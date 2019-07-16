Евро вырос до 71,047 руб./EUR1 (+7 копеек). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 3,98 копейки к уровню закрытия пятницы, до 66,61 рубля. Доллар при этом оказался на 2,79 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 2,86 копейки выше официального курса.

Рубль слегка снизился к доллару и евро

Политика Танкер ОАЭ пропал в Ормузском проливе Нефтяной танкер Riah под флагом Панамы, приписанный к порту Шарджи в ОАЭ, перестал подавать сигнал о своем местонахождении в Ормузском проливе.

Финансы Прогнозист Bloomberg верит в резкий обвал курса рубля Ранее Косатый наиболее точно среди опрошенных Bloomberg экспертов предсказал рост курса рубля во втором квартале 2019 года.

Экономика Пенсионеры в России отказались копить на старость Копить на пенсионный возраст отказались около четверти российских граждан.

Происшествия В Росгвардии объяснили, почему бойцы не обязаны представляться В Росгвардии объяснили, почему сотрудники ведомства не обязаны представлять при обращении к гражданам.

Политика Министр экологии Франции ушел в отставку Министр экологии Франции Франсуа де Рюжи, который несколько дней назад оказался в центре скандала из-за шикарных обедов за государственный счет, заявил, что подал премьер-министру страны Эдуару Филиппу прошение об отставке.

Политика «Слуга народа» Зеленского на Украине лидирует, но с разными прогнозами Отмечается, что, чем моложе респонденты, тем чаще они готовы голосовать за партию "Слуга народа": ее поддержка растет от 20,9% среди тех, кому 60 и больше лет, до 44,8% среди молодежи в возрасте от 18 до 29 лет.

Политика Вице-премьер Италии заявил о получении угроз от украинцев Вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что после получения угроз его жизни итальянские спецслужбы идентифицировали группу украинцев, готовивших покушение.

Общество Россияне увидят лунное затмение Предстоящим вечером и ночью жители европейской части России увидят лунное затмение. Об этом сообщили в пресс-службе столичного планетария.

Политика На Украине официально утвердили закон о госязыке Закон о госязыке, подписанный экс-президентом Украины Петром Порошенко, вступил в силу, передает РИА Новости.

Космос Астероид Рюгу преподнес сюрприз Ученые установили, как выглядит околоземной астероид Рюгу изнутри, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Nature Astronomy.

Политика Миллион жителей Донбасса подписали призыв Зеленскому прекратить войну Более миллиона жителей Донбасса подписали петицию, которая направлена президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Происшествия Госдума ужесточила наказание за непропуск машин скорой помощи Госдума в третьем чтении приняла поправки, которые ужесточают ответственность за воспрепятствование работе врачей и непропуск машин скорой помощи.

Общество Госдума одобрила законопроект о возвращении курилок в аэропорты Госдума приняла в первом чтении проект закона, который предлагает вернуть курилки в здания аэропортов. Об этом информирует РИА Новости.

Общество «Желтый» уровень погодной опасности объявлен в столице до 18 июля «Желтый» уровень погодной опасности объявлен в столице из-за дождя и грозы. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Политика Суд Амстердама отложил решение по «Скифскому золоту» Апелляционный суд Амстердама запросил дополнительную информацию по вопросам "скифского золота" и отложил вынесение решения, сообщает ТАСС.

Армия и оружие Стали известны обязанности Евкурова на посту замминистра обороны РФ Напомним, бывший глава Ингушетии получил назначение на пост заместителя министра только в июле.

Политика Пушков ответил на слова Турчинова об «уничтожении» Крымского моста Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что украинские крылатые ракеты "Нептун" якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост.

Происшествия Арест Шишкана взорвал криминальный мир: под угрозой воровской общак Арест Олега Медведева (известного как Шишкан и Олег Раменский), который, как предполагается, является одним из самых влиятельных российских криминальных «авторитетов», вызвал серьёзную обеспокоенность в преступных кругах.

Политика Памфилова ответила на просьбу кандидатов в МГД о встрече 16 июля Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова отреагировала на требование ряда кандидатов в депутаты Мосгордумы о встрече 16 июля.

Происшествия В Сочи унесенная крыша пляжного кафе ранила пассажира поезда В результате разгула стихии унесенная ветром крыша пляжного кафе ранила пассажира поезда № 116 Адлер – Санкт-Петербург.

Происшествия Верховный суд Ингушетии оставил под стражей тетю избитой девочки Верховный суд Ингушетии отклонил апелляцию и оставил под стражей женщину, обвиняемую в жестоком истязании своей семилетней племянницы, сообщает суд.

Экономика Mail.ru Group нашла партнера для развития киберспортивного бизнеса Интернет-компания Mail.ru Group договорилась о передаче 51% в киберспортивном холдинге Esforce производителю гоночных компьютерных игр Modern Pick, рассказал «Ведомостям» представитель Mail.ru Group.

Политика Политологи составили рейтинг устойчивости губернаторов Холдинг "Минченко Консалтинг" подготовил новый рейтинг устойчивости губернаторов "Госсовет 2.0".