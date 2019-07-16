Финансы

Рубль слегка снизился к доллару и евроИнтерфакс 15 июля в 03:20

Как отмечают эксперты "Интерфакса", рубль слегка дешевеет к доллару и евро на старте торгов понедельника на фоне опасений в отношении перспектив роста мировой экономики и рынка нефти после выхода данных по ВВП Китая, свидетельствующих о замедлении во втором квартале 2019 года экономики страны.
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Курс доллара вырос до 62,82 рубля

ТАССвчера в 14:22

Рубль подешевел после попыток роста на открытии торгов

Взгляд.рувчера в 03:12

Рубль чуть укрепился к доллару и евро

Интерфаксвчера в 03:18

Рубль растёт к доллару

RT на русскомвчера в 03:03

Официальный курс доллара на среду снизился до 62,81 рубля

ПРАЙМвчера в 05:53

Официальный курс евро на среду снизился до 70,68 рубля

РИА Новостивчера в 06:09

Центробанк понизил курс доллара на вторник до 62,83 рубля

Московский Комсомолец15 июля в 22:59
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Армия и оружие

Министр обороны Литвы призвал разместить в Прибалтике ПВО США

Обновлено в 00:05
Шоу-бизнес

Иркутяне присоединились к флэшмобу на странице Леди Гаги

Иркутяне присоединились к флэшмобу в официальном аккаунте певицы Леди Гаги.
Обновлено в 00:29
Армия и оружие

Немецкое издание призывает Запад дать отпор «российской агрессии»

Немецкое издание призвало Запад дать отпор "российской агрессии", поскольку, по словам авторов материала, Москва не собирается отказываться от своих новых ракет и не намерена спасать ДРСМД.
Обновлено в 00:08
ЖКХ

В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора

Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.
Обновлено вчера в 03:51
Политика

Трамп запретил продавать Турции истребители F-35

Обновлено вчера в 17:45
Политика

Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату

Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
Обновлено вчера в 21:03
Политика

Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17

Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено вчера в 15:10
Армия и оружие

В НАТО по ошибке раскрыли места размещения ядерного оружия США

В докладе комитета Парламентской ассамблеи НАТО случайно были указаны места размещения американского ядерного оружия.
Обновлено вчера в 23:44
Финансы

Аналитик предупредил о «самом плохом дне» для рубля

Следующая пятница, 26 июля, может стать самым плохим днем для рубля, заявил эксперт "Международного финансового центра" в материале для "Российской газеты".
Обновлено вчера в 21:47
Общество

Россияне увидят лунное затмение

Обновлено 15 июля в 23:59
Финансы

Крупные банки начали заменять рубли на бонусы при кешбэке

Почта Банк, наоборот, добавил к бонусам начисление рублей: в начале 2019 года он выпустил карту «Вездедоход» с рублевым кешбэком, ранее банк начислял только баллы.
Обновлено вчера в 23:00
Политика

Байден в шутку пообещал вызвать Трампа на соревнование по отжиманию

Кандидат в президенты США Джо Байден в шутку заявил, что вызовет американского лидера Дональда Трампа на соревнование по отжиманию от пола, если тот продолжит критиковать его за преклонный возраст.
Обновлено вчера в 22:30
Игры

Вышел новый трейлер Borderlands 3

Gearbox опубликовала новый трейлер Borderlands 3. В нем герои игры танцуют под песню «Happy Together».
Обновлено вчера в 13:09
Футбол

«РБ Лейпциг» согласовал с «Эвертоном» трансфер Лукмана

«РБ Лейпциг» и «Эвертон» согласовали трансфер полузащитника мерсисайдского клуба Адемолы Лукмана, сообщает Sky Sports.
Обновлено вчера в 13:58
Здоровье

Приамурье потратит на борьбу с онкологией полмиллиарда рублей

По данным регионального минздрава, на сегодня из выделенного миллиарда освоено 269 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 23:14
Наука

Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака

Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено вчера в 07:35
Происшествия

Десятки детей госпитализировали из-за отравления в крымском лагере

Более 30 детей госпитализированы из-за отравления в детском оздоровительном лагере в Крыму.
Обновлено вчера в 17:17
Музыка

В Чечне власти запретили артистам несогласованные выступления

Как уточняется, по мнению местных властей, артисты, которые распространяют свое творчество через YouTube, Instagram, «ВКонтакте» и другие соцсети, портят имидж народа республики.
Обновлено вчера в 12:13
Политика

Экс-министр предрек Украине техногенную катастрофу без транзита газа

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в программе «Реальная экономика» на телеканале NewsOne заявил, что страну ожидает настоящая техногенная катастрофа в том случае, если Киев утратит возможность заниматься транзитом газа из России.
Обновлено в 00:44
Политика

Гудкову и Соболь отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму

Обновлено вчера в 12:56
Политика

Совбез ООН на заседании по Украине сконцентрировался на России

Совет Безопасности ООН во вторник со второй попытки провел заседание по принятому на Украине закону о государственном языке.
Обновлено вчера в 18:06
Армия и оружие

Зона 51: около миллиона человек хотят взять штурмом военную базу в США

Больше миллиона жителей США могут отправиться на штурм военной базы «зона 51» в штате Невада.
Обновлено 15 июля в 08:08
Происшествия

В центре Москвы загорелась гостиница

Обновлено вчера в 16:32
Авто

Представлен Subaru Chiffon второго поколения

Модельному имени Chiffon в линейке Subaru всего-то три года, хотя «шифоновые» спецверсии модели Subaru Vivio встречались и раньше.
Обновлено вчера в 10:13
Авто

Mercedes-Benz снимает с производства пикап X-Class

Напомним, что в 2017 году немецкий автопроизводитель представил долгожданный пикап Mercedes-Benz X-Class.
Обновлено вчера в 07:00
Происшествия

На Украине найден мёртвым кандидат в депутаты Рады

Кандидата в депутаты Верховной рады от "Оппозиционного блока" Василия Мосякина нашли мёртвым в Первомайске Николаевской области Украины, сообщил один из лидеров этой политической партии — Александр Вилкул — в прямом эфире телеканала ICTV.
Обновлено вчера в 16:34
Общество

Куйвашев заявил о федеральной поддержке метро в Екатеринбурге

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что федеральные власти поддерживают идею строительства второй ветки метро в Екатеринбурге.
Обновлено вчера в 08:26
Армия и оружие

В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост

Обновлено 15 июля в 13:34
Авто

Компания Porsche пригласила публику испытать систему holoride

Напомним, что первоначально система holoride родилась в Audi Electronics Venture, а потом эта дочерняя фирма Audi стала соучредителем стартапа holoride, нацеленного на доводку и продвижение разработки (правда, Audi Electronics — миноритарный акционер).
Обновлено вчера в 10:28
Футбол

Гризманн назвал самого жесткого соперника

Новичок "Барселоны" Антуан Гризманн рассказал, кого считает самым жестким соперником в своей карьере, передает официальный сайт каталонского клуба.
Обновлено вчера в 23:00
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