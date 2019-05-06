Финансы
Рубль подешевел к доллару и евроВзгляд.ру 03:11
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в понедельник вырос на 32 копейки и составил 65,4 рубля, курс евро увеличился на 26 копеек – до 73,2 рубля. Следует из данных Московской биржи.
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Происшествия
Взрыв прогремел на химзаводе в Пермском крае
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Происшествия
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В столице Татарстана в ходе международных соревнований Казанский марафон умер бегун 1981 года рождения.
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Жительница Мурманска сдала билет на рейс SSJ-100 за два дня до вылета
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Обновлено вчера в 20:21
Экономика
Кабмин утвердил правила субсидирования «зеленых облигаций»
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Экономика
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Происшествия
У галереи Пинчука в центре Киева прогремел взрыв
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