Финансы
Рубль снижается к доллару и евроRT на русском 03:01
Курс доллара вырос на 2 копейки — до 64,67 рубля. Курс евро увеличился на 2 копейки и составил 72,23 рубля.
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Автоматически обработаны 7244 источника, обновлено в 08:41, Ашберн
Политика
В ДНР установили заказчиков и исполнителей убийства Захарченко
Следствие установило исполнителей, организаторов и заказчиков убийства первого главы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко.
Обновлено в 05:28
Политика
Киевский суд открыл дело о запрете на выезд Порошенко с Украины
Окружной административный суд Киева открыл дело о запрете на выезд с Украины ряда высокопоставленных чиновников и политиков.
Обновлено в 07:35
Общество
Group-IB зафиксировала накрутку голосов за участника шоу «Голос. Дети»
По данным компании, всего в накрутке участвовало порядка 300 телефонных номеров, с них было отправлено более 8 тыс. СМС, массовая рассылка сообщений отправлялась за конкурсанта под номером семь (под ним голосование велось за Микеллу Абрамову).
Обновлено вчера в 07:40
Шоу-бизнес
Марат Башаров вышел в свет с бывшей женой после развода
После скандала с очередным избиением, супруга артиста Елизавета Шевыркова обратилась в суд с просьбой о расторжении брака.
Обновлено в 07:00
Политика
СМИ сообщили об отставке секретаря СНБО Украины
О предстоящей отставке Турчинова сообщило украинское издание «theБабель» со ссылкой на свои источники в администрации президента Украины.
Обновлено в 08:26
Спорт
Двукратная олимпийская чемпионка Дальмайер завершила карьеру в 25 лет
Двукратная чемпионка Игр в Пхенчхане немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер заявила о завершении карьеры в 25 лет.
Обновлено в 07:27
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Футбол
На Головина претендуют «Интер», «Арсенал» и «Тоттенхэм»
В услугах Головина заинтересованы «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Интер».
Обновлено в 07:43
Происшествия
Автокран частично разрушил надземный переход над трассой под Тюменью
Надземный пешеходный переход частично разрушен после того, как в него врезался автокран на трассе Р-404 Тюмень - Ханты-Мансийск.
Обновлено в 05:13
Политика
Помпео назвал три точки сближения России и США
Говоря о сотрудничестве с Россией, Помпео назвал три сферы, где Вашингтон и Москва уже успешно взаимодействуют.
Обновлено вчера в 21:42
Политика
Росгвардия: санкции США не скажутся на эффективности спецназа «Терек»
Санкции США против спецотряда быстрого реагирования (СОБР) "Терек" не скажутся на эффективности отряда и высоком авторитете подразделения, заявил РИА Новости в пятницу официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.
Обновлено в 03:01
Общество
В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко
На Троекуровском кладбище Москвы закончилась церемония прощания с журналистом, главным редактором радио "Говорит Москва" Сергеем Доренко.
Обновлено в 06:19
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская рассказала, что на нее напал влюбленный фанат
По словам Самбурской, в недавнем времени один «влюбленный» почитатель бросил огромный камень в ее автомобиль и испортил его, что согласно действующему законодательству расценивается исключительно как хулиганство, так как он не угрожал артистке убийством.
Обновлено в 06:36
Происшествия
Самолет, летевший из Кипра в Самару, экстренно сел в Краснодаре
16 мая в 20:30 в аэропорту Краснодара экстренно сел самолет, летевший из Ларнаки (Кипр) в Самару.
Обновлено в 01:51
Технологии
AliExpress будет доставлять товары в «Перекресток» и «Пятерочку»
Х5 Retail Group договорилась с AliExpress о доставке заказов в свои магазины, сообщил в пятницу гендиректор "Пятерочки" Сергей Гончаров.
Обновлено в 03:32
Политика
Суд Киева арестовал экс-командующего Нацгвардией Украины
Соломенский районный суд Киева арестовал на 60 суток с возможностью внесения залога в размере $177 тыс. бывшего командующего Нацгвардией Украины Юрия Аллерова.
Обновлено в 06:38
Шоу-бизнес
Эдгард Запашный купил часы за два миллиона
Недавно Эдгард Запашный сделал самому себе крайне щедрый подарок — швейцарские наручные часы, изготовленные из останков знаменитого «Титаника».
Обновлено в 02:00
Происшествия
Москвич обнаружил в своей квартире тело голой незнакомой женщины
58-летний мужчина, как сообщает телеканал РЕН-ТВ, заявил столичным правоохранителям, что обнаружил в одной из комнат своей квартиры тело неизвестной ему женщины.
Обновлено в 07:17
Общество
Надгробия из Долины Славы нашли на свалке
Надгробия с могил бойцов из Долины Славы в Мурманской области, где установлен мемориал защитникам Советского Заполярья, были найдены на свалке под Мурманском.
Обновлено в 06:24
Общество
Доходы новосибирского губернатора Травникова в 2018 году удвоились
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в 2018 году заработал почти 8,879 миллиона рублей, в то время как его доход в 2017 году составил 4,685 миллиона, сообщается на сайте облправительства.
Обновлено в 07:44
Футбол
«Ювентус» объявил об уходе Аллегри
Туринский футбольный клуб «Ювентус» объявил об уходе Массимилиано Аллегри с поста главного тренера команды.
Обновлено в 07:15
Политика
FT сообщила о проблемах украинских портов из-за Крымского моста
Из-за появления Крымского моста украинские порты столкнулись с серьезными проблемами, так как суда, которые туда следуют, страдают от постоянных задержек, пишет Financial Times (FT).
Обновлено в 02:31
Экономика
Forbes сравнил траты российских компаний на премии топ-менеджерам
«Норникель» потратил 6,8 млрд руб. по итогам прошлого года на выплату премий топ-менеджерам компании, став лидером среди российских компаний по размеру выплат вознаграждений управленческому персоналу, пишет Forbes.
Обновлено в 06:55
Происшествия
Женщина бросила двухлетнюю девочку в московской поликлинике
Обновлено вчера в 17:52
Политика
Пасечник заявил о желании почти всех в ЛНР получить российский паспорт
Российский паспорт хотят получить практически все граждане самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), заявил ее глава Леонид Пасечник, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 07:48
Экономика
Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенести
Завершение строительства «Северного потока — 2» может быть перенесено на вторую половину 2020 года при реализации проекта по третьему варианту маршрута, который потребовала рассмотреть Дания.
Обновлено в 02:46
Общество
Умерла «сердитая кошка» Grumpy Cat
Кошка, известная в Сети по прозвищу "Сердитый кот" (Grumpy Cat), умерла в возрасте семи лет. Об этом в твиттере сообщили ее хозяева.
Обновлено в 06:12
Происшествия
В Петербурге госпитализировали ребенка после нападения мужчины
Двенадцатилетнего школьника госпитализировали в Санкт-Петербурге после нападения неизвестного мужчины, полиция разыскивает нападавшего, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 03:08
Транспорт
Собянин открыл участок Северо-Восточной хорды в Метрогородке
"В ближайшем будущем начнем строительство развязки на Открытом шоссе, которое улучшит движение для заезда на Северо-Восточную хорду и на Открытом шоссе", - отметил Собянин.
Обновлено в 08:02
Шоу-бизнес
Ксения Бородина из-за температуры не может выйти на работу
Обновлено в 05:14