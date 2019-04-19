Финансы
Рубль подешевел к доллару и евроВзгляд.ру 03:39
Курс доллара расчетами «завтра» утром в пятницу вырос на 10 копеек – до 63,99 рубля, курс евро поднялся на 12 копеек - до 71,94 рубля. Следует из данных Московской биржи.
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Политика
Как проходили дебаты Петра Порошенко и Владимира Зеленского
Обновлено в 11:44
Политика
Порошенко заявил, что ему не стыдно за пять лет президентства
Кандидат в президенты Украины Петр Порошенко заявил на дебатах, что ему не стыдно за пять лет руководства страной.
Обновлено в 13:02
Политика
Завершились дебаты Порошенко и Зеленского
Обновлено в 13:19
Хоккей
Свечников может пропустить остаток серии с «Вашингтоном»
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников может пропустить остаток серии с «Вашингтон Кэпиталз».
Обновлено в 07:42
Авто
Daimler может разорвать альянс с Renault-Nissan
Концерн Daimler может разорвать альянс с Renault-Nissan, сообщает Manager Magazin.
Обновлено в 09:25
Спорт
Появилось видео выступления Медведевой в откровенном наряде
19-летняя фигуристка вышла на лед в откровенном розовом костюме, который она анонсировала днем ранее.
Обновлено в 12:10
Армия и оружие
Индия срочно закупает израильские противотанковые комплексы Spike
Министерство обороны Индии сделало срочный заказ на партию израильских противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Spike, сообщается 19 апреля на сайте armyrecognition.com.
Обновлено в 09:58
Политика
Порошенко заявил о неспособности Зеленского противостоять России
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский будет слабым руководителем страны и не сможет противостоять риску возвращения Украины в «Российскую империю», заявил в ходе дебатов действующий президент страны Петр Порошенко.
Обновлено в 12:37
Происшествия
В Мурманске из-за дебошира задержан вылет рейса в Петербург
Как сообщил "Би-потру" официальный представитель авиакомпании "Россия", на данный момент пассажир отстранен от полета, с ним работают сотрудники правоохранительных органов.
Обновлено в 12:34
Политика
МИД Белоруссии обвинил российского посла в «разрушении» отношений
Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что российский посол в Минске Михаил Бабич якобы разрушает отношения двух стран.
Обновлено в 14:09
Происшествия
Десятки домов сгорели в Забайкалье
В пятницу, 19 апреля, десятки домов сгорели в нескольких населенных пунктах южных районов Забайкальского края из-за природных пожаров.
Обновлено в 09:17
Экономика
В США назвали 13 «шокирующих» фактов о российской экономике
Американский финансовый портал Business Insider подготовил подборку «шокирующих» фактов о российской экономике.
Обновлено в 08:15
Политика
Захарова сравнила дебаты Порошенко и Зеленского с шапито
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского продолжающимся обманом украинского народа.
Обновлено в 13:52
Политика
Помпео пообещал ответ США на «злонамеренную деятельность» России
США намерены предпринимать жёсткие шаги в ответ на действия России, которые Вашингтон может воспринять как злонамеренные.
Обновлено в 13:53
Теннис
Медведев назвал победу над Джоковичем лучшим результатом в карьере
Россиянин Даниил Медведев прокомментировал свою победу над сербом Новаком Джоковичем в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии Masters 1000 в Монте-Карло.
Обновлено в 10:14
Общество
Супруга рассказала о состоянии Дмитрия Быкова
Обновлено вчера в 03:37
Политика
На стадионе в Киеве завершились дебаты Зеленского и Порошенко
На стадионе «Олимпийский» в Киеве закончились дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко.
Обновлено в 13:03
Политика
Немецкий депутат предложил обучать сирийских беженцев в Крыму
Депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт на полях Ялтинского международного экономического форума предложил обучать сирийских беженцев в Крыму, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:07
Общество
Синоптики пообещали в Москве потепление до +25 градусов
На следующей неделе в Москву придет летняя погода — столбики термометров будут доходить до +25 градусов.
Обновлено в 10:08
Общество
Миллиардеры из Вологды рассказали о причинах отъезда из России
Попавшие в список долларовых миллиардеров Bloomberg основатели игровой компании Playrix Игорь и Дмитрий Бухмановы из Вологды рассказали, почему переехали в Ирландию.
Обновлено в 12:30
Гаджеты
Все устройства, которые получат EMUI 9.1
В первую группу вошли устройства, которые поддерживает общедоступную бета-версию: Mate 20; Mate 20 Pro; Mate 20 X; Mate 20 RS Porche design.
Обновлено в 11:13
Единоборства
Олейник оказался легче Оверима на 3,5 кг перед боем в Санкт-Петербурге
Российский боец UFC Алексей Олейник оказался на 3,5 килограмма легче своего соперника голландца Алистара Оверима на взвешивании перед боем в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 05:37
Политика
Кремль отказался от сделок с новым президентом Украины
В Кремле не видят необходимости ни в каких сделках между новым президентом Украины и главой российского государства Владимиром Путиным, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Компьютерный сбой назван возможной причиной пожара в Нотр-Даме
Сообщалось, что одной из возможных причин пожара следователи считают короткое замыкание.
Обновлено в 10:33
Футбол
Стали известны составы «Анжи» и «Ахмата»
Стали известны составы махачкалинского «Анжи» и «Ахмата» на стартовый матч 24-го тура чемпионата России.
Обновлено в 12:06
Шоу-бизнес
Волочкова вызвала Собчак на дуэль и пригрозила шпагатом
Балерина Анастасия Волочкова вызвала телеведущую Ксению Собчак на словесную дуэль.
Обновлено в 12:00
Происшествия
В детском саду Нягани во время прогулки погиб 4-летний ребенок
В Нягани 4-летний ребенок погиб во время прогулки в детском саду.
Обновлено в 02:48
Происшествия
В Москве подожгли здание крупнейшего еврейского университета России
Неизвестные подожгли здание иешивы «Торат хаим» в Москве. Данное учебное заведение является крупнейшим еврейским университетом России.
Обновлено в 12:33