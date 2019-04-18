Финансы
Рубль подешевел к доллару и евроВзгляд.ру вчера в 03:16
Курс доллара расчетами «завтра» утром в четверг повышался на 19 копеек – до 64,03 рубля, курс евро вырос на 28 копеек, составив 72,38 рубля. Стоимость нефти опустилась до 71,43 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 21:47, Ашберн
Музыка
Зрители раскритиковали юбилейный концерт Аллы Пугачевой
Обновлено в 16:15
Общество
Как выглядит первый подъезд отремонтированный по программе Радия Хабирова?
В декабре прошлого года Радий Хабиров анонсировал масштабную программу комплексного ремонта подъездов в республике.
Обновлено в 10:45
Происшествия
Владелец лопнувшего банка «Югра» арестован за миллиардные хищения
Мажоритарный акционер, совладелец, читай — хозяин банка "Югра" Алексей Хотин задержан по подозрению в хищении 7,5 миллиарда рублей в этой самой кредитной организации.
Обновлено в 14:00
Армия и оружие
В ДНР рассказали о гибели группы украинских военных
Группа украинских военных подорвалась на собственных минах при попытке проникнуть на территорию ДНР, заявил начальник пресс-службы управления народной милиции Даниил Безсонов.
Обновлено в 21:07
Общество
Елизавета Боярская посетила 41-й ММКФ без супруга Максима Матвеева
Заслуженная артистка Российской Федерации Елизавета Боярская посетила ее без своего супруга Максима Матвеева.
Обновлено в 05:42
Общество
Евросоюз упростил получение шенгенских виз
Европейский парламент упростил процедуру выдачи шенгенских виз иностранным туристам с «хорошей историей».
Обновлено в 17:46
Политика
ЦИК Белоруссии предложит Лукашенко дату выборов в парламент
ЦИК Белоруссии предложит президенту страны Александру Лукашенко назначить дату выборов в парламент на 17 ноября.
Обновлено в 08:55
Общество
Россиянам напомнили о последних длинных выходных в 2019 году
Последние выходные протяженностью более пяти дней ждут россиян в начале мая, следующая возможность отдохнуть более двух дней подряд появится только в ноябре, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роструда.
Обновлено в 20:13
Происшествия
Названа причина возникновения пожаров в Забайкалье
Обновлено в 21:10
Хоккей
В Сети появилось видео празднования игроками ЦСКА Кубка Гагарина
Четвертый матч финала завершился победой ЦСКА в овертайме со счетом 3:2. Столичная команда одолела соперника во всех четырех играх серии.
Обновлено в 21:11
Культура
Рецензия: ST - «Поэт»
В "Поэте" ST не гонится за модой, не выпендривается, в отличие от юных рэперов, и звучит довольно "олдскульно", но работа будет любопытна даже людям, не относящим себя к фанатам рэп-музыки.
Обновлено в 21:22
Кино
Назван худший персонаж «Мстителей»
Обновлено в 10:49
Общество
Роман Полански решил вернуться в Американскую киноакадемию через суд
Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сексуальные домогательства из Американской академии киноискусств исключён 3 мая 2018 года.
Обновлено в 20:48
Политика
Россия ответила Украине запретом экспорта нефти
Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что Москва приняла ответные меры на действия украинских властей и запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Незалежную.
Обновлено вчера в 06:36
Происшествия
В США задержали подозреваемого в нападении на посольство КНДР в Испании
Власти США задержали мужчину, ранее служившего в морской пехоте, которого подозревают в нападении на посольство КНДР в испанском Мадриде в феврале 2019 года, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Обновлено в 19:00
Политика
Путин встретился с президентом Эстонии
Президент России Владимир Путин провел встречу с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд и обсудил вместе с ней двусторонние отношения, говорится на сайте Кремля.
Обновлено вчера в 08:06
Экономика
В США назвали 13 «шокирующих» фактов о российской экономике
Американский финансовый портал Business Insider подготовил подборку «шокирующих» фактов о российской экономике.
Обновлено в 08:15
Происшествия
Жители Забайкальска отстояли посёлок от степного пожара
Обновлено в 12:25
Армия и оружие
Военная техника для Парада Победы выдвинулась в Москву
"Вечером (19.04) механизированная колонна военной техники, принимающая участие в военном параде 9 мая на Красной площади, приступила к передислокации в г. Москву", - говорится в сообщении.
Обновлено в 18:00
Политика
Посольство в США оценило доклад Мюллера о «российском вмешательстве»
Посольство пришло к выводу, что после подтверждения Мюллером отсутствия сговора президента США Дональда Трампа с Россией имеет смысл осознать надуманность сообщений о "российском вмешательстве" и начать работать над восстановлением отношений.
Обновлено в 21:02
Транспорт
Минтранс намерен отделить водителей-профессионалов от любителей
Минтранс РФ предлагает изменить систему подготовки водителей, введя две категории: профессионалов и любителей.
Обновлено в 06:15
Культура
Умерла исследовательница паранормальных явлений Лоррейн Уоррен
Американская исследовательница паранормальных явлений Лоррейн Уоррен, вместе с мужем Эдом ставшая героиней серии фильмов ужасов "Заклятие" (The Conjuring), умерла в четверг.
Обновлено в 21:19
Политика
Зеленский и Порошенко встали на колени в ходе дебатов
Зеленский подчеркнул, что никогда не общался с Кадыровым, а его слова про «стояние на коленях» — он и сейчас готов их повторить: «Я готов встать перед Путиным на колени, только чтобы он не ставил на колени Украину».
Обновлено в 12:53
Авто
Toyota обновила легендарный Highlander
Toyota представила новое поколение легендарного кроссовера Toyota Highlander. Автомобиль имеет достаточно современный вид и богато оснащён.
Обновлено в 12:58
Космос
Новый набор в отряд космонавтов будет объявлен в этом году
Обновлено вчера в 18:58
Экономика
Аксаков рассказал о перспективах развития банковской системы Крыма
Банковской системе Крыма потребуется порядка двух лет, чтобы прийти в нормальное состояние, заявил в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы РФ по финрынкам Анатолий Аксаков в кулуарах V Юбилейного Ялтинского Международного экономического форума.
Обновлено в 10:41
Здоровье
В Германии близнецы родились с разницей в 97 дней
Дети родились в разные годы Двое близнецов родились в одной из больниц Кельна с рекордной разницей в 97 дней, сообщает Bild.
Обновлено в 05:16
Происшествия
Опубликовано полное видео драки Кокорина и Мамаева в «Кофемании»
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись из кафе «Кофемания», где компания молодых людей, в том числе футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, избила других посетителей — директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина.
Обновлено в 07:37