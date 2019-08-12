Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник вырос на 2 копейки – до 65,30 рубля, курс евро поднялся на 1 копейку – до 73,11 рубля. Стоимость нефти утром опустилась до 58,36 доллара за баррель сорта Brent, передает РИА «Новости».

Рубль подешевел к доллару и евро

Происшествия Помогавших при ЧП под Северодвинском медиков направили на обследование Медики, которые помогали пострадавшим в результате ЧП под Северодвинском, пройдут добровольное профилактическое обследование.

Армия и оружие Российские Су-27 отогнали истребитель НАТО от самолета Шойгу Истребитель НАТО F-18 попытался сопроводить лайнер российского министра обороны Сергея Шойгу, когда тот пролетал над нейтральными водами Балтийского моря.

Технологии Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".

Политика На Украине рассказали о плане «Б» на случай остановки российского газа У Украины есть план «Б» на случай, если Москве и Киеву не удастся договориться о продолжении транзита газа через украинскую территорию после 2019 года.

Общество Роскачество рассказало, как выбрать вареную колбасу «Вареная колбаса, произведенная по ГОСТу, должна иметь следующий ингредиентный состав: свинина, говядина, вода, яйца куриные или меланж яичный, молоко коровье сухое цельное или обезжиренное, соль поваренная пищевая, сахар-песок, пряности (орех мускатный или кардамон)»,— приводит «РИА Новости» слова директора департамента исследований Роскачества Людмилы Викуловой.

Происшествия Начальника полиции Омска уволили после драки в московском метро Ранее сообщалось, что начальник полиции по Омску Алексей Меркушов подрался 10 июля поздно вечером на станции московского метро "Каширская" с машинистом.

Финансы Аргентинская биржа пережила историческое падение В понедельник курс песо к доллару опустился на 30 процентов, до 65 песо за доллар. Акции аргентинских компаний пережили сильнейшее падение.

Происшествия Спасавшего детей в «Холдоми» подростка наградили орденом Мужества Указом президента России 11-летний Алексей Мартыненко, попытавшийся спасти своих товарищей при пожаре в турлагере «Холдоми» награжден орденом Мужества посмертно.

Общество Британцы высмеяли наряды подружек невесты в Интернете В сообществе под названием That's It, I'm Wedding Shaming в Facebook опубликовали снимок со свадьбы, где одна подружка невесты надела короткий обтягивающий топ и узкую юбку с вырезом до бедра, а другая — слишком короткое кружевное платье.

Политика В ЦИК рекомендовали отклонить жалобу кандидата в МГД Геннадия Гудкова Рабочая группа Центризбиркома на заседании во вторник рекомендовала ЦИК не удовлетворять жалобу на отказ в регистрации самовыдвиженца Геннадия Гудкова кандидатом в депутаты Мосгордумы.

Наука Студентов вузов начнет отчислять искусственный интеллект Студентов российских вузов начнут отчислять по рекомендациям искусственного интеллекта.

Общество В Госдуме прокомментировали идею четырехдневной рабочей недели Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал предложенную Федерацией независимых профсоюзов России (ФНПР) идею четырехдневной рабочей недели и призвал изучить все плюсы и минусы подобного нововведения.

Политика Власти Крыма предъявили Украине требование на воду из Днепра Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России, заявил крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте Георгий Мурадов.

Общество В России меняют правила выплаты детских пособий Ранее президент Владимир Путин утвердил закон, расширяющий круг получателей ежемесячных выплат на первого и второго ребенка, а также продляет выплаты на детей до трехлетнего возраста.

Происшествия Российский альпинист сорвался при восхождении на Эльбрус Сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России отправились на помощь альпинисту, сорвавшемуся на склоне Эльбруса при восхождении, сообщил ТАСС во вторник замначальника отряда Альберт Хаджиев.

Политика Политолог: Украина теряет возможности для экономического развития Украинскую экономику ожидают серьезные трудности, если продолжится массовая миграция трудоспособного населения за рубеж и прекратится финансирование внешними кредиторами, заявил в эфире YouTube-канала PolitWera директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.

Общество Сотрудники Доренко ушли с радио «Говорит Москва» Бывшие подчиненные покойного журналиста Сергея Дорекно ушли с радиостанции "Говорит Москва", передает "Московский комсомолец" со ссылкой на заявление в телеграм-канале "Подъем".

Происшествия Под Нижним Новгородом загорелся теплоход «Святая Русь» В акватории Сибирского затона на Волге недалеко от Борского моста произошел пожар на трехпалубном теплоходе "Святая Русь".

Происшествия На Черноморском побережье Краснодарского края загорелся лес Лес горит в районе бухты Инал на Черноморском побережье Краснодарского края, угрозы распространения огня на населенные пункты нет, сообщает ГУМЧС по региону.

Шоу-бизнес Бузова оправдалась за сравнение себя с блокадниками Певица, телеведущая и бывшая участница «Дома-2» Ольга Бузова отреагировала на негативную реакцию интернет-пользователей по поводу того, что она назвала себя блокадницей.

Происшествия В соборе на Красной площади посетитель напал с ножом на алтарника В Казанском соборе на Красной площади мужчина напал на алтарника, полиция начала проверку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Москвы.

Экономика Хасис объяснил разницу в ставках кредитов Сбербанка в Чехии и России Первый зампред Сбербанка Лев Хасис на своей странице в Facebook объяснил разницу в стоимости кредитов банка в Чехии и в России.