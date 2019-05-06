Финансы
Рубль подешевел к доллару и евроВзгляд.ру 03:11
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в понедельник вырос на 32 копейки и составил 65,4 рубля, курс евро увеличился на 26 копеек – до 73,2 рубля. Следует из данных Московской биржи.
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Донские жители увеличивают вклады в иностранной валюте, несмотря на укрепление рубля
Город N (Ростов)07:49
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Хоккей
Хоккеисты Любушкин, Михеев и Кадейкин покинули состав сборной России
"Штаб сборной благодарит защитника Илью Любушкина, нападающих Илью Михеева и Александра Кадейкина за работу в сезоне с национальной сборной, желает хорошо подготовиться к следующему и рассчитывает на них в дальнейшем", - говорится в сообщении.
Обновлено в 07:51
Шоу-бизнес
Директор Бориса Моисеева опроверг слухи о смерти певца
Концертный директор певца Виталий Фроликов рассказал, что артист находится в США на реабилитации.
Обновлено в 09:54
Политика
Военнослужащая упала в обморок во время выступления Порошенко
В августе 2018 года во время речи Порошенко на военном параде ко Дню независимости страны одному из солдат почетного караула стало плохо, и он упал в обморок.
Обновлено в 10:08
Армия и оружие
США направят к берегам Ирана авианосную группу
Обновлено в 02:50
Происшествия
Авиакомпания «Ямал» передумала покупать еще десять «Суперджетов»
Авиакомпания "Ямал", в парке которой в настоящее время состоит пятнадцать самолетов Sukhoi Superjet 100, отказалась от планов покупки еще десяти машин данного типа.
Обновлено в 09:56
Политика
Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве
Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.
Обновлено в 07:18
Общество
Мосгорсуд признал блокировку клипа рэпера Хаски законной
Обновлено в 09:00
Происшествия
В Мурманской области объявлен траур по погибшим в Шереметьево
Обновлено вчера в 23:58
Происшествия
Друг рассказал о погибшем в «Шереметьево» бортпроводнике Superjet
Погибший в катастрофе в «Шереметьево» бортпроводник самолета Sukhoi Superjet Максим Моисеев запомнился друзьям и приятелям как добрый человек.
Обновлено в 05:08
Происшествия
Москвич из-за сорвавшегося свидания убил кошку и послал фото девушке
Москвич из-за сорвавшегося свидания выкинул свою кошку из окна восьмого этажа, а затем отправил фото мертвого животного девушке, с которой должен был встретиться, сообщается на сайте ГУМВД по столице.
Обновлено в 08:43
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого в массовом убийстве в Челябинской области
Суд в понедельник арестовал до 4 июля жителя Челябинской области, который обвиняется в убийстве в жилом доме в городе Нязепетровске пятерых человек, в том числе 4-летнего ребенка, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора региона по связям со СМИ Наталья Мамаева.
Обновлено в 08:46
Происшествия
Сотрудники Шереметьево ржали над горящим самолетом
Обновлено в 06:14
Происшествия
СК озвучил версии авиакатастрофы в Шереметьево
Обновлено в 04:05
Происшествия
СК опубликовал видео с места ЧП с SSJ-100 в Шереметьево
Следственный комитет (СК) России опубликовал видео с места ЧП Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 05:50
Шоу-бизнес
У принца Гарри и Меган Маркл родился сын
Появившийся на свет ребенок стал седьмым в очереди наследования британского престола и первенцем у принца Гарри и Меган Маркл, которые поженились в мае прошлого года.
Обновлено в 09:42
Армия и оружие
Высокопоставленного украинского военного заподозрили в шпионаже в пользу России
В отношении первого заместителя начальника штаба командования ВВС вооруженных сил Украины Александра Астахова открыто уголовное производство, его заподозрили в том, что он якобы занимался шпионажем в пользу России, сообщают СМИ со ссылкой на материалы суда.
Обновлено в 09:33
Авто
Названы лучшие и худшие автомобильные мультимедиа
"Бронза" у мультимедийных центров компании Genesis, которые получили свои 75% одобрения за интуитивно понятное управление, хорошую эргономику, а также за наличие в списке опций отдельных блоков мультимедиа для пассажиров второго ряда.
Обновлено в 10:13
Политика
Из учебников по истории Крыма уберут раздел о коллаборационизме
"С целью снятия социального напряжения было принято решение убрать из учебника весь раздел, посвященный вынужденному или сознательному взаимодействию с фашистами представителей различных национальностей, проживавших на территории Крыма в годы Великой Отечественной войны", — заявили в ведомстве.
Обновлено в 07:31
Армия и оружие
Порошенко повысил зарплату военным в Донбассе
Действующий президент Украины Петр Порошенко объявил о повышении зарплаты военнослужащим в Донбассе на $190, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:12
Шоу-бизнес
Дочь Успенской дебютировала на сцене
Девушка полностью восстановилась после травмы Несколько часов назад звезда российской эстрады Любовь Успенская поделилась с подписчиками своего "Инстаграма" успехами единственной дочери Татьяны Плаксиной.
Обновлено в 06:03
Политика
Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру
Бывшего президента Украины вызывают в ГПУ 7 мая. Порошенко вызван для допроса по делам о преступлениях против евромайдановцев.
Обновлено в 09:51
Экономика
«Северсталь» продаст сортовой завод в Балаково за $215 млн
"Северсталь" договорилась о продаже сортового завода в Балаково (выпускает продукцию для строительной отрасли) компании "Абинский электрометаллургический завод" за $215 млн.
Обновлено в 07:54
Авто
АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4
В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 05:19
Шоу-бизнес
Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в «Шереметьево»
Актриса, супруга певца и композитора Игоря Николаева Юлия Проскурякова пожаловалась в социальных сетях на задержку рейса из Майами в Россию из-за трагедии в аэропорту «Шереметьево».
Обновлено в 07:06
Гаджеты
«М.Видео» займется fashion-электроникой
На старте новая категория fashion смарт-часов насчитывает более десяти моделей, которые доступны эксклюзивно в интернет-магазине «М.Видео»: серия Gen4 от Fossil, в том числе, линейки Explorist и Venture, а также Falster 2 от Skagen.
Обновлено в 08:33