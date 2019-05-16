Финансы
Рубль подешевел к доллару и евроВзгляд.ру вчера в 03:40
Курс доллара расчетами «завтра» утром в пятницу вырос на 1 копейку – до 64,66 рубля, курс евро поднялся на 8 копеек, составив 72,29 рубля. Стоимость нефти утром опустилась до 72,61 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».
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