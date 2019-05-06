Финансы
Рубль подешевел после майских праздниковВедомости 05:07
К 11.37 мск баррель Brent на Межконтинентальной бирже подешевел на 1,5% до $69,83. Такие движения особенно заметны на низколиквидном рынке, замечает Суверов: «К нормальным оборотам торгов рынок валюты вернется только в десятых числах мая, когда закончатся праздники».
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Происшествия
Путин выразил соболезнования в связи с катастрофой в «Шереметьево»
Обновлено вчера в 15:39
Происшествия
На месте аварийной посадки SSJ100 в «Шереметьево» нашли черные ящики
На месте аварийной посадки самолета Sukhoi SuperJet 100 «Аэрофлота» в аэропорту «Шереметьево» нашли два черных ящика, сообщает РБК со ссылкой на два источника в МЧС.
Обновлено в 01:40
Происшествия
Грузовик с туристами упал в реку на Украине
Грузовой автомобиль с туристами упал в реку в Ивано-Франковской области Украины, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МВД страны.
Обновлено в 06:03
Здоровье
В России вступил в силу новый порядок проведения диспансеризации
Новые правила диспансеризации и профилактических осмотров вступили в силу в России.
Обновлено в 08:31
Происшествия
СК озвучил версии авиакатастрофы в Шереметьево
Следователи рассматривают несколько версий произошедшего в аэропорту Шереметьево, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Обновлено в 04:05
Футбол
Нападающий Фарфан не поможет «Локомотиву» в оставшихся матчах сезона
Перуанский нападающий Джефферсон Фарфан не поможет "Локомотиву" в оставшихся матчах сезона, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского клуба.
Обновлено в 07:50
Происшествия
Появилось видео пожара в Шереметьево изнутри горящего самолёта
В распоряжении Лайфа появилось видео, снятое одним из пассажиров сгоревшего в Шереметьево после посадки самолёта "Аэрофлота".
Обновлено вчера в 15:50
Происшествия
Выяснены действия погибшего бортпроводника SSJ-100
Обновлено в 02:50
Происшествия
Пилот сгоревшего в Шереметьево самолета рассказал об аварийной посадке
Предполагаемый командир самолета, сгоревшего 5 мая в Шереметьево, Денис Евдокимов рассказал о том, что, по его мнению, происходило при посадке.
Обновлено в 08:06
Политика
В ЛНР начали прием документов на получение российского гражданства
Миграционная служба самопровозглашенной Луганской народной республики начала прием заявлений на получение российского гражданства, сообщил заместитель министра внутренних дел ЛНР Михаил Параскеев.
Обновлено в 04:18
Шоу-бизнес
55-летняя солистка «Фристайла» Нина Кирсо вышла из комы
1 июня 2018 года 55-летняя солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо была госпитализирована в тяжелом состоянии.
Обновлено в 04:33
Общество
Красную площадь закрыли для посещения с 6 по 9 мая
Обновлено в 05:43
Происшествия
Пассажир сгоревшего SSJ100 призвал не травить вышедших с вещами людей
Борт вернулся в «Шереметьево» предположительно из-за удара молнии в корпус самолета.
Обновлено в 08:04
Политика
Климкин заявил о намерении предложить Зеленскому свою отставку
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что попросит нового президента Украины Владимира Зеленского освободить его от занимаемой должности.
Обновлено в 06:18
Авто
АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4
В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 05:19
Политика
Из учебников по истории Крыма уберут раздел о коллаборационизме
"С целью снятия социального напряжения было принято решение убрать из учебника весь раздел, посвященный вынужденному или сознательному взаимодействию с фашистами представителей различных национальностей, проживавших на территории Крыма в годы Великой Отечественной войны", — заявили в ведомстве.
Обновлено в 07:31
Политика
Зеленский временно вышел из бизнеса
Бизнесмен пояснил, что через пять лет, по истечении срока полномочий президента Украины Зеленский получит свою долю обратно.
Обновлено в 06:46
Авто
Lada XRay Cross удивил результатами краш-теста
Для сравнения, результат седана Lada Vesta оказался выше, чем у XRay - 15,1 балла (четыре звезды).
Обновлено в 05:48
Футбол
Вратарь Касильяс рассказал о счастливом сердце после операции
Футболисту была сделана операция на сердце в одной из местных клиник.
Обновлено в 07:28
Футбол
Мохаммед Салах не сыграет с «Барселоной»
Лидер "Ливерпуля" Мохаммед Салах не сможет помочь своей команде в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с "Барселоной".
Обновлено в 07:33
Политика
Генпрокуратура Украины вызвала Порошенко на допрос
Генпрокуратура Украины вызвала действующего президента страны Петра Порошенко на допрос.
Обновлено в 07:56
Экономика
Кредитор решил обанкротить крупнейшего производителя яиц в России
ОАО «Кондопожский комбинат хлебопродуктов» намерен обанкротить крупнейшего российского производителя яиц АО «Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР», следует из заявления на сайте «Федресурс».
Обновлено в 04:50
Политика
Кремль одобрил работу Бабича на посту посла РФ в Белоруссии
Кремль остался доволен работой Михаила Бабича на посту посла России в Белоруссии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:37
Шоу-бизнес
Павел Воля и Ляйсан Утяшева устроили вечеринку в честь 4-летия дочери
Накануне, 5 мая, Павел Воля и Ляйсан Утяшева в честь 4-летия дочери Софии устроили шикарную вечеринку.
Обновлено в 03:40
Авто
Составлен топ-10 самых продаваемых праворульных автомобилей в РФ
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных праворульных машин в России.
Обновлено в 05:33
Шоу-бизнес
«Я иду по пути любви»: Ани Лорак сделала важный выбор
Ани Лорак считает себя добрым человеком и ни о чем, происшедшем в ее жизни, не жалеет. Однако она умеет признавать свои ошибки.
Обновлено в 06:41