Финансы
Рубль подешевел к доллару и евроВзгляд.ру вчера в 03:14
Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник вырос на 2 копейки – до 65,30 рубля, курс евро поднялся на 1 копейку – до 73,11 рубля. Стоимость нефти утром опустилась до 58,36 доллара за баррель сорта Brent, передает РИА «Новости».
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 11:10, Вашингтон
Экономика
Китай и США согласились провести телефонные переговоры по торговле
Китай и Соединённые Штаты договорились провести переговоры по вопросам торговли в течение двух недель, сообщили в китайском Министерстве коммерции.
Обновлено в 10:03
Политика
Киев объявил российского дипломата во Львове персоной нон грата
Самого дипломата объявили персоной нон грата, он покинул Украину.
Обновлено в 08:09
Шоу-бизнес
Блокадница раскритиковала Бузову за шутку на тему блокады Ленинграда
Блокадница, член совета общественного движения «Бессмертный Ленинград» Ирина Зимнева сказала, что у телеведущей и певицы Ольги Бузовой «нет принципов, нет понятий».
Обновлено в 10:58
Политика
США внесли в черный список Калужский радиотехнический институт
США ввели санкции против Калужского научно-исследовательского радиотехнического института (КНИРТИ).
Обновлено в 10:28
Общество
Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней
Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.
Обновлено в 07:50
Армия и оружие
Российский Су-27 оттеснил натовский F-18 от самолета Шойгу
Российский Су-27 оттеснил истребитель НАТО F-18, который пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу, сообщил корреспондент ТАСС, который был на борту самолета.
Обновлено в 09:55
Политика
Зеленский упростил получение гражданства Украины некоторым россиянам
Получение гражданства Украины в упрощенном порядке смогут получить россияне, которые преследуются на родине по политическим мотивам.
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес
Галкин показал новый эпизод «ДамыСДюн» с Пугачевой и Вайкуле в сетях
Юморист создал импровизированный мини-сериал, который назвал «ДамыСДюн», и снимает в нем Примадонну и ее давнюю подругу.В новом эпизоде своеобразной киноленты Пугачева и Вайкуле проводят аллегорию между обычной сеткой и компьютерной Сетью интернет.
Обновлено в 09:35
Здоровье
В Татарстане заработала первая «мобильная поликлиника»
Обновлено в 10:17
Происшествия
Незарегистрированного кандидата в МГД Константина Янкаускаса вновь задержали
Как сообщает у себя в Твиттере сам Янкаускас, это произошло на выходе из спецприемника, где он отбывал 10 суток административного ареста.
Обновлено в 10:31
Политика
Предсказавший успех Зеленского политолог предсказал судьбу Украины
Эксперт Виктор Бобыренко из украинского Бюро анализа политики заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не сумеет сломать административные устои.
Обновлено в 01:34
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Происшествия
Власти опровергли эвакуацию жителей Неноксы
Обновлено в 10:32
Футбол
ЦСКА начал переговоры по трансферу Комличенко
Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА начал переговоры по трансферу российского нападающего «Млады Болеслав» Николая Комличенко.
Обновлено в 08:26
Общество
В шести районах Башкирии ввели режим ЧС из-за засухи
Режим чрезвычайной ситуации из-за засухи введен до 29 августа в шести районах Башкирии - Абзелиловском, Баймакском, Зилаирском, Куюргазинском, Стерлибашевском и Хайбуллинском.
Обновлено в 08:58
Армия и оружие
Сотрудники «Росатома» погибли при испытаниях «нового специзделия»
РИА Новости сообщает, что пять сотрудников Российского Федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ) погибли в Архангельской области при испытаниях «нового специзделия».
Обновлено вчера в 09:14
Политика
Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма
Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
Обновлено в 05:24
Экономика
Суд начал банкротство бывшей компании Ананьевых «Техносерв»
Арбитражный суд Москвы ввел начальную процедуру банкротства в отношении одной из крупнейших российских IT-компаний, «Техносерв АС».
Обновлено в 04:40
Происшествия
Под Нижним Новгородом загорелся теплоход «Святая Русь»
В акватории Сибирского затона на Волге недалеко от Борского моста произошел пожар на трехпалубном теплоходе "Святая Русь".
Обновлено в 06:00
Происшествия
На Черноморском побережье Краснодарского края загорелся лес
Лес горит в районе бухты Инал на Черноморском побережье Краснодарского края, угрозы распространения огня на населенные пункты нет, сообщает ГУМЧС по региону.
Обновлено в 09:15
Гаджеты
Samsung Galaxy A30s и A50s сертифицированы Wi-Fi Alliance
Ранее ГЛАС сообщал последнюю информацию о смартфоне Samsung Galaxy A70s.
Обновлено в 10:36
Футбол
«Тоттенхэм» готов увеличить зарплату Эриксену
Обновлено в 08:02
Футбол
Генич и Казанский прокомментируют матч за Суперкубок УЕФА
Комментаторы Константин Генич и Денис Казанский получили назначение на игру за Суперкубок УЕФА между «Ливерпулем» и «Челси», которую 14 августа в прямом эфире покажет «Матч ТВ».
Обновлено в 06:25
Политика
На Украине хотят создать режимный район вокруг Крыма
Государственное учреждение "Госгидрография" инициирует создание морского режимного района вокруг Крыма, чтобы полностью перекрыть заход в порты полуострова иностранных и частично российских судов, сообщила во вторник пресс-служба госучреждения.
Обновлено в 11:05
Экономика
Почти 300 млрд вернули банкам «Траст» и «Открытие» бывшие собственники
Банки «Траст» и «ФК Открытие», которые в 2017-2018 годах были переданы на санацию в Фонд консолидации банковского сектора ЦБ (ФКБС), получили около 300 млрд рублей от своих бывших владельцев.
Обновлено в 10:12
Кино
«Король Лев» стал самым кассовым анимационным фильмом в истории
Современный ремейк знаменитого мультфильма «Король Лев» 1994 года стал самой кассовой анимационной лентой в истории.
Обновлено в 10:09
Общество
«Аэрофлот» изменит правила доступа в бизнес-залы аэропортов
«Аэрофлот» с 15 августа меняет правила доступа участников золотого уровня программы «Аэрофлот Бонус» в бизнес-залы аэропортов Архангельска и Магнитогорска.
Обновлено в 10:06
Происшествия
МЧС заявило об отсутствии радиации около Северодвинска
МЧС по Архангельской области рассказало о проведенных тестах в окрестностях Северодвинска и Нёноксы, где 8 августа на полигоне произошел взрыв.
Обновлено в 10:31
Политика
Кремль прокомментировал жесткие действия правоохранителей на митингах
В Кремле считают оправданными жесткие действия правоохранителей для пресечения беспорядков.
Обновлено в 07:56