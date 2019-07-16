Финансы
Рубль снижается к доллару и евроRT на русском вчера в 03:00
Курс доллара вырос на 5 копеек — до 63,02 рубля. Курс евро увеличился на 16 копеек и составил 71,13 рубля.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 03:38, Ашберн
Политика
Украинский депутат рассказал о российском гостеприимстве
Россия встретила украинских политиков с гостеприимством, заявил недавно посетивший Москву депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 18:43
Происшествия
Легкомоторный самолет упал на жилой дом в Чечне
Четыре человека пострадали в результате падения частного самолета на жилой дом в Чечне, сообщили "Интерфаксу" во вторник в МЧС.
Обновлено в 01:41
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри обнялись с Бейонсе на премьере «Короля Льва»
Как сообщает информационное издание Oprah Magazine, Меган Маркл и Гарри провели теплую встречу с певицей Бейонсе, которая записала саундтрек к фильму.
Обновлено вчера в 01:25
Происшествия
В Челябинской области утонули отец с сыном
Обновлено в 01:47
Экономика
Цены на сахар в России рекордно упали
Как отмечается, в июне 2019 года цены на сахар снизились на 27,5% по сравнению с ноябрем 2018 года.
Обновлено в 03:19
Финансы
Экономисты допустили пересмотр планов ЦБ по снижению ключевой ставки
Если ЦБ удастся удержать годовую инфляцию около 4%, его оценка равновесной реальной ставки (ключевая ставка за вычетом инфляции) может снизиться с 2–3 до 1,5%, считают экономисты инвестбанка Александр Исаков и Родион Латыпов.
Обновлено вчера в 23:30
Спорт
Собака Загитовой поучаствовала в #BottleCapChallenge
Собака спортсменки Масару породы акита-ину открыла бутылку лапой. Россиянке подарили щенка после победы на Играх-2018 в Пхенчхане.
Обновлено вчера в 17:03
Экономика
Компания «Яндекс.Такси» покупает такси «Везёт»
Сегодня, 15 июля компания «Яндекс.Такси» - MLU B.V.- заключила соглашение с группой компаний «Везёт».
Обновлено вчера в 05:15
Спорт
РУСАДА дисквалифицировало волейболиста Павла Мороза за допинг
Волейболиста Павла Мороза дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил на 18 месяцев.
Обновлено в 03:07
Политика
Турция отреагировала на санкции ЕС
В турецком министерстве иностранных дел оценили решение Евросоюза о введении новых санкционных мер против страны из-за того, что Турция якобы производила бурение в экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено вчера в 22:36
Политика
На Украине вступил в силу закон о государственном языке
На Украине с 16 июля вступил в силу закон, который закрепил украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны.
Обновлено вчера в 21:56
Общество
Как бы выглядели в старости Басков, Волочкова и другие звезды
Иногда смотришь на знаменитостей и понимаешь - с годами они выглядят все лучше. Морщинки не трогают их лица, а седина - волосы.
Обновлено вчера в 07:16
Армия и оружие
Немецкие СМИ рассказали о возможном «неожиданном ударе» России
Россия продолжает вооружаться "запрещенными" ракетами и якобы готовится к ведению региональных войн в Европе, чем вынуждает НАТО действовать, пишет немецкая газета Die Welt.
Обновлено вчера в 23:32
Армия и оружие
Стали известны обязанности Евкурова на посту замминистра обороны РФ
Напомним, бывший глава Ингушетии получил назначение на пост заместителя министра только в июле.
Обновлено вчера в 17:01
Армия и оружие
В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста
Обновлено вчера в 12:50
Общество
Росконтроль назвал марки опасного для здоровья куриного мяса
Обновлено вчера в 04:47
Политика
Украина продлила до конца 2020 года запрет на ввоз российских товаров
Прежде между Россией и Украиной действовал договор о зоне свободной торговли.
Обновлено в 00:54
Общество
Жители России в ночь на 17 июля увидят лунное затмение
Обновлено в 01:34
Общество
Дайверы сделали фото медузы размером с человека
Британские дайверы обнаружили в районе побережья Корнуолл гигантскую медузу размером с человеческий рост.
Обновлено вчера в 22:35
Политика
МИД Британии исключил экстрадицию Ассанжа в страны со смертной казнью
Замглавы МИД Великобритании Алан Данкан заявил, что Лондон не экстрадирует основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в страны, где применяется смертная казнь.
Обновлено в 03:22
Политика
Илью Яшина сняли с выборов в Мосгордуму
Обновлено вчера в 12:56
Политика
Мэр Тбилиси отреагировал на слова Путина об истории Грузии
Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что президент России Владимир Путин предоставил населению «неверную информацию», рассказывая о взаимоотношениях Грузии с Южной Осетией и Абхазией в первые годы революции 1917 года.
Обновлено 14 июля в 13:24
Экономика
АЛРОСА добыла алмаз в 63 карата
Обновлено вчера в 10:13
Политика
Глава СК предложил вернуть конфискацию имущества для коррупционеров
"Только за три месяца текущего года наложен арест на имущество коррупционеров на сумму свыше 5,3 млрд рублей", - сообщил Бастрыкин.
Обновлено вчера в 17:28
Политика
В Крыму призвали не допустить передачу скифского золота Украине
Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте Александр Молохов призвал Нидерланды не допустить передачу скифского золота Украине.
Обновлено в 02:54
Политика
Зеленский надеется, что его партия победит на выборах в Раду
Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что его партия "Слуга народа" победит на парламентских выборах и тогда получится создать "нормальный парламент" и выбрать в правительство специалистов, но предупредил об аферистах.
Обновлено в 01:55
Армия и оружие
Stratfor назвала слабые стороны C-400
Российские зенитные управляемые ракеты (ЗУР), входящие в состав зенитного ракетного комплекса С-400 и предназначенные для поражения различных воздушных целей, имеют свои слабые стороны.
Обновлено вчера в 20:54
Энергетика
«Северный поток» остановили на плановый ремонт
Обе нитки газопровода «Северный поток» временно остановлены для проведения плановых работ, об этом говорится в пресс-релизе проектной компании Nord Stream AG.
Обновлено в 03:19