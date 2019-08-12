Финансы

Рубль подешевел к доллару и евроВзгляд.ру вчера в 03:14

Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник вырос на 2 копейки – до 65,30 рубля, курс евро поднялся на 1 копейку – до 73,11 рубля. Стоимость нефти утром опустилась до 58,36 доллара за баррель сорта Brent, передает РИА «Новости».
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Рубль подешевел к доллару и евро

Взгляд.ру03:19

Курс рубля начал торги вторника снижением к доллару и евро

Интерфакс03:25

Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов

RT на русском03:02

Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов

Газета.Ru03:25

Курс доллара на Мосбирже вырос до 65,58 рубля

ТАСС03:09

Рубль в ходе торгов слабеет к доллару и евро

Росбалт04:20

Рубль дешевеет к доллару и евро на фоне общемирового снижения интереса к риску, включая валюты ЕМ

Финмаркетвчера в 12:37
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 06:32, Вашингтон
Общество

Аэропорт Гонконга возобновил работу после массовых протестов

Аэропорт Гонконга возобновил свою работу, однако протесты в городе все же повлияют на авиасообщение с воздушной гаванью, сообщает агентство Reuters со ссылкой на администрацию аэропорта.
Обновлено вчера в 21:52
Общество

Профсоюзы предложили сократить рабочую неделю до четырех дней

Для оптимизации труда и отдыха профсоюзы выступили с идеей сокращения рабочей недели до четырех дней с сохранением действующего заработка.
Обновлено в 06:08
Общество

Сотрудники Росгвардии требуют обеспечить их жильем

Боец спецподразделения ОМОН рассказал изданию, что уже несколько лет стоит в очереди на выплату для приобретения жилья.
Обновлено в 05:04
Происшествия

В Нижегородской области загорелся трехпалубный теплоход «Святая Русь»

Трехпалубный теплоход "Святая Русь" загорелся в затоне Сибирский в Нижегородской области, судно не эксплуатируется с 2018 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 05:51
Политика

В Кремле прокомментировали протестные акции в Москве

Владимир Путин обращает внимание на протестные акции в Москве, но в Кремле не воспринимают их как нечто, из ряда вон выходящее, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:25
Кино

Гоблин озвучит фильмы для «Ростелекома»

Дмитрий Пучков (известный под псевдонимом Гоблин) займётся переводом и озвучкой 11-ти фильмов для «Ростелекома».
Обновлено в 05:20
Происшествия

Девушка, которую в Москве ударил полицейский, не пришла в суд

Девушка, которую правоохранитель ударил в живот, не явилась во вторник в столичный Таганский суд, где ожидалось рассмотрение административного протокола против нее за участие в несогласованной акции в Москве, поскольку сидит на больничном, сообщила журналистам ее адвокат Татьяна Молоканова.
Обновлено в 06:28
Политика

Адвоката Вышинского вызвали в Генпрокуратуру Украины

Адвокат связывает это дело с попыткой украинских властей помешать ему представлять интересы Вышинского.
Обновлено в 05:07
Общество

В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО

Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.
Обновлено в 01:16
Гаджеты

Новые умные часы Huami Amazfit получили экран лучше, чем у Apple Watch

Поначалу многие пользователи даже подумали, что на картинке изображены Apple Watch — настолько похожи эти модели, но топ-менеджер Huami сообщил, что именно так выглядят новые умные часы Amazfit.
Обновлено в 03:09
Политика

Зеленский упростил выдачу гражданства Украины для россиян

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, упрощающий процедуру получения гражданства страны для россиян.
Обновлено в 05:24
Происшествия

В соборе на Красной площади посетитель напал с ножом на алтарника

В Казанском соборе на Красной площади мужчина напал на алтарника, полиция начала проверку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Москвы.
Обновлено в 05:22
Политика

Возглавлявший ОМОН сенатор раскритиковал силовиков на акциях в Москве

Обновлено в 05:41
Культура

Минкульт объявил конкурс на должность главы Росгосцирка

Министерство культуры РФ объявило конкурс на должность гендиректора Росгосцирка. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Минкульта.
Обновлено вчера в 11:14
Финансы

Bloomberg заметил в укреплении доллара угрозу экономике США

Стремительный рост доллара наносит урон американской экономике, что в ближайшем будущем может вызвать рецессию, предупреждают аналитики Bloomberg.
Обновлено в 03:09
Армия и оружие

Трамп прокомментировал взрыв на полигоне в Архангельской области

Обновлено в 01:08
Единоборства

Джонс не хочет боя с Кормье в тяжёлом весе

На протяжении своей карьеры Джонс дважды дрался с Кормье за титул чемпиона в полутяжёлом весе и оба раза побеждал, однако вторая победа была аннулирована из-за положительного допинг-теста.
Обновлено в 03:02
Происшествия

Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 раз

Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП в Белом море 8 августа был превышен в 4—16 раз.
Обновлено в 04:14
Политика

Данилюк заявил, что Украине нужен транзит российского газа

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк заявил, что Украина подумывает над продлением соглашения с Россией о транзите газа или подписанием нового.
Обновлено в 05:24
Экономика

Utair попросила Минтранс перенести распределение маршрутов «Трансаэро»

Авиакомпания Utair обратилась в Минтранс с просьбой перенести с 13 августа на сентябрь распределение маршрутов «Трансаэро», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо компании в министерство.
Обновлено вчера в 20:09
Шоу-бизнес

Ольга Бузова назвала себя блокадницей

Певица и ведущая Ольга Бузова выложила в свой аккаунт в Instagram новое видео. На нем она в купальнике сидит за столом и облизывает тарелку.
Обновлено в 05:37
Кино

Мадс Миккельсен приедет на Comic Con Russia

Организаторы Comic Con Russia объявили, что одним из специальных гостей фестиваля станет Мадс Миккельсен.
Обновлено в 05:34
Кино

К 120-летию со дня рождения Альфреда Хичкока

13 августа исполняется 120 лет со дня рождения Альфреда Хичкока - кинорежиссёра, творчество которого, прежде всего, связано с жанром «триллер» и с понятием «саспенс» (от англ. suspense - «напряжение»).
Обновлено в 05:48
Экономика

Евгений Куйвашев: вторая ветка метро в Екатеринбурге улучшит экологию

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев представил проект строительства второй ветки метрополитена в Екатеринбурге министру природных ресурсов и экологии РФ Дмитрию Кобылкину.
Обновлено в 06:15
Наука

В Гренландии нашли 500-летнюю акулу

В водах Северной Атлантики обнаружили акулу, которая живет уже пять веков, передает «МИР 24».
Обновлено вчера в 16:05
Технологии

Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков

Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Общество

В России изменились правила передачи прав на недвижимость

В России меняются правила передачи собственности — с 13 августа вступил в силу закон, согласно которому дистанционный способ передачи прав будет запрещен.
Обновлено в 03:32
Происшествия

В центре Сиднея мужчина с ножом напал на прохожих

Обновлено в 04:13
Политика

В Киеве обосновали позицию по водной блокаде Крыма

Все претензии России на воду из Днепра для снабжения Крыма не имеют какой-либо правовой или международно-правовой основы, утверждает представитель украинского президента Антон Кориневич, комментируя напоминание российских властей о праве жителей полуострова на днепровскую воду.
Обновлено в 04:48
Авто

Porsche представила самый мощный гибрид Cayenne

Новая версия Cayenne, которая именуется Cayenne Turbo S E-Hybrid, оснащена самой мощной гибридной силовой установкой из ассортимента Porsche – той, что устанавливается на топовую модификацию Panamera.
Обновлено в 04:02
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