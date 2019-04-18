Финансы
Рубль подешевел к доллару и евроВзгляд.ру 03:16
Курс доллара расчетами «завтра» утром в четверг повышался на 19 копеек – до 64,03 рубля, курс евро вырос на 28 копеек, составив 72,38 рубля. Стоимость нефти опустилась до 71,43 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».
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