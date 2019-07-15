Курс евро увеличился на 15 копеек – до 71,12 рубля.

Рубль подешевел к доллару и евро

Армия и оружие Военным в России запретят рассказывать о службе Согласно проекту указа главы государства, призванного обновить дисциплинарный устав армии, Минобороны планирует запретить размещать в интернете и СМИ информацию о принадлежности к вооруженным силам и о местоположении.

Финансы Сбербанк и ВТБ выйдут из капитала санкционной биржи Из капитала СПВБ уже вышли частные Альфа-банк и банк «Санкт-Петербург» (они владели пакетами по около 11% акций), другой акционер — Национальный расчетный депозитарий — еще с 14 февраля перестал владеть долей в бирже, писал ранее РБК.

Политика Евросоюз призвал Россию признать ответственность за крушение MH17 Совет Европейского союза призвал Москву признать свою вину за атаку в Донбассе на Boeing рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines, произошедшую в июле 2014 года, в результате которой погибли 298 человек.

Политика Трамп заявил, что отказ США от продажи Турции F-35 несправедлив Президент США Дональд Трамп считает несправедливым ожидающийся отказ Вашингтона от поставок Анкаре истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 из-за приобретения ею российских зенитных ракетных систем С-400.

Религия Крестным ходом в Екатеринбурге прошли 60 тысяч участников В Екатеринбурге порядка 60 000 человек прошли крестным ходом от Храма-на-крови к монастырю на Ганиной Яме.

Политика В Кремле оценили идею конфискации имущества у коррупционеров Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал предложение главы Следственного комитета Александра Бастрыкина по конфискации имущества коррупционеров и предоставления следователям доступа к банковской тайне россиян на стадии доследственных проверок.

Кино Netflix представил первый кадр «Ведьмака» на Плотве Ранее Netflix опубликовал подборку фотографий главных героев «Ведьмака», а также представил постер и логотип сериала.

Политика Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.

Авто Представлен обновленный Nissan Skyline для Японии Компания Nissan представила на домашнем рынке обновлённый седан Skyline, который получил подправленный экстерьер и ассистирующую систему ProPILOT 2.0.

Политика Лавров назвал условие отмены запрета на полеты в Грузию Как отметил глава МИДа, если грузинские власти смогут стабилизировать ситуацию внутри страны, а также устранят существующие угрозы для безопасности россиян, то Москва рассмотрит возможность отмены принятых мер предосторожности, включая запрет на авиаперевозки в Грузию.

Наука Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.

Политика Google отверг обвинения в сотрудничестве с китайскими военными Компания Google отвергла обвинения в сотрудничестве с военно-промышленным комплексом КНР.

Армия и оружие Войска США останутся в Сирии, заявил Эспер "Остаточные силы ВС США пока что останутся на северо-востоке Сирии, будучи частью многонациональных сил по продолжению кампании против ИГ*", - сказал Эспер в показаниях конгрессу.

Происшествия Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон Представители Росгвардии не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину, сообщили в пресс-службе управления силового ведомства по Владимирской области в ответ на соответствующий запрос издания «ПроВладимир».

Политика NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.

Происшествия Госдума ужесточила наказание за непропуск скорой помощи Речь идет также о непропуске машин скорой помощи. Соответствующий пакет законов Госдума приняла в третьем чтении, пишет Интерфакс.

Экономика Крупные банки начали заменять рубли на бонусы при кешбэке За год часть крупных банков отказалась от прямого начисления рублей в качестве кешбэка за траты по карте — вместо этого клиентам начисляются баллы.