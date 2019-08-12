Финансы

Рубль подешевел к доллару и евроВзгляд.ру вчера в 03:14

Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник вырос на 2 копейки – до 65,30 рубля, курс евро поднялся на 1 копейку – до 73,11 рубля. Стоимость нефти утром опустилась до 58,36 доллара за баррель сорта Brent, передает РИА «Новости».
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Курс доллара на Мосбирже вырос до 65,58 рубля

ТАСС03:09

Рубль растет к доллару и евро

Газета.Ruвчера в 03:09

Рубль подешевел к доллару и евро

Взгляд.рувчера в 03:14

Рубль в ходе торгов уступает доллару, но чуть укрепляется к евро

Росбалтвчера в 04:07

Рубль ушел в небольшой минус к доллару и евро после слабого роста на старте торгов

ПРАЙМвчера в 03:12

Рубль дешевеет к доллару и евро на фоне общемирового снижения интереса к риску, включая валюты ЕМ

Финмаркетвчера в 12:37

Рубль незначительно растёт к доллару и евро

RT на русскомвчера в 03:02
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Политика

Кремль осудил жестокость полиции на митингах

Обновлено в 06:27
Происшествия

Помогавших при ЧП под Северодвинском медиков направили на обследование

Медики, которые помогали пострадавшим в результате ЧП под Северодвинском, пройдут добровольное профилактическое обследование.
Обновлено в 09:47
Армия и оружие

Российские Су-27 отогнали истребитель НАТО от самолета Шойгу

Истребитель НАТО F-18 попытался сопроводить лайнер российского министра обороны Сергея Шойгу, когда тот пролетал над нейтральными водами Балтийского моря.
Обновлено в 09:09
Технологии

Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков

Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Политика

На Украине рассказали о плане «Б» на случай остановки российского газа

У Украины есть план «Б» на случай, если Москве и Киеву не удастся договориться о продолжении транзита газа через украинскую территорию после 2019 года.
Обновлено в 08:53
Общество

Роскачество рассказало, как выбрать вареную колбасу

«Вареная колбаса, произведенная по ГОСТу, должна иметь следующий ингредиентный состав: свинина, говядина, вода, яйца куриные или меланж яичный, молоко коровье сухое цельное или обезжиренное, соль поваренная пищевая, сахар-песок, пряности (орех мускатный или кардамон)»,— приводит «РИА Новости» слова директора департамента исследований Роскачества Людмилы Викуловой.
Обновлено в 03:02
Происшествия

Начальника полиции Омска уволили после драки в московском метро

Ранее сообщалось, что начальник полиции по Омску Алексей Меркушов подрался 10 июля поздно вечером на станции московского метро "Каширская" с машинистом.
Обновлено в 07:31
Здоровье

Назван продлевающий молодость овощ

Обновлено в 02:55
Финансы

Аргентинская биржа пережила историческое падение

В понедельник курс песо к доллару опустился на 30 процентов, до 65 песо за доллар. Акции аргентинских компаний пережили сильнейшее падение.
Обновлено в 02:11
Происшествия

Спасавшего детей в «Холдоми» подростка наградили орденом Мужества

Указом президента России 11-летний Алексей Мартыненко, попытавшийся спасти своих товарищей при пожаре в турлагере «Холдоми» награжден орденом Мужества посмертно.
Обновлено в 00:34
Общество

Британцы высмеяли наряды подружек невесты в Интернете

В сообществе под названием That's It, I'm Wedding Shaming в Facebook опубликовали снимок со свадьбы, где одна подружка невесты надела короткий обтягивающий топ и узкую юбку с вырезом до бедра, а другая — слишком короткое кружевное платье.
Обновлено в 02:52
Политика

В ЦИК рекомендовали отклонить жалобу кандидата в МГД Геннадия Гудкова

Рабочая группа Центризбиркома на заседании во вторник рекомендовала ЦИК не удовлетворять жалобу на отказ в регистрации самовыдвиженца Геннадия Гудкова кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 06:32
Наука

Студентов вузов начнет отчислять искусственный интеллект

Студентов российских вузов начнут отчислять по рекомендациям искусственного интеллекта.
Обновлено вчера в 04:50
Общество

В Госдуме прокомментировали идею четырехдневной рабочей недели

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал предложенную Федерацией независимых профсоюзов России (ФНПР) идею четырехдневной рабочей недели и призвал изучить все плюсы и минусы подобного нововведения.
Обновлено в 07:16
Политика

Власти Крыма предъявили Украине требование на воду из Днепра

Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России, заявил крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте Георгий Мурадов.
Обновлено вчера в 14:47
Общество

В России меняют правила выплаты детских пособий

Ранее президент Владимир Путин утвердил закон, расширяющий круг получателей ежемесячных выплат на первого и второго ребенка, а также продляет выплаты на детей до трехлетнего возраста.
Обновлено в 08:30
Происшествия

Российский альпинист сорвался при восхождении на Эльбрус

Сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России отправились на помощь альпинисту, сорвавшемуся на склоне Эльбруса при восхождении, сообщил ТАСС во вторник замначальника отряда Альберт Хаджиев.
Обновлено в 02:15
Политика

Политолог: Украина теряет возможности для экономического развития

Украинскую экономику ожидают серьезные трудности, если продолжится массовая миграция трудоспособного населения за рубеж и прекратится финансирование внешними кредиторами, заявил в эфире YouTube-канала PolitWera директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
Обновлено вчера в 04:12
Футбол

Букмекеры: 90% игроков ставят на «Порту» в матче с «Краснодаром»

По данным букмекеров, большинство игроков предпочитают ставить на победу португальского клуба.
Обновлено в 09:03
Общество

Сотрудники Доренко ушли с радио «Говорит Москва»

Бывшие подчиненные покойного журналиста Сергея Дорекно ушли с радиостанции "Говорит Москва", передает "Московский комсомолец" со ссылкой на заявление в телеграм-канале "Подъем".
Обновлено в 04:53
Общество

Блогер Илья Варламов назвал Адлер худшим городом России

Обновлено в 03:20
Происшествия

Под Нижним Новгородом загорелся теплоход «Святая Русь»

В акватории Сибирского затона на Волге недалеко от Борского моста произошел пожар на трехпалубном теплоходе "Святая Русь".
Обновлено в 06:00
Происшествия

На Черноморском побережье Краснодарского края загорелся лес

Лес горит в районе бухты Инал на Черноморском побережье Краснодарского края, угрозы распространения огня на населенные пункты нет, сообщает ГУМЧС по региону.
Обновлено в 09:15
Шоу-бизнес

Бузова оправдалась за сравнение себя с блокадниками

Певица, телеведущая и бывшая участница «Дома-2» Ольга Бузова отреагировала на негативную реакцию интернет-пользователей по поводу того, что она назвала себя блокадницей.
Обновлено в 09:44
Футбол

«Уфа» подписала долгосрочный контракт с воспитанником «Спартака»

Обновлено в 09:19
Армия и оружие

Трамп прокомментировал ЧП в Архангельской области

Обновлено в 04:25
Происшествия

В соборе на Красной площади посетитель напал с ножом на алтарника

В Казанском соборе на Красной площади мужчина напал на алтарника, полиция начала проверку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Москвы.
Обновлено в 05:22
Экономика

Хасис объяснил разницу в ставках кредитов Сбербанка в Чехии и России

Первый зампред Сбербанка Лев Хасис на своей странице в Facebook объяснил разницу в стоимости кредитов банка в Чехии и в России.
Обновлено в 07:36
Политика

Украина объявила российского дипломата персоной нон грата

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила сотрудника российского генконсульства во Львове персоной нон грата.
Обновлено в 09:43
Игры

Borderlands 3 нельзя будет предзагрузить в Epic Games Store

Обновлено вчера в 23:44
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