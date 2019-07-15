Финансы
Рубль подешевел к доллару и евроМосковский Комсомолец вчера в 03:35
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 17:14, Вашингтон
Политика
В Смоленской области прокомментировали риски отставки губернатора
В аппарате губернатора Смоленской области не считают серьезным риск отставки главы региона Алексея Островского, попавшего в красную зону, по версии коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».
Обновлено в 15:08
Экономика
Турецкие отели снизили цены для российских туристов
Отели Турции снижают цены на размещение в июле-августе на 10-15%.
Обновлено в 07:36
Политика
Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17
Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 15:10
Происшествия
В Росгвардии заявили, что бойцы не обязаны представляться
Бойцы Росгвардии не обязаны называть свое имя, должность и звание при обращении к гражданину.
Обновлено в 13:30
Футбол
На первый матч возрожденной «Алании» в ПФЛ пришло 15 тысяч зрителей
Первый матч «Алании» в ПФЛ зоны «Юг» против команды «Легион-Динамо» (0:1) посетило 15 тысяч болельщиков.
Обновлено в 16:50
Общество
В Москве зафиксировали большое количество крылатых муравьев
Обновлено в 11:52
Культура
Малахов и Бузова номинированы на премию ТЭФИ-2019
Обновлено в 16:36
ЖКХ
В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора
Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.
Обновлено в 03:51
Политика
Скабеева пошутила над словами постпреда Украины в ООН
Российская телеведущая Ольга Скабеева ответила постпреду Украины в ООН Владимиру Ельченко на его слова про дипломатов РФ.
Обновлено в 12:52
Политика
Иран отбуксировал сломанный иностранный танкер в свои воды
Обновлено в 16:26
Происшествия
Композитор Игорь Извеков найден мертвым в Москве
Обновлено в 11:11
Спорт
Российские синхронистки выиграли золото на ЧМ в Южной Корее
Замкнули тройку лучших украинские спортсменки.
Обновлено в 09:15
Футбол
«Барселона» хочет обменять Коутиньо и Дембеле на Неймара
По информации AS, каталонцы готовы предложить сразу двух своих игроков в обмен на Неймара, а именно Филиппе Коутиньо и Усмана Дембеле, отмечается, что "Барселона" также доплатит 40 млн.
Обновлено в 08:29
Политика
Конгресс США одобрил санкции против госдолга России
Приняв поправку в проект оборонного бюджета на 2020 год о запрете на сделки с российским госдолгом, члены палаты представителей Конгресса США решили таким образом «наказать Россию за действия на предыдущих выборах».
Обновлено вчера в 10:45
Авто
Найдена Tesla Model S с пробегом почти миллион километров
Обновлено в 06:18
Общество
Астролог рассказал, чью жизнь изменит лунное затмение
В ночь с 16 на 17 июля жители столицы смогут наблюдать лунное затмение. Об этом пишет газета «Вечерняя Москва».
Обновлено вчера в 13:11
Футбол
«Црвена Звезда» вышла во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов
Сербская "Црвена Звезда" дома обыграла литовскую "Судуву" со счетом 2:1 во втором матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов и вышла в следующий раунд.
Обновлено в 16:49
Наука
На банкноту в 50 фунтов поместят портрет математика Алана Тьюринга
На новой банкноте в 50 фунтов, которая будет выпущена в обращение к концу 2021 года, появится портрет математика и одного из родоначальников компьютерных наук Алана Тьюринга, сообщает Банк Англии.
Обновлено в 05:44
Интернет
Роскачество назвало лучшие антивирусные программы для Windows и MacOS
Эксперты Роскачества назвали лучшие антивирусные программы для Windows и MacOS.
Обновлено в 02:22
Политика
Меркель во второй раз прослушала гимн сидя
Обновлено в 08:49
Финансы
ВТБ утвердил программу облигаций на триллион рублей
Совет директоров банка ВТБ решил занять ₽1 трлн у квалифицированных инвесторов.
Обновлено в 11:37
Культура
«Ассистент» Google прочтет стихи голосами российских знаменитостей
Чтобы послушать стихи в исполнении знаменитостей, нужно обратиться к голосовому помощнику фразой "Окей, Google, прочитай стихотворение".
Обновлено в 11:44
Футбол
Руни: «Ошибка Клоппа в том, что он работает в „Ливерпуле“»
Английский нападающий Уэйн Руни, ранее выступавший за «Манчестер Юнайтед», а ныне представляющий американский «Ди Си Юнайтед», высказал мнение о работе Юргена Клоппа.
Обновлено в 13:50
Кино
«Игра престолов» побила рекорд по номинациям на премию «Эмми»
Сериал "Игра престолов" включена в рекордные 32 номинации американской телевизионной премии "Эмми" 2019 года, передает Associated Press.
Обновлено в 14:05
Политика
В США задержали экс-президента Перу
"Прокуратура через подразделение по международному юридическому сотрудничеству сообщает, что экс-президент Алехандро Толедо Манрике был арестован сегодня утром в США по ордеру на экстрадицию", - говорится в сообщении перуанского ведомства.
Обновлено в 14:54
Авто
Mercedes-Benz может отказаться от пикапа X-Class
Пикап Mercedes-Benz X-Class не оправдал ожидания компании, и сейчас в Daimler рассматривают вопрос о прекращении производство модели.
Обновлено в 15:18
Финансы
Прогнозист Bloomberg верит в резкий обвал курса рубля
Ранее Косатый наиболее точно среди опрошенных Bloomberg экспертов предсказал рост курса рубля во втором квартале 2019 года.
Обновлено в 06:08
Политика
Путин проведет рабочую встречу с врио главы Республики Алтай
Президент России Владимир Путин проведет во вторник рабочую встречу с врио главы Республики Алтай Олегом Хорохординым.
Обновлено в 05:43