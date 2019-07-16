Финансы
Рубль слегка снизился к доллару и евроИнтерфакс 15 июля в 03:20
Как отмечают эксперты "Интерфакса", рубль слегка дешевеет к доллару и евро на старте торгов понедельника на фоне опасений в отношении перспектив роста мировой экономики и рынка нефти после выхода данных по ВВП Китая, свидетельствующих о замедлении во втором квартале 2019 года экономики страны.
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Шоу-бизнес
Иркутяне присоединились к флэшмобу на странице Леди Гаги
Иркутяне присоединились к флэшмобу в официальном аккаунте певицы Леди Гаги.
Обновлено в 00:29
Армия и оружие
Немецкое издание призывает Запад дать отпор «российской агрессии»
Немецкое издание призвало Запад дать отпор "российской агрессии", поскольку, по словам авторов материала, Москва не собирается отказываться от своих новых ракет и не намерена спасать ДРСМД.
Обновлено в 00:08
ЖКХ
В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора
Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.
Обновлено вчера в 03:51
Политика
Трамп запретил продавать Турции истребители F-35
Обновлено вчера в 17:45
Политика
Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату
Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
Обновлено вчера в 21:03
Политика
Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17
Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено вчера в 15:10
Армия и оружие
В НАТО по ошибке раскрыли места размещения ядерного оружия США
В докладе комитета Парламентской ассамблеи НАТО случайно были указаны места размещения американского ядерного оружия.
Обновлено вчера в 23:44
Финансы
Аналитик предупредил о «самом плохом дне» для рубля
Следующая пятница, 26 июля, может стать самым плохим днем для рубля, заявил эксперт "Международного финансового центра" в материале для "Российской газеты".
Обновлено вчера в 21:47
Общество
Россияне увидят лунное затмение
Обновлено 15 июля в 23:59
Финансы
Крупные банки начали заменять рубли на бонусы при кешбэке
Почта Банк, наоборот, добавил к бонусам начисление рублей: в начале 2019 года он выпустил карту «Вездедоход» с рублевым кешбэком, ранее банк начислял только баллы.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Байден в шутку пообещал вызвать Трампа на соревнование по отжиманию
Кандидат в президенты США Джо Байден в шутку заявил, что вызовет американского лидера Дональда Трампа на соревнование по отжиманию от пола, если тот продолжит критиковать его за преклонный возраст.
Обновлено вчера в 22:30
Игры
Вышел новый трейлер Borderlands 3
Gearbox опубликовала новый трейлер Borderlands 3. В нем герои игры танцуют под песню «Happy Together».
Обновлено вчера в 13:09
Футбол
«РБ Лейпциг» согласовал с «Эвертоном» трансфер Лукмана
«РБ Лейпциг» и «Эвертон» согласовали трансфер полузащитника мерсисайдского клуба Адемолы Лукмана, сообщает Sky Sports.
Обновлено вчера в 13:58
Здоровье
Приамурье потратит на борьбу с онкологией полмиллиарда рублей
По данным регионального минздрава, на сегодня из выделенного миллиарда освоено 269 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 23:14
Наука
Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака
Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено вчера в 07:35
Происшествия
Десятки детей госпитализировали из-за отравления в крымском лагере
Более 30 детей госпитализированы из-за отравления в детском оздоровительном лагере в Крыму.
Обновлено вчера в 17:17
Музыка
В Чечне власти запретили артистам несогласованные выступления
Как уточняется, по мнению местных властей, артисты, которые распространяют свое творчество через YouTube, Instagram, «ВКонтакте» и другие соцсети, портят имидж народа республики.
Обновлено вчера в 12:13
Политика
Экс-министр предрек Украине техногенную катастрофу без транзита газа
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в программе «Реальная экономика» на телеканале NewsOne заявил, что страну ожидает настоящая техногенная катастрофа в том случае, если Киев утратит возможность заниматься транзитом газа из России.
Обновлено в 00:44
Политика
Гудкову и Соболь отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму
Обновлено вчера в 12:56
Политика
Совбез ООН на заседании по Украине сконцентрировался на России
Совет Безопасности ООН во вторник со второй попытки провел заседание по принятому на Украине закону о государственном языке.
Обновлено вчера в 18:06
Армия и оружие
Зона 51: около миллиона человек хотят взять штурмом военную базу в США
Больше миллиона жителей США могут отправиться на штурм военной базы «зона 51» в штате Невада.
Обновлено 15 июля в 08:08
Происшествия
В центре Москвы загорелась гостиница
Обновлено вчера в 16:32
Авто
Представлен Subaru Chiffon второго поколения
Модельному имени Chiffon в линейке Subaru всего-то три года, хотя «шифоновые» спецверсии модели Subaru Vivio встречались и раньше.
Обновлено вчера в 10:13
Авто
Mercedes-Benz снимает с производства пикап X-Class
Напомним, что в 2017 году немецкий автопроизводитель представил долгожданный пикап Mercedes-Benz X-Class.
Обновлено вчера в 07:00
Происшествия
На Украине найден мёртвым кандидат в депутаты Рады
Кандидата в депутаты Верховной рады от "Оппозиционного блока" Василия Мосякина нашли мёртвым в Первомайске Николаевской области Украины, сообщил один из лидеров этой политической партии — Александр Вилкул — в прямом эфире телеканала ICTV.
Обновлено вчера в 16:34
Общество
Куйвашев заявил о федеральной поддержке метро в Екатеринбурге
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что федеральные власти поддерживают идею строительства второй ветки метро в Екатеринбурге.
Обновлено вчера в 08:26
Армия и оружие
В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост
Обновлено 15 июля в 13:34
Авто
Компания Porsche пригласила публику испытать систему holoride
Напомним, что первоначально система holoride родилась в Audi Electronics Venture, а потом эта дочерняя фирма Audi стала соучредителем стартапа holoride, нацеленного на доводку и продвижение разработки (правда, Audi Electronics — миноритарный акционер).
Обновлено вчера в 10:28
Футбол
Гризманн назвал самого жесткого соперника
Новичок "Барселоны" Антуан Гризманн рассказал, кого считает самым жестким соперником в своей карьере, передает официальный сайт каталонского клуба.
Обновлено вчера в 23:00