Рубль подешевел к доллару и евроВзгляд.ру 03:39

Курс доллара расчетами «завтра» утром в пятницу вырос на 10 копеек – до 63,99 рубля, курс евро поднялся на 12 копеек - до 71,94 рубля. Следует из данных Московской биржи.

Рубль подешевел к доллару и евро

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