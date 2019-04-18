Рубль подешевел к доллару и евроВзгляд.ру вчера в 03:16

Курс доллара расчетами «завтра» утром в четверг повышался на 19 копеек – до 64,03 рубля, курс евро вырос на 28 копеек, составив 72,38 рубля. Стоимость нефти опустилась до 71,43 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».

Общество Как выглядит первый подъезд отремонтированный по программе Радия Хабирова? В декабре прошлого года Радий Хабиров анонсировал масштабную программу комплексного ремонта подъездов в республике.

Происшествия Владелец лопнувшего банка «Югра» арестован за миллиардные хищения Мажоритарный акционер, совладелец, читай — хозяин банка "Югра" Алексей Хотин задержан по подозрению в хищении 7,5 миллиарда рублей в этой самой кредитной организации.

Армия и оружие В ДНР рассказали о гибели группы украинских военных Группа украинских военных подорвалась на собственных минах при попытке проникнуть на территорию ДНР, заявил начальник пресс-службы управления народной милиции Даниил Безсонов.

Общество Елизавета Боярская посетила 41-й ММКФ без супруга Максима Матвеева Заслуженная артистка Российской Федерации Елизавета Боярская посетила ее без своего супруга Максима Матвеева.

Общество Евросоюз упростил получение шенгенских виз Европейский парламент упростил процедуру выдачи шенгенских виз иностранным туристам с «хорошей историей».

Политика ЦИК Белоруссии предложит Лукашенко дату выборов в парламент ЦИК Белоруссии предложит президенту страны Александру Лукашенко назначить дату выборов в парламент на 17 ноября.

Общество Россиянам напомнили о последних длинных выходных в 2019 году Последние выходные протяженностью более пяти дней ждут россиян в начале мая, следующая возможность отдохнуть более двух дней подряд появится только в ноябре, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роструда.

Хоккей В Сети появилось видео празднования игроками ЦСКА Кубка Гагарина Четвертый матч финала завершился победой ЦСКА в овертайме со счетом 3:2. Столичная команда одолела соперника во всех четырех играх серии.

Культура Рецензия: ST - «Поэт» В "Поэте" ST не гонится за модой, не выпендривается, в отличие от юных рэперов, и звучит довольно "олдскульно", но работа будет любопытна даже людям, не относящим себя к фанатам рэп-музыки.

Общество Роман Полански решил вернуться в Американскую киноакадемию через суд Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сексуальные домогательства из Американской академии киноискусств исключён 3 мая 2018 года.

Политика Россия ответила Украине запретом экспорта нефти Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что Москва приняла ответные меры на действия украинских властей и запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Незалежную.

Происшествия В США задержали подозреваемого в нападении на посольство КНДР в Испании Власти США задержали мужчину, ранее служившего в морской пехоте, которого подозревают в нападении на посольство КНДР в испанском Мадриде в феврале 2019 года, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Политика Путин встретился с президентом Эстонии Президент России Владимир Путин провел встречу с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд и обсудил вместе с ней двусторонние отношения, говорится на сайте Кремля.

Экономика В США назвали 13 «шокирующих» фактов о российской экономике Американский финансовый портал Business Insider подготовил подборку «шокирующих» фактов о российской экономике.

Армия и оружие Военная техника для Парада Победы выдвинулась в Москву "Вечером (19.04) механизированная колонна военной техники, принимающая участие в военном параде 9 мая на Красной площади, приступила к передислокации в г. Москву", - говорится в сообщении.

Политика Посольство в США оценило доклад Мюллера о «российском вмешательстве» Посольство пришло к выводу, что после подтверждения Мюллером отсутствия сговора президента США Дональда Трампа с Россией имеет смысл осознать надуманность сообщений о "российском вмешательстве" и начать работать над восстановлением отношений.

Транспорт Минтранс намерен отделить водителей-профессионалов от любителей Минтранс РФ предлагает изменить систему подготовки водителей, введя две категории: профессионалов и любителей.

Культура Умерла исследовательница паранормальных явлений Лоррейн Уоррен Американская исследовательница паранормальных явлений Лоррейн Уоррен, вместе с мужем Эдом ставшая героиней серии фильмов ужасов "Заклятие" (The Conjuring), умерла в четверг.

Политика Зеленский и Порошенко встали на колени в ходе дебатов Зеленский подчеркнул, что никогда не общался с Кадыровым, а его слова про «стояние на коленях» — он и сейчас готов их повторить: «Я готов встать перед Путиным на колени, только чтобы он не ставил на колени Украину».

Авто Toyota обновила легендарный Highlander Toyota представила новое поколение легендарного кроссовера Toyota Highlander. Автомобиль имеет достаточно современный вид и богато оснащён.

Экономика Аксаков рассказал о перспективах развития банковской системы Крыма Банковской системе Крыма потребуется порядка двух лет, чтобы прийти в нормальное состояние, заявил в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы РФ по финрынкам Анатолий Аксаков в кулуарах V Юбилейного Ялтинского Международного экономического форума.

Здоровье В Германии близнецы родились с разницей в 97 дней Дети родились в разные годы Двое близнецов родились в одной из больниц Кельна с рекордной разницей в 97 дней, сообщает Bild.