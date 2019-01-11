Финансы

Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов
DP.RU
вчера в 03:01

Рубль показывает снижение к доллару и евро в начале торгов в четверг, 10 января. Согласно данным Московской биржи, курс доллара прибавил 10 копеек к уровню предыдущего дня и составил 66,8475 рубля.
DP.RUвчера в 03:01

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Рубль на старте торгов теряет позиции к доллару и евро

Росбалт02:58

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском02:02

Рубль слегка снизился к доллару и евро на старте торгов пятницы

Интерфакс02:25

На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро

Экономика сегодня02:17

Рубль снизился к доллару и евро

Взгляд.ру02:13

Рубль продолжает снижаться к доллару и евро

Москва 2402:34

Доллар и евро растут в начале торгов на «Московской бирже»

Финмаркет02:20
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 03:44, Ашберн
Экономика

Рубль назвали самой недооцененной валютой

В этом году аналитики пришли к выводу, что почти все мировые валюты недооценены по сравнению с долларом, а российский рубль — больше всех.
Обновлено вчера в 23:19
Общество

В России появились в продаже упаковки с девятью яйцами

Обновлено вчера в 17:20
Общество

Полноценную работу новой полосы Шереметьево признали невозможной

Обновлено в 00:33
Экономика

На Украине заявили о двукратном сокращении пенсии

За пять лет на Украине более чем в два раза сократились минимальная пенсия и размер прожиточного минимума при стремительном росте коммунальных платежей и цен на продукты.
Обновлено вчера в 19:40
Хоккей

«Это не человек»: Овечкин продолжает покорять голевые рекорды НХЛ

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Немцы признались в неприязни к русским туристам

Обновлено вчера в 23:27
Транспорт

Определен порядок нового экзамена на вождение в России

На федеральном портале проектов нормативных актов опубликована доработанная версия нового практического экзамена на вождение в России.
Обновлено в 01:57
Армия и оружие

Нарушившие границу самолеты с пассажирами предложили сбивать

Гражданские самолеты с пассажирами на борту, нарушившие воздушную границу России, разрешат сбивать.
Обновлено в 01:11
Политика

WP: Белый дом готовится к введению режима ЧП в США

Белый дом начал создавать условия, которые позволят ввести в США режим чрезвычайного происшествия, пишет The Washington Post со ссылкой на свои источники.
Обновлено вчера в 18:46
Общество

Павел Дуров ликвидирует Telegram Messenger LLP

Один из создателей социальной сети "ВКонтакте" Павел Дуров подал заявление о ликвидации компании Telegram Messenger LLP, внесенной в реестр Роскомандзора.
Обновлено вчера в 13:12
Армия и оружие

В США оценили российское оружие «четвертого измерения»

Обновлено в 02:19
Происшествия

В ДТП с автобусом и лесовозом под Сыктывкаром пострадали 15 человек

Пятнадцать человек пострадали в результате ДТП с участием рейсового пассажирского автобуса и гружёного лесовоза под Сыктывкаром.
Обновлено вчера в 13:25
Происшествия

Павленского признали виновным в поджоге Банка Франции

Обновлено вчера в 16:40
Космос

Китайский аппарат прислал панорамные снимки обратной стороны Луны

Китайский космический аппарат "Чанъэ-4", который в начале января совершил мягкую посадку на обратной стороне Луны, прислал панорамные снимки поверхности естественного спутника Земли, сообщает Национальное космическое управление Китая (CNSA).
Обновлено в 03:07
Гаджеты

Xiaomi представила Redmi Note 7 c камерой на 48 Мп

Обновлено вчера в 06:05
Космос

Фото дня: космический корабль SpaceX Starship во всей красе

Глава аэрокосмической компании SpaceX Илон Маск (Elon Musk) опубликовал в своём Twitter-блоге фотографию нового космического ракетного комплекса, который позволит осуществлять пилотируемые полёты к Луне и Марсу.
Обновлено в 00:25
Происшествия

Экс-главе Nissan предъявлены новые обвинения

Прокуратура Токио выдвинула новые обвинения в отношении бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, передаёт Kyodo.
Обновлено в 01:33
Общество

В правительстве исключили запрет на подарки для врачей и учителей

Замруководителя аппарата правительства Андрей Логинов заявил «РИА Новости», что ограничения по подаркам, которые хотят ввести для должностных лиц, не коснутся врачей и учителей.
Обновлено в 02:16
Происшествия

На круизном лайнере в Карибском море застряли люди из-за вируса

Обновлено в 03:40
Политика

Производитель МС-21 признал проблемы выпуска самолета из-за санкций

Как пишет «Коммерсантъ», это, а также включение в санкционные списки структуры «Ростеха» АО «ОНПП "Технология" имени Ромашина» стало причиной прекращения поставок композитных материалов из Японии и США для производства крыла нового самолета.
Обновлено вчера в 05:34
Происшествия

На Бали двое россиян упали в ущелье

Обновлено в 03:03
Политика

МИД России: США посягают на суверенитет Венесуэлы

Политическая линия Вашингтона, направленная на антиконституционное формирование альтернативных правительственных структур Венесуэлы, является неприкрытым посягательством на суверенитет Венесуэлы, считают в МИД России.
Обновлено в 03:17
Политика

США проверяют побывавших на инаугурации Трампа украинцев

Власти США проводят проверку десятков украинских политиков и бизнесменов, присутствовавших на церемонии инаугурации президента Дональда Трампа в январе 2017.
Обновлено в 02:59
Авто

Ford может закрыть заводы в России

В результате - комментирует Bloomberg - американский автопроизводитель со штатом в 54 000 сотрудников также планирует пересмотреть формат работы четырех российских заводов - в Елабуге, Набережных Челнах и Всеволожске.
Обновлено вчера в 15:19
Экономика

Банк России получит новые полномочия для блокировки сайтов в интернете

Согласно законопроекту, ЦБ РФ сможет блокировать распространение в интернете информации о финансовых пирамидах, нелицензированных компаниях, а также организациях, маскирующих свои странички под сайты лицензированных финансовых организаций.
Обновлено в 01:50
Космос

ТАСС узнал о начале разработки концепции лунного корабля «Союз»

Обновлено вчера в 18:21
Общество

«Росконтроль» выявил опасные торты «Наполеон»

Обновлено в 00:00
Хоккей

«Коламбус» отстранил Бобровского на один матч

Руководство клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус Блю Джекетс" приняло решение отстранить голкипера команды россиянина Сергея Бобровского на один матч в связи с внутренним инцидентом, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 11:55
Происшествия

Появилось видео затопления Тушинского тоннеля

В социальных сетях появилось видео затопления Тушинского тоннеля на севере Москвы. Ролик опубликован в Twitter телекомпании «360».
Обновлено вчера в 03:51
Экономика

Чайка предложил поднять зарплату прокурорам

Генпрокурор Юрий Чайка предложил уравнять зарплату прокуроров и судей.
Обновлено вчера в 17:27
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