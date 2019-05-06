Финансы

Рубль подешевел после майских праздниковВедомости 05:07

К 11.37 мск баррель Brent на Межконтинентальной бирже подешевел на 1,5% до $69,83. Такие движения особенно заметны на низколиквидном рынке, замечает Суверов: «К нормальным оборотам торгов рынок валюты вернется только в десятых числах мая, когда закончатся праздники».
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Официальный курс евро на вторник вырос до 73,11 рубля

РИА Новости05:47

Рубль значительно снизился к доллару и евро

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На фоне падения цен на нефть доллар и евро пошли в рост

Газета.Ru08:43

Рубль снижается к доллару и евро

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Курсы валют ЦБ РФ на 6 мая: 65,3350 руб/доллар США и 73,1099 руб/евро

SIA.ru07:00

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 7 мая

Интерфакс06:21

Доллар и евро укрепляются в начале валютной сессии

Банки.ру03:32
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Происшествия

Путин выразил соболезнования в связи с катастрофой в «Шереметьево»

Обновлено вчера в 15:39
Происшествия

На месте аварийной посадки SSJ100 в «Шереметьево» нашли черные ящики

На месте аварийной посадки самолета Sukhoi SuperJet 100 «Аэрофлота» в аэропорту «Шереметьево» нашли два черных ящика, сообщает РБК со ссылкой на два источника в МЧС.
Обновлено в 01:40
Происшествия

Грузовик с туристами упал в реку на Украине

Грузовой автомобиль с туристами упал в реку в Ивано-Франковской области Украины, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МВД страны.
Обновлено в 06:03
Здоровье

В России вступил в силу новый порядок проведения диспансеризации

Новые правила диспансеризации и профилактических осмотров вступили в силу в России.
Обновлено в 08:31
Происшествия

СК озвучил версии авиакатастрофы в Шереметьево

Следователи рассматривают несколько версий произошедшего в аэропорту Шереметьево, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Обновлено в 04:05
Футбол

Нападающий Фарфан не поможет «Локомотиву» в оставшихся матчах сезона

Перуанский нападающий Джефферсон Фарфан не поможет "Локомотиву" в оставшихся матчах сезона, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского клуба.
Обновлено в 07:50
Происшествия

Появилось видео пожара в Шереметьево изнутри горящего самолёта

В распоряжении Лайфа появилось видео, снятое одним из пассажиров сгоревшего в Шереметьево после посадки самолёта "Аэрофлота".
Обновлено вчера в 15:50
Происшествия

Выяснены действия погибшего бортпроводника SSJ-100

Обновлено в 02:50
Происшествия

Пилот сгоревшего в Шереметьево самолета рассказал об аварийной посадке

Предполагаемый командир самолета, сгоревшего 5 мая в Шереметьево, Денис Евдокимов рассказал о том, что, по его мнению, происходило при посадке.
Обновлено в 08:06
Происшествия

Соловьев заступился за спасавших сумки пассажиров «Суперджета»

Обновлено в 04:01
Политика

В ЛНР начали прием документов на получение российского гражданства

Миграционная служба самопровозглашенной Луганской народной республики начала прием заявлений на получение российского гражданства, сообщил заместитель министра внутренних дел ЛНР Михаил Параскеев.
Обновлено в 04:18
Шоу-бизнес

55-летняя солистка «Фристайла» Нина Кирсо вышла из комы

1 июня 2018 года 55-летняя солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо была госпитализирована в тяжелом состоянии.
Обновлено в 04:33
Общество

Красную площадь закрыли для посещения с 6 по 9 мая

Обновлено в 05:43
Происшествия

Стюардесса сгоревшего SSJ-100 рассказала об эвакуации пассажиров

Обновлено в 04:03
Происшествия

Пассажир сгоревшего SSJ100 призвал не травить вышедших с вещами людей

Борт вернулся в «Шереметьево» предположительно из-за удара молнии в корпус самолета.
Обновлено в 08:04
Политика

Климкин заявил о намерении предложить Зеленскому свою отставку

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что попросит нового президента Украины Владимира Зеленского освободить его от занимаемой должности.
Обновлено в 06:18
Авто

АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4

В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 05:19
Политика

Из учебников по истории Крыма уберут раздел о коллаборационизме

"С целью снятия социального напряжения было принято решение убрать из учебника весь раздел, посвященный вынужденному или сознательному взаимодействию с фашистами представителей различных национальностей, проживавших на территории Крыма в годы Великой Отечественной войны", — заявили в ведомстве.
Обновлено в 07:31
Политика

Зеленский временно вышел из бизнеса

Бизнесмен пояснил, что через пять лет, по истечении срока полномочий президента Украины Зеленский получит свою долю обратно.
Обновлено в 06:46
Авто

Lada XRay Cross удивил результатами краш-теста

Для сравнения, результат седана Lada Vesta оказался выше, чем у XRay - 15,1 балла (четыре звезды).
Обновлено в 05:48
Футбол

Вратарь Касильяс рассказал о счастливом сердце после операции

Футболисту была сделана операция на сердце в одной из местных клиник.
Обновлено в 07:28
Футбол

Мохаммед Салах не сыграет с «Барселоной»

Лидер "Ливерпуля" Мохаммед Салах не сможет помочь своей команде в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с "Барселоной".
Обновлено в 07:33
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Генпрокуратура Украины вызвала Порошенко на допрос

Генпрокуратура Украины вызвала действующего президента страны Петра Порошенко на допрос.
Обновлено в 07:56
Политика

Народный депутат Украины Нестор Шуфрич отдохнул с женой в Крыму

Обновлено в 05:04
Экономика

Кредитор решил обанкротить крупнейшего производителя яиц в России

ОАО «Кондопожский комбинат хлебопродуктов» намерен обанкротить крупнейшего российского производителя яиц АО «Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР», следует из заявления на сайте «Федресурс».
Обновлено в 04:50
Футбол

Администрация «Бутырки» поблагодарила Мамаева за пропаганду ЗОЖ

Обновлено в 07:35
Политика

Кремль одобрил работу Бабича на посту посла РФ в Белоруссии

Кремль остался доволен работой Михаила Бабича на посту посла России в Белоруссии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:37
Шоу-бизнес

Павел Воля и Ляйсан Утяшева устроили вечеринку в честь 4-летия дочери

Накануне, 5 мая, Павел Воля и Ляйсан Утяшева в честь 4-летия дочери Софии устроили шикарную вечеринку.
Обновлено в 03:40
Авто

Составлен топ-10 самых продаваемых праворульных автомобилей в РФ

Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных праворульных машин в России.
Обновлено в 05:33
Шоу-бизнес

«Я иду по пути любви»: Ани Лорак сделала важный выбор

Ани Лорак считает себя добрым человеком и ни о чем, происшедшем в ее жизни, не жалеет. Однако она умеет признавать свои ошибки.
Обновлено в 06:41
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