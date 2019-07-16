Финансы
Рубль слегка снизился к доллару и евроИнтерфакс вчера в 03:20
Евро вырос до 71,047 руб./EUR1 (+7 копеек). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 3,98 копейки к уровню закрытия пятницы, до 66,61 рубля. Доллар при этом оказался на 2,79 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 2,86 копейки выше официального курса.
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Общество
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Армия и оружие
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Стали известны обязанности Евкурова на посту замминистра обороны РФ
Напомним, бывший глава Ингушетии получил назначение на пост заместителя министра только в июле.
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В результате разгула стихии унесенная ветром крыша пляжного кафе ранила пассажира поезда № 116 Адлер – Санкт-Петербург.
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Экономика
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