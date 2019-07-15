Финансы
Рубль подешевел к доллару и евроМосковский Комсомолец 15 июля в 03:35
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Рубль завершил основную валютную сессию ослаблением к доллару и укреплением к евро
Банки.рувчера в 12:19
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 00:00, Вашингтон
Общество
Из-за всероссийского сбоя ЗАГСы перешли на ручную работу
Обновлено вчера в 09:40
Армия и оружие
Военным в России запретят рассказывать о службе
Согласно проекту указа главы государства, призванного обновить дисциплинарный устав армии, Минобороны планирует запретить размещать в интернете и СМИ информацию о принадлежности к вооруженным силам и о местоположении.
Обновлено вчера в 10:53
Шоу-бизнес
Федор Смолов выиграл шутливое шоу и пожертвовал деньги сельскому клубу
Обновлено вчера в 15:59
Финансы
Сбербанк и ВТБ выйдут из капитала санкционной биржи
Из капитала СПВБ уже вышли частные Альфа-банк и банк «Санкт-Петербург» (они владели пакетами по около 11% акций), другой акционер — Национальный расчетный депозитарий — еще с 14 февраля перестал владеть долей в бирже, писал ранее РБК.
Обновлено вчера в 09:57
Политика
Евросоюз призвал Россию признать ответственность за крушение MH17
Совет Европейского союза призвал Москву признать свою вину за атаку в Донбассе на Boeing рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines, произошедшую в июле 2014 года, в результате которой погибли 298 человек.
Обновлено вчера в 16:00
Политика
Трамп заявил, что отказ США от продажи Турции F-35 несправедлив
Президент США Дональд Трамп считает несправедливым ожидающийся отказ Вашингтона от поставок Анкаре истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 из-за приобретения ею российских зенитных ракетных систем С-400.
Обновлено вчера в 14:24
Религия
Крестным ходом в Екатеринбурге прошли 60 тысяч участников
В Екатеринбурге порядка 60 000 человек прошли крестным ходом от Храма-на-крови к монастырю на Ганиной Яме.
Обновлено вчера в 23:46
Общество
В Благовещенске ливень подтопил областную больницу и детские сады
Подтопленным оказалось здание детской областной больницы.
Обновлено вчера в 23:07
Политика
В Кремле оценили идею конфискации имущества у коррупционеров
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал предложение главы Следственного комитета Александра Бастрыкина по конфискации имущества коррупционеров и предоставления следователям доступа к банковской тайне россиян на стадии доследственных проверок.
Обновлено вчера в 07:45
Кино
Netflix представил первый кадр «Ведьмака» на Плотве
Ранее Netflix опубликовал подборку фотографий главных героев «Ведьмака», а также представил постер и логотип сериала.
Обновлено вчера в 16:28
Политика
Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату
Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
Обновлено вчера в 21:03
Авто
Представлен обновленный Nissan Skyline для Японии
Компания Nissan представила на домашнем рынке обновлённый седан Skyline, который получил подправленный экстерьер и ассистирующую систему ProPILOT 2.0.
Обновлено вчера в 12:33
Спорт
Российские синхронистки выиграли золото на ЧМ в Южной Корее
Замкнули тройку лучших украинские спортсменки.
Обновлено вчера в 09:15
Политика
Лавров назвал условие отмены запрета на полеты в Грузию
Как отметил глава МИДа, если грузинские власти смогут стабилизировать ситуацию внутри страны, а также устранят существующие угрозы для безопасности россиян, то Москва рассмотрит возможность отмены принятых мер предосторожности, включая запрет на авиаперевозки в Грузию.
Обновлено вчера в 19:37
Футбол
На первый матч возрожденной «Алании» в ПФЛ пришло 15 тысяч зрителей
Первый матч «Алании» в ПФЛ зоны «Юг» против команды «Легион-Динамо» (0:1) посетило 15 тысяч болельщиков.
Обновлено вчера в 16:50
Общество
В России появится ГОСТ на фотографирование младенцев
Обновлено вчера в 03:44
Наука
Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака
Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено вчера в 07:35
Политика
Google отверг обвинения в сотрудничестве с китайскими военными
Компания Google отвергла обвинения в сотрудничестве с военно-промышленным комплексом КНР.
Обновлено вчера в 10:07
Армия и оружие
Войска США останутся в Сирии, заявил Эспер
"Остаточные силы ВС США пока что останутся на северо-востоке Сирии, будучи частью многонациональных сил по продолжению кампании против ИГ*", - сказал Эспер в показаниях конгрессу.
Обновлено вчера в 12:40
Космос
Астрономы нашли общий фактор у «радиосигналов пришельцев»
Обновлено вчера в 10:48
Происшествия
Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон
Представители Росгвардии не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину, сообщили в пресс-службе управления силового ведомства по Владимирской области в ответ на соответствующий запрос издания «ПроВладимир».
Обновлено вчера в 11:18
Здоровье
На берег моря вынесло сотни голубых медуз
Обновлено 15 июля в 01:06
Политика
NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве
Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено вчера в 19:32
Армия и оружие
Появились фото подорванной российской «Рыси» в Сирии
Обновлено вчера в 06:32
Общество
Россияне увидят лунное затмение
Обновлено 15 июля в 23:59
Происшествия
Госдума ужесточила наказание за непропуск скорой помощи
Речь идет также о непропуске машин скорой помощи. Соответствующий пакет законов Госдума приняла в третьем чтении, пишет Интерфакс.
Обновлено вчера в 12:16
Экономика
Крупные банки начали заменять рубли на бонусы при кешбэке
За год часть крупных банков отказалась от прямого начисления рублей в качестве кешбэка за траты по карте — вместо этого клиентам начисляются баллы.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
Что ждет жителей Красноармейского района с 15 по 21 июля
Лев Вам придется не раз отстаивать собственную точку зрения.
Обновлено 14 июля в 00:34
Футбол
Де Росси может перейти в «Бока Хуниорс»
Де Росси покинул «Рому», за которую выступал с 2002 года, по окончании прошедшего сезона.
Обновлено вчера в 16:01
Происшествия
В Красноярске полиция прервала лекцию феминистки из Великобритании
Обновлено вчера в 22:57