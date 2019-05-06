Рубль подешевел к доллару и евроВзгляд.ру 03:11

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в понедельник вырос на 32 копейки и составил 65,4 рубля, курс евро увеличился на 26 копеек – до 73,2 рубля. Следует из данных Московской биржи.

Хоккей Хоккеисты Любушкин, Михеев и Кадейкин покинули состав сборной России "Штаб сборной благодарит защитника Илью Любушкина, нападающих Илью Михеева и Александра Кадейкина за работу в сезоне с национальной сборной, желает хорошо подготовиться к следующему и рассчитывает на них в дальнейшем", - говорится в сообщении.

Шоу-бизнес Директор Бориса Моисеева опроверг слухи о смерти певца Концертный директор певца Виталий Фроликов рассказал, что артист находится в США на реабилитации.

Политика Военнослужащая упала в обморок во время выступления Порошенко В августе 2018 года во время речи Порошенко на военном параде ко Дню независимости страны одному из солдат почетного караула стало плохо, и он упал в обморок.

Происшествия Авиакомпания «Ямал» передумала покупать еще десять «Суперджетов» Авиакомпания "Ямал", в парке которой в настоящее время состоит пятнадцать самолетов Sukhoi Superjet 100, отказалась от планов покупки еще десяти машин данного типа.

Политика Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.

Происшествия Друг рассказал о погибшем в «Шереметьево» бортпроводнике Superjet Погибший в катастрофе в «Шереметьево» бортпроводник самолета Sukhoi Superjet Максим Моисеев запомнился друзьям и приятелям как добрый человек.

Происшествия Москвич из-за сорвавшегося свидания убил кошку и послал фото девушке Москвич из-за сорвавшегося свидания выкинул свою кошку из окна восьмого этажа, а затем отправил фото мертвого животного девушке, с которой должен был встретиться, сообщается на сайте ГУМВД по столице.

Происшествия Суд арестовал обвиняемого в массовом убийстве в Челябинской области Суд в понедельник арестовал до 4 июля жителя Челябинской области, который обвиняется в убийстве в жилом доме в городе Нязепетровске пятерых человек, в том числе 4-летнего ребенка, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора региона по связям со СМИ Наталья Мамаева.

Происшествия СК опубликовал видео с места ЧП с SSJ-100 в Шереметьево Следственный комитет (СК) России опубликовал видео с места ЧП Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево.

Шоу-бизнес У принца Гарри и Меган Маркл родился сын Появившийся на свет ребенок стал седьмым в очереди наследования британского престола и первенцем у принца Гарри и Меган Маркл, которые поженились в мае прошлого года.

Армия и оружие Высокопоставленного украинского военного заподозрили в шпионаже в пользу России В отношении первого заместителя начальника штаба командования ВВС вооруженных сил Украины Александра Астахова открыто уголовное производство, его заподозрили в том, что он якобы занимался шпионажем в пользу России, сообщают СМИ со ссылкой на материалы суда.

Авто Названы лучшие и худшие автомобильные мультимедиа "Бронза" у мультимедийных центров компании Genesis, которые получили свои 75% одобрения за интуитивно понятное управление, хорошую эргономику, а также за наличие в списке опций отдельных блоков мультимедиа для пассажиров второго ряда.

Политика Из учебников по истории Крыма уберут раздел о коллаборационизме "С целью снятия социального напряжения было принято решение убрать из учебника весь раздел, посвященный вынужденному или сознательному взаимодействию с фашистами представителей различных национальностей, проживавших на территории Крыма в годы Великой Отечественной войны", — заявили в ведомстве.

Армия и оружие Порошенко повысил зарплату военным в Донбассе Действующий президент Украины Петр Порошенко объявил о повышении зарплаты военнослужащим в Донбассе на $190, передает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Дочь Успенской дебютировала на сцене Девушка полностью восстановилась после травмы Несколько часов назад звезда российской эстрады Любовь Успенская поделилась с подписчиками своего "Инстаграма" успехами единственной дочери Татьяны Плаксиной.

Политика Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру Бывшего президента Украины вызывают в ГПУ 7 мая. Порошенко вызван для допроса по делам о преступлениях против евромайдановцев.

Экономика «Северсталь» продаст сортовой завод в Балаково за $215 млн "Северсталь" договорилась о продаже сортового завода в Балаково (выпускает продукцию для строительной отрасли) компании "Абинский электрометаллургический завод" за $215 млн.

Авто АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4 В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.

Шоу-бизнес Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в «Шереметьево» Актриса, супруга певца и композитора Игоря Николаева Юлия Проскурякова пожаловалась в социальных сетях на задержку рейса из Майами в Россию из-за трагедии в аэропорту «Шереметьево».