Финансы
Рубль подешевел к доллару и евроМосковский Комсомолец 15 июля в 03:35
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 03:51, Вашингтон
Происшествия
На главу астраханского Минстроя и двух экс-министров возбудили 17 дел
В Астраханской области следователи возбудили 17 уголовных дел в отношении и.о. министра строительства и ЖКХ региона Олега Гужвинского, а также двух бывших министров строительства и ЖКХ.
Обновлено в 03:46
Общество
Депутаты увеличили штрафы за езду без техосмотра
Штраф за езду без карты техосмотра увеличили депутаты Государственной думы 16 июля, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено вчера в 09:42
Культура
Звезду сериала «Улицы разбитых фонарей» экстренно прооперировали
Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» актер Юрий Кузнецов был экстренно доставлен в одну из больниц Санкт-Петербурга.
Обновлено в 03:01
Армия и оружие
В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США в Европе
Комитета по обороне и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО представил доклад, в котором указаны места размещения ядерного оружия США в Европе.
Обновлено в 01:53
Общество
Китайские туристы уничтожают уникальный пляж во Владивостоке
Обновлено в 01:28
Политика
Володин представил свои предложения об изменении Конституции
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в статье «Живая Конституция развития», опубликованной в «Парламентской газете», объяснил свое предложение изменить Конституцию.
Обновлено в 02:15
Политика
Суд Амстердама отложил вынесение решения о «скифском золоте»
В результате возник вопрос, какой стране возвращать коллекцию «скифского золота», содержащую более 2 тыс. экспонатов.
Обновлено вчера в 10:45
Происшествия
Двум россиянам предъявили обвинение после ЧП во время салюта в Минске
Двум гражданам России, арестованным по делу о ЧП на праздничном салюте в честь Дня независимости в Минске, предъявлено обвинение.
Обновлено в 02:57
Шоу-бизнес
Звезда «Холостяка» Дарья Клюкина выбрала свадебное платье в Париже
Участница двух сезонов проекта «Холостяк» Дарья Клюкина отправилась в Париж, чтобы выбрать себе свадебное платье для торжественной церемонии.
Обновлено в 01:10
Политика
Преемница Меркель станет главой Минобороны Германии
Урсула фон дер Ляйен утверждена новым председателем Еврокомиссии. Крамп-Карренбауэр стала главой ХДС, сменив Ангелу Меркель.
Обновлено вчера в 17:45
Политика
Порошенко отказался идти на допрос
Экс-президент Украины Петр Порошенко не пойдет на допрос, заявил его адвокат. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:58
Происшествия
Найдены доказательства наличия тайной украинской тюрьмы в Мариуполе
Обнаружены документальные свидетельства существования тайной украинской тюрьмы в аэропорту Мариуполя, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:17
Культура
Алибасов побил участницу эфира «Пусть говорят» на Первом канале
Бари Алибасов, участвовавший в программе "Пусть говорят", набросился в начале эфира на свою подругу Лиану.
Обновлено вчера в 13:21
Происшествия
Драка с участием россиян произошла в аэропорту Греции
Сотрудник аэропорта напал на россиян, который отдыхали в греческих Салониках, передает РЕН.
Обновлено в 03:37
Общество
В Благовещенске ливень подтопил областную больницу и детские сады
Подтопленным оказалось здание детской областной больницы.
Обновлено вчера в 23:07
Политика
Вована, Гудкова и Соболь не зарегистрировали на выборы в Мосгордуму
Обновлено вчера в 16:24
Происшествия
Россиянина приговорили за убийство в Мексике к 37 годам тюрьмы
Гражданин России Алексей Макеев, обвиненный в Мексике в убийстве, приговорен судом к 37,5 года тюрьмы и выплате ущерба семье погибшего порядка 22 тысяч долларов.
Обновлено вчера в 18:30
Финансы
Эксперт назвал наихудший день для рубля
Наихудшим днем для рубля может стать последняя пятница месяца — 26 июля, считает сотрудник «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.
Обновлено в 02:05
Политика
Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату
Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
Обновлено вчера в 21:03
Армия и оружие
«Новая газета» узнала о продаже следователям улики по крушению MH17
Чтобы получить фрагменты зенитного комплекса «Бук», из которого, по версии Объединенной следственной группы (JIT), над Донбассом в 2014 году был сбит пассажирский Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, международные следователи заплатили «неизвестным посредникам» в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) гонорар.
Обновлено в 03:24
Армия и оружие
Очередной самолет с компонентами С-400 прибыл в Турцию
В Анкару прибыл восьмой самолет с компонентами российских зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщили в Минобороны Турции.
Обновлено 15 июля в 03:41
Общество
75 лет назад в Москве провели марш пленных немцев
Обновлено в 03:21
Политика
Владимир Путин и Александр Лукашенко сегодня посетят Валаам
В четверг, 18 июля, Лукашенко и Путин примут участие в пленарном заседании Форума регионов двух государств в Петербурге.
Обновлено в 01:18
Общество
Россияне стали меньше бояться повторения Чернобыльской катастрофы
Повторения Чернобыльской катастрофы боится почти каждый третий россиянин, однако 20 лет назад эта цифра была вдвое больше, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс" в среду.
Обновлено в 02:17
Наука
Предсказана экологическая катастрофа в Сибири
Обновлено в 03:43
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии развелся с «Мисс-Москва»
Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
Шоу-бизнес
Иркутяне присоединились к флэшмобу на странице Леди Гаги
Иркутяне присоединились к флэшмобу в официальном аккаунте певицы Леди Гаги.
Обновлено в 00:29
Политика
Украине предрекли катастрофу без транзита газа из России
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа.
Обновлено в 00:27