Финансы
Рубль подешевел к доллару и евроВзгляд.ру вчера в 03:14
Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник вырос на 2 копейки – до 65,30 рубля, курс евро поднялся на 1 копейку – до 73,11 рубля. Стоимость нефти утром опустилась до 58,36 доллара за баррель сорта Brent, передает РИА «Новости».
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Политика
Кремль осудил жестокость полиции на митингах
Обновлено в 06:27
Происшествия
Помогавших при ЧП под Северодвинском медиков направили на обследование
Медики, которые помогали пострадавшим в результате ЧП под Северодвинском, пройдут добровольное профилактическое обследование.
Обновлено в 09:47
Армия и оружие
Российские Су-27 отогнали истребитель НАТО от самолета Шойгу
Истребитель НАТО F-18 попытался сопроводить лайнер российского министра обороны Сергея Шойгу, когда тот пролетал над нейтральными водами Балтийского моря.
Обновлено в 09:09
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Политика
На Украине рассказали о плане «Б» на случай остановки российского газа
У Украины есть план «Б» на случай, если Москве и Киеву не удастся договориться о продолжении транзита газа через украинскую территорию после 2019 года.
Обновлено в 08:53
Общество
Роскачество рассказало, как выбрать вареную колбасу
«Вареная колбаса, произведенная по ГОСТу, должна иметь следующий ингредиентный состав: свинина, говядина, вода, яйца куриные или меланж яичный, молоко коровье сухое цельное или обезжиренное, соль поваренная пищевая, сахар-песок, пряности (орех мускатный или кардамон)»,— приводит «РИА Новости» слова директора департамента исследований Роскачества Людмилы Викуловой.
Обновлено в 03:02
Происшествия
Начальника полиции Омска уволили после драки в московском метро
Ранее сообщалось, что начальник полиции по Омску Алексей Меркушов подрался 10 июля поздно вечером на станции московского метро "Каширская" с машинистом.
Обновлено в 07:31
Здоровье
Назван продлевающий молодость овощ
Обновлено в 02:55
Финансы
Аргентинская биржа пережила историческое падение
В понедельник курс песо к доллару опустился на 30 процентов, до 65 песо за доллар. Акции аргентинских компаний пережили сильнейшее падение.
Обновлено в 02:11
Происшествия
Спасавшего детей в «Холдоми» подростка наградили орденом Мужества
Указом президента России 11-летний Алексей Мартыненко, попытавшийся спасти своих товарищей при пожаре в турлагере «Холдоми» награжден орденом Мужества посмертно.
Обновлено в 00:34
Общество
Британцы высмеяли наряды подружек невесты в Интернете
В сообществе под названием That's It, I'm Wedding Shaming в Facebook опубликовали снимок со свадьбы, где одна подружка невесты надела короткий обтягивающий топ и узкую юбку с вырезом до бедра, а другая — слишком короткое кружевное платье.
Обновлено в 02:52
Политика
В ЦИК рекомендовали отклонить жалобу кандидата в МГД Геннадия Гудкова
Рабочая группа Центризбиркома на заседании во вторник рекомендовала ЦИК не удовлетворять жалобу на отказ в регистрации самовыдвиженца Геннадия Гудкова кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 06:32
Наука
Студентов вузов начнет отчислять искусственный интеллект
Студентов российских вузов начнут отчислять по рекомендациям искусственного интеллекта.
Обновлено вчера в 04:50
Общество
В Госдуме прокомментировали идею четырехдневной рабочей недели
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал предложенную Федерацией независимых профсоюзов России (ФНПР) идею четырехдневной рабочей недели и призвал изучить все плюсы и минусы подобного нововведения.
Обновлено в 07:16
Политика
Власти Крыма предъявили Украине требование на воду из Днепра
Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России, заявил крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте Георгий Мурадов.
Обновлено вчера в 14:47
Общество
В России меняют правила выплаты детских пособий
Ранее президент Владимир Путин утвердил закон, расширяющий круг получателей ежемесячных выплат на первого и второго ребенка, а также продляет выплаты на детей до трехлетнего возраста.
Обновлено в 08:30
Происшествия
Российский альпинист сорвался при восхождении на Эльбрус
Сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России отправились на помощь альпинисту, сорвавшемуся на склоне Эльбруса при восхождении, сообщил ТАСС во вторник замначальника отряда Альберт Хаджиев.
Обновлено в 02:15
Политика
Политолог: Украина теряет возможности для экономического развития
Украинскую экономику ожидают серьезные трудности, если продолжится массовая миграция трудоспособного населения за рубеж и прекратится финансирование внешними кредиторами, заявил в эфире YouTube-канала PolitWera директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
Обновлено вчера в 04:12
Футбол
Букмекеры: 90% игроков ставят на «Порту» в матче с «Краснодаром»
По данным букмекеров, большинство игроков предпочитают ставить на победу португальского клуба.
Обновлено в 09:03
Общество
Сотрудники Доренко ушли с радио «Говорит Москва»
Бывшие подчиненные покойного журналиста Сергея Дорекно ушли с радиостанции "Говорит Москва", передает "Московский комсомолец" со ссылкой на заявление в телеграм-канале "Подъем".
Обновлено в 04:53
Общество
Блогер Илья Варламов назвал Адлер худшим городом России
Обновлено в 03:20
Происшествия
Под Нижним Новгородом загорелся теплоход «Святая Русь»
В акватории Сибирского затона на Волге недалеко от Борского моста произошел пожар на трехпалубном теплоходе "Святая Русь".
Обновлено в 06:00
Происшествия
На Черноморском побережье Краснодарского края загорелся лес
Лес горит в районе бухты Инал на Черноморском побережье Краснодарского края, угрозы распространения огня на населенные пункты нет, сообщает ГУМЧС по региону.
Обновлено в 09:15
Шоу-бизнес
Бузова оправдалась за сравнение себя с блокадниками
Певица, телеведущая и бывшая участница «Дома-2» Ольга Бузова отреагировала на негативную реакцию интернет-пользователей по поводу того, что она назвала себя блокадницей.
Обновлено в 09:44
Армия и оружие
Трамп прокомментировал ЧП в Архангельской области
Обновлено в 04:25
Происшествия
В соборе на Красной площади посетитель напал с ножом на алтарника
В Казанском соборе на Красной площади мужчина напал на алтарника, полиция начала проверку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Москвы.
Обновлено в 05:22
Экономика
Хасис объяснил разницу в ставках кредитов Сбербанка в Чехии и России
Первый зампред Сбербанка Лев Хасис на своей странице в Facebook объяснил разницу в стоимости кредитов банка в Чехии и в России.
Обновлено в 07:36
Политика
Украина объявила российского дипломата персоной нон грата
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила сотрудника российского генконсульства во Львове персоной нон грата.
Обновлено в 09:43
Игры
Borderlands 3 нельзя будет предзагрузить в Epic Games Store
Обновлено вчера в 23:44