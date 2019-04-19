Финансы

Рубль подешевел к доллару и евроВзгляд.ру 03:39

Курс доллара расчетами «завтра» утром в пятницу вырос на 10 копеек – до 63,99 рубля, курс евро поднялся на 12 копеек - до 71,94 рубля. Следует из данных Московской биржи.
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Рубль слегка ускорил снижение к доллару и евро в пятницу вечером

Интерфакс12:42

Рубль слегка ускорил снижение к доллару и евро в пятницу вечером на фоне фиксации прибыли

Финмаркет12:38

Рубль продемонстрировал устойчивость

Московский Комсомолец03:26

Рубль подешевел к доллару и евро

Взгляд.ру03:39

Рубль падает в цене в начале торгов

Банки.ру03:27

Рубль слабо меняется, немного отступая в парах с долларом и евро на «тонком» рынке

ПРАЙМ08:26

Стабильность рублю «принесут» пасхальные каникулы

REGNUM05:22
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Политика

Как проходили дебаты Петра Порошенко и Владимира Зеленского

Обновлено в 11:44
Политика

Порошенко заявил, что ему не стыдно за пять лет президентства

Кандидат в президенты Украины Петр Порошенко заявил на дебатах, что ему не стыдно за пять лет руководства страной.
Обновлено в 13:02
Политика

Завершились дебаты Порошенко и Зеленского

Обновлено в 13:19
Хоккей

Свечников может пропустить остаток серии с «Вашингтоном»

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников может пропустить остаток серии с «Вашингтон Кэпиталз».
Обновлено в 07:42
Авто

Daimler может разорвать альянс с Renault-Nissan

Концерн Daimler может разорвать альянс с Renault-Nissan, сообщает Manager Magazin.
Обновлено в 09:25
Спорт

Появилось видео выступления Медведевой в откровенном наряде

19-летняя фигуристка вышла на лед в откровенном розовом костюме, который она анонсировала днем ранее.
Обновлено в 12:10
Армия и оружие

Индия срочно закупает израильские противотанковые комплексы Spike

Министерство обороны Индии сделало срочный заказ на партию израильских противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Spike, сообщается 19 апреля на сайте armyrecognition.com.
Обновлено в 09:58
Политика

Порошенко заявил о неспособности Зеленского противостоять России

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский будет слабым руководителем страны и не сможет противостоять риску возвращения Украины в «Российскую империю», заявил в ходе дебатов действующий президент страны Петр Порошенко.
Обновлено в 12:37
Технологии

Boston Dynamics назвала дату массового производства SpotMini

Обновлено в 03:50
Происшествия

В Мурманске из-за дебошира задержан вылет рейса в Петербург

Как сообщил "Би-потру" официальный представитель авиакомпании "Россия", на данный момент пассажир отстранен от полета, с ним работают сотрудники правоохранительных органов.
Обновлено в 12:34
Политика

МИД Белоруссии обвинил российского посла в «разрушении» отношений

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что российский посол в Минске Михаил Бабич якобы разрушает отношения двух стран.
Обновлено в 14:09
Экономика

ОАК: Китай не предлагал России разделить продажи совместного самолета

Обновлено в 05:07
Происшествия

Десятки домов сгорели в Забайкалье

В пятницу, 19 апреля, десятки домов сгорели в нескольких населенных пунктах южных районов Забайкальского края из-за природных пожаров.
Обновлено в 09:17
Экономика

В США назвали 13 «шокирующих» фактов о российской экономике

Американский финансовый портал Business Insider подготовил подборку «шокирующих» фактов о российской экономике.
Обновлено в 08:15
Политика

Захарова сравнила дебаты Порошенко и Зеленского с шапито

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского продолжающимся обманом украинского народа.
Обновлено в 13:52
Политика

Помпео пообещал ответ США на «злонамеренную деятельность» России

США намерены предпринимать жёсткие шаги в ответ на действия России, которые Вашингтон может воспринять как злонамеренные.
Обновлено в 13:53
Теннис

Медведев назвал победу над Джоковичем лучшим результатом в карьере

Россиянин Даниил Медведев прокомментировал свою победу над сербом Новаком Джоковичем в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии Masters 1000 в Монте-Карло.
Обновлено в 10:14
Общество

Супруга рассказала о состоянии Дмитрия Быкова

Обновлено вчера в 03:37
Политика

На стадионе в Киеве завершились дебаты Зеленского и Порошенко

На стадионе «Олимпийский» в Киеве закончились дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко.
Обновлено в 13:03
Политика

Немецкий депутат предложил обучать сирийских беженцев в Крыму

Депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт на полях Ялтинского международного экономического форума предложил обучать сирийских беженцев в Крыму, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:07
Общество

Синоптики пообещали в Москве потепление до +25 градусов

На следующей неделе в Москву придет летняя погода — столбики термометров будут доходить до +25 градусов.
Обновлено в 10:08
Общество

Миллиардеры из Вологды рассказали о причинах отъезда из России

Попавшие в список долларовых миллиардеров Bloomberg основатели игровой компании Playrix Игорь и Дмитрий Бухмановы из Вологды рассказали, почему переехали в Ирландию.
Обновлено в 12:30
Гаджеты

Все устройства, которые получат EMUI 9.1

В первую группу вошли устройства, которые поддерживает общедоступную бета-версию: Mate 20; Mate 20 Pro; Mate 20 X; Mate 20 RS Porche design.
Обновлено в 11:13
Единоборства

Олейник оказался легче Оверима на 3,5 кг перед боем в Санкт-Петербурге

Российский боец UFC Алексей Олейник оказался на 3,5 килограмма легче своего соперника голландца Алистара Оверима на взвешивании перед боем в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 05:37
Политика

Кремль отказался от сделок с новым президентом Украины

В Кремле не видят необходимости ни в каких сделках между новым президентом Украины и главой российского государства Владимиром Путиным, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:00
Происшествия

Компьютерный сбой назван возможной причиной пожара в Нотр-Даме

Сообщалось, что одной из возможных причин пожара следователи считают короткое замыкание.
Обновлено в 10:33
Футбол

Стали известны составы «Анжи» и «Ахмата»

Стали известны составы махачкалинского «Анжи» и «Ахмата» на стартовый матч 24-го тура чемпионата России.
Обновлено в 12:06
Шоу-бизнес

Волочкова вызвала Собчак на дуэль и пригрозила шпагатом

Балерина Анастасия Волочкова вызвала телеведущую Ксению Собчак на словесную дуэль.
Обновлено в 12:00
Происшествия

В детском саду Нягани во время прогулки погиб 4-летний ребенок

В Нягани 4-летний ребенок погиб во время прогулки в детском саду.
Обновлено в 02:48
Происшествия

В Москве подожгли здание крупнейшего еврейского университета России

Неизвестные подожгли здание иешивы «Торат хаим» в Москве. Данное учебное заведение является крупнейшим еврейским университетом России.
Обновлено в 12:33
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