 73,11 рубля. Стоимость нефти утром опустилась до 58,36 доллара за баррель сорта Brent, передает РИА «Новости».
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 06:32, Вашингтон
Общество
Аэропорт Гонконга возобновил работу после массовых протестов
Аэропорт Гонконга возобновил свою работу, однако протесты в городе все же повлияют на авиасообщение с воздушной гаванью, сообщает агентство Reuters со ссылкой на администрацию аэропорта.
Обновлено вчера в 21:52
Общество
Профсоюзы предложили сократить рабочую неделю до четырех дней
Для оптимизации труда и отдыха профсоюзы выступили с идеей сокращения рабочей недели до четырех дней с сохранением действующего заработка.
Обновлено в 06:08
Общество
Сотрудники Росгвардии требуют обеспечить их жильем
Боец спецподразделения ОМОН рассказал изданию, что уже несколько лет стоит в очереди на выплату для приобретения жилья.
Обновлено в 05:04
Происшествия
В Нижегородской области загорелся трехпалубный теплоход «Святая Русь»
Трехпалубный теплоход "Святая Русь" загорелся в затоне Сибирский в Нижегородской области, судно не эксплуатируется с 2018 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 05:51
Политика
В Кремле прокомментировали протестные акции в Москве
Владимир Путин обращает внимание на протестные акции в Москве, но в Кремле не воспринимают их как нечто, из ряда вон выходящее, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:25
Кино
Гоблин озвучит фильмы для «Ростелекома»
Дмитрий Пучков (известный под псевдонимом Гоблин) займётся переводом и озвучкой 11-ти фильмов для «Ростелекома».
Обновлено в 05:20
Происшествия
Девушка, которую в Москве ударил полицейский, не пришла в суд
Девушка, которую правоохранитель ударил в живот, не явилась во вторник в столичный Таганский суд, где ожидалось рассмотрение административного протокола против нее за участие в несогласованной акции в Москве, поскольку сидит на больничном, сообщила журналистам ее адвокат Татьяна Молоканова.
Обновлено в 06:28
Политика
Адвоката Вышинского вызвали в Генпрокуратуру Украины
Адвокат связывает это дело с попыткой украинских властей помешать ему представлять интересы Вышинского.
Обновлено в 05:07
Общество
В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО
Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.
Обновлено в 01:16
Гаджеты
Новые умные часы Huami Amazfit получили экран лучше, чем у Apple Watch
Поначалу многие пользователи даже подумали, что на картинке изображены Apple Watch — настолько похожи эти модели, но топ-менеджер Huami сообщил, что именно так выглядят новые умные часы Amazfit.
Обновлено в 03:09
Политика
Зеленский упростил выдачу гражданства Украины для россиян
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, упрощающий процедуру получения гражданства страны для россиян.
Обновлено в 05:24
Происшествия
В соборе на Красной площади посетитель напал с ножом на алтарника
В Казанском соборе на Красной площади мужчина напал на алтарника, полиция начала проверку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Москвы.
Обновлено в 05:22
Культура
Минкульт объявил конкурс на должность главы Росгосцирка
Министерство культуры РФ объявило конкурс на должность гендиректора Росгосцирка. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Минкульта.
Обновлено вчера в 11:14
Финансы
Bloomberg заметил в укреплении доллара угрозу экономике США
Стремительный рост доллара наносит урон американской экономике, что в ближайшем будущем может вызвать рецессию, предупреждают аналитики Bloomberg.
Обновлено в 03:09
Единоборства
Джонс не хочет боя с Кормье в тяжёлом весе
На протяжении своей карьеры Джонс дважды дрался с Кормье за титул чемпиона в полутяжёлом весе и оба раза побеждал, однако вторая победа была аннулирована из-за положительного допинг-теста.
Обновлено в 03:02
Происшествия
Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 раз
Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП в Белом море 8 августа был превышен в 4—16 раз.
Обновлено в 04:14
Политика
Данилюк заявил, что Украине нужен транзит российского газа
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк заявил, что Украина подумывает над продлением соглашения с Россией о транзите газа или подписанием нового.
Обновлено в 05:24
Экономика
Utair попросила Минтранс перенести распределение маршрутов «Трансаэро»
Авиакомпания Utair обратилась в Минтранс с просьбой перенести с 13 августа на сентябрь распределение маршрутов «Трансаэро», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо компании в министерство.
Обновлено вчера в 20:09
Шоу-бизнес
Ольга Бузова назвала себя блокадницей
Певица и ведущая Ольга Бузова выложила в свой аккаунт в Instagram новое видео. На нем она в купальнике сидит за столом и облизывает тарелку.
Обновлено в 05:37
Кино
Мадс Миккельсен приедет на Comic Con Russia
Организаторы Comic Con Russia объявили, что одним из специальных гостей фестиваля станет Мадс Миккельсен.
Обновлено в 05:34
Кино
К 120-летию со дня рождения Альфреда Хичкока
13 августа исполняется 120 лет со дня рождения Альфреда Хичкока - кинорежиссёра, творчество которого, прежде всего, связано с жанром «триллер» и с понятием «саспенс» (от англ. suspense - «напряжение»).
Обновлено в 05:48
Экономика
Евгений Куйвашев: вторая ветка метро в Екатеринбурге улучшит экологию
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев представил проект строительства второй ветки метрополитена в Екатеринбурге министру природных ресурсов и экологии РФ Дмитрию Кобылкину.
Обновлено в 06:15
Наука
В Гренландии нашли 500-летнюю акулу
В водах Северной Атлантики обнаружили акулу, которая живет уже пять веков, передает «МИР 24».
Обновлено вчера в 16:05
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Общество
В России изменились правила передачи прав на недвижимость
В России меняются правила передачи собственности — с 13 августа вступил в силу закон, согласно которому дистанционный способ передачи прав будет запрещен.
Обновлено в 03:32
Происшествия
В центре Сиднея мужчина с ножом напал на прохожих
Обновлено в 04:13
Политика
В Киеве обосновали позицию по водной блокаде Крыма
Все претензии России на воду из Днепра для снабжения Крыма не имеют какой-либо правовой или международно-правовой основы, утверждает представитель украинского президента Антон Кориневич, комментируя напоминание российских властей о праве жителей полуострова на днепровскую воду.
Обновлено в 04:48
Авто
Porsche представила самый мощный гибрид Cayenne
Новая версия Cayenne, которая именуется Cayenne Turbo S E-Hybrid, оснащена самой мощной гибридной силовой установкой из ассортимента Porsche – той, что устанавливается на топовую модификацию Panamera.
Обновлено в 04:02