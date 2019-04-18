Финансы

Рубль подешевел к доллару и евроВзгляд.ру вчера в 03:16

Курс доллара расчетами «завтра» утром в четверг повышался на 19 копеек – до 64,03 рубля, курс евро вырос на 28 копеек, составив 72,38 рубля. Стоимость нефти опустилась до 71,43 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».
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Рубль упал после открытия торгов

Телеканал 360°04:32

Рубль подешевел к доллару и евро

Взгляд.ру03:39

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:01

Рубль продемонстрировал устойчивость

Московский Комсомолец03:26

Курс доллара на Мосбирже вырос до 63,9 рубля

ТАСС03:12

Рубль снижается к доллару и евро

Газета.Ru03:07

Рубль снижается к доллару и евро на открытии торгов

News.ru03:38
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Музыка

Зрители раскритиковали юбилейный концерт Аллы Пугачевой

Обновлено в 16:15
Общество

Как выглядит первый подъезд отремонтированный по программе Радия Хабирова?

В декабре прошлого года Радий Хабиров анонсировал масштабную программу комплексного ремонта подъездов в республике.
Обновлено в 10:45
Происшествия

Владелец лопнувшего банка «Югра» арестован за миллиардные хищения

Мажоритарный акционер, совладелец, читай — хозяин банка "Югра" Алексей Хотин задержан по подозрению в хищении 7,5 миллиарда рублей в этой самой кредитной организации.
Обновлено в 14:00
Армия и оружие

В ДНР рассказали о гибели группы украинских военных

Группа украинских военных подорвалась на собственных минах при попытке проникнуть на территорию ДНР, заявил начальник пресс-службы управления народной милиции Даниил Безсонов.
Обновлено в 21:07
Общество

Елизавета Боярская посетила 41-й ММКФ без супруга Максима Матвеева

Заслуженная артистка Российской Федерации Елизавета Боярская посетила ее без своего супруга Максима Матвеева.
Обновлено в 05:42
Общество

Евросоюз упростил получение шенгенских виз

Европейский парламент упростил процедуру выдачи шенгенских виз иностранным туристам с «хорошей историей».
Обновлено в 17:46
Происшествия

В Подмосковье подожгли крупнейшее в России еврейское учебное заведение

Обновлено в 19:51
Политика

ЦИК Белоруссии предложит Лукашенко дату выборов в парламент

ЦИК Белоруссии предложит президенту страны Александру Лукашенко назначить дату выборов в парламент на 17 ноября.
Обновлено в 08:55
Общество

Россиянам напомнили о последних длинных выходных в 2019 году

Последние выходные протяженностью более пяти дней ждут россиян в начале мая, следующая возможность отдохнуть более двух дней подряд появится только в ноябре, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роструда.
Обновлено в 20:13
Происшествия

Названа причина возникновения пожаров в Забайкалье

Обновлено в 21:10
Хоккей

В Сети появилось видео празднования игроками ЦСКА Кубка Гагарина

Четвертый матч финала завершился победой ЦСКА в овертайме со счетом 3:2. Столичная команда одолела соперника во всех четырех играх серии.
Обновлено в 21:11
Культура

Рецензия: ST - «Поэт»

В "Поэте" ST не гонится за модой, не выпендривается, в отличие от юных рэперов, и звучит довольно "олдскульно", но работа будет любопытна даже людям, не относящим себя к фанатам рэп-музыки.
Обновлено в 21:22
Кино

Назван худший персонаж «Мстителей»

Обновлено в 10:49
Общество

Роман Полански решил вернуться в Американскую киноакадемию через суд

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сексуальные домогательства из Американской академии киноискусств исключён 3 мая 2018 года.
Обновлено в 20:48
Политика

Россия ответила Украине запретом экспорта нефти

Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что Москва приняла ответные меры на действия украинских властей и запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Незалежную.
Обновлено вчера в 06:36
Происшествия

В США задержали подозреваемого в нападении на посольство КНДР в Испании

Власти США задержали мужчину, ранее служившего в морской пехоте, которого подозревают в нападении на посольство КНДР в испанском Мадриде в феврале 2019 года, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Обновлено в 19:00
Политика

Путин встретился с президентом Эстонии

Президент России Владимир Путин провел встречу с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд и обсудил вместе с ней двусторонние отношения, говорится на сайте Кремля.
Обновлено вчера в 08:06
Экономика

В США назвали 13 «шокирующих» фактов о российской экономике

Американский финансовый портал Business Insider подготовил подборку «шокирующих» фактов о российской экономике.
Обновлено в 08:15
Происшествия

Жители Забайкальска отстояли посёлок от степного пожара

Обновлено в 12:25
Армия и оружие

Военная техника для Парада Победы выдвинулась в Москву

"Вечером (19.04) механизированная колонна военной техники, принимающая участие в военном параде 9 мая на Красной площади, приступила к передислокации в г. Москву", - говорится в сообщении.
Обновлено в 18:00
Политика

Посольство в США оценило доклад Мюллера о «российском вмешательстве»

Посольство пришло к выводу, что после подтверждения Мюллером отсутствия сговора президента США Дональда Трампа с Россией имеет смысл осознать надуманность сообщений о "российском вмешательстве" и начать работать над восстановлением отношений.
Обновлено в 21:02
Транспорт

Минтранс намерен отделить водителей-профессионалов от любителей

Минтранс РФ предлагает изменить систему подготовки водителей, введя две категории: профессионалов и любителей.
Обновлено в 06:15
Происшествия

Число пострадавших при пожаре в Нижнекамске возросло до 17 человек

Обновлено в 12:42
Культура

Умерла исследовательница паранормальных явлений Лоррейн Уоррен

Американская исследовательница паранормальных явлений Лоррейн Уоррен, вместе с мужем Эдом ставшая героиней серии фильмов ужасов "Заклятие" (The Conjuring), умерла в четверг.
Обновлено в 21:19
Политика

Зеленский и Порошенко встали на колени в ходе дебатов

Зеленский подчеркнул, что никогда не общался с Кадыровым, а его слова про «стояние на коленях» — он и сейчас готов их повторить: «Я готов встать перед Путиным на колени, только чтобы он не ставил на колени Украину».
Обновлено в 12:53
Авто

Toyota обновила легендарный Highlander

Toyota представила новое поколение легендарного кроссовера Toyota Highlander. Автомобиль имеет достаточно современный вид и богато оснащён.
Обновлено в 12:58
Космос

Новый набор в отряд космонавтов будет объявлен в этом году

Обновлено вчера в 18:58
Экономика

Аксаков рассказал о перспективах развития банковской системы Крыма

Банковской системе Крыма потребуется порядка двух лет, чтобы прийти в нормальное состояние, заявил в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы РФ по финрынкам Анатолий Аксаков в кулуарах V Юбилейного Ялтинского Международного экономического форума.
Обновлено в 10:41
Здоровье

В Германии близнецы родились с разницей в 97 дней

Дети родились в разные годы Двое близнецов родились в одной из больниц Кельна с рекордной разницей в 97 дней, сообщает Bild.
Обновлено в 05:16
Происшествия

Опубликовано полное видео драки Кокорина и Мамаева в «Кофемании»

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись из кафе «Кофемания», где компания молодых людей, в том числе футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, избила других посетителей — директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина.
Обновлено в 07:37
Как работают Яндекс.Новости?
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