Рубль подешевел к доллару и евроВзгляд.ру вчера в 03:25

Курс доллара расчетами «завтра» утром в среду вырос на 11 копеек – до 64,51 рубля, курс евро поднялся на 6 копеек – до 72,65 рубля. Майский фьючерс на нефть марки Brent вырос до 67,48 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Рубль подешевел к доллару и евро

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