Финансы

Рубль подешевел к доллару и евроВзгляд.ру 03:12

Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник вырос на 4 копейки – до 63,4 рубля, курс евро поднялся на 3 копейки, составив 70,53 рубля. Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent опустился до 63,02 доллара за баррель, передает РИА «Новости».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Евро и доллар подорожали на Московской Бирже

News.ru03:46

Рубль подешевел к доллару и евро

Взгляд.ру03:12

Курс доллара вырос до 63,44 рубля

Московский Комсомолец04:20

Рубль в ходе торгов теряет позиции к доллару и евро

Росбалт04:07

Рубль завершил основную валютную сессию ослаблением к доллару и евро

Банки.ру12:24

Рубль немного снизился к доллару и евро при открытии торгов

Вести.Финанс03:23

Курс доллара на Мосбирже вырос до 63,44 рубля

ТАСС03:05
Показать все источники
Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 18:07, Вашингтон
Политика

Эксперт прокомментировал политику Зеленского по отношению к РФ

По мнению Джона Хербста, деятельность президента Украины сближается с курсом Порошенко Директор Евразийского центра при Атлантическом совете в Вашингтоне Джон Хербст прокомментировал политику президента Украины Владимира Зеленского по отношению к России, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 17:59
Технологии

Стандарт для «умных» счётчиков ЖКХ разработали в РФ

Разработанный Центром стандарт OpenUNB позволит легко объединять «умные» счётчики в единую систему.
Обновлено в 06:11
Хоккей

Гусев официально стал игроком «Нью-Джерси Дэвилз»

Пресс-служба "Нью-Джерси Дэвилз" официально объявила о подписании контракта с российским хоккеистом Никитой Гусевым.
Обновлено в 15:17
Футбол

«Зенит» решил купить футболиста «Барселоны»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил переговоры с «Барселоной» о покупке Малкома, отметив, что диалог находится «в самой активной стадии».
Обновлено в 09:26
Политика

Против Порошенко завели еще одно уголовное дело

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) возбудило новое уголовное дело в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 16:26
Армия и оружие

Россия и Иран расширят военное сотрудничество

Ханзади отметил, что этот документ является первым в своем роде между Россией и Ираном.
Обновлено в 17:16
Происшествия

Грузовик команды Renault попал в аварию в Венгрии

По информации команды, водитель грузовика серьезно не пострадал, а другие машины в аварии не участвовали.
Обновлено в 09:32
Политика

Порошенко с семьей покинул Украину

Обновлено в 14:24
Политика

В Киеве предложили привлечь Британию, США и Турцию, чтобы вернуть Крым

В администрации президента Украины придумали "новый" способ вернуть полуостров Крым.
Обновлено в 15:16
Футбол

Блан отказался возглавить «Зенит»

Французский специалист Лоран Блан отказался возглавить «Зенит», сообщает France Football.
Обновлено в 13:23
Политика

В Киеве заявили об отстранении Медведчука от переговоров в Минске

Роман Бессмертный, которого в начале июля президент Украины назначил представителем страны в в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ), ведущей переговоры по мирному урегулированию ситуации, заявил об отстранении от переговорного процесса одного из лидеров «Оппозиционной партии — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука.
Обновлено в 07:16
Футбол

Кокорин и Мамаев рассказали о приеме в колонии

Бывший форвард петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказали о том, как их приняли в колонии №4 в Белгородской области.
Обновлено в 12:03
Происшествия

Бывшего замминистра энергетики Владимира Милова арестовали на 30 суток

Симоновский районный суд Москвы арестовал на 30 суток бывшего замминистра энергетики и ведущего YouTube-канала «Навальный Live» Владимира Милова, сообщает правозащитный проект «Апология протеста».
Обновлено в 15:35
Общество

Жителям подтопленного села в Приамурье посоветовали бросить курить

Жители села Угловое, отказавшиеся эвакуироваться из-за паводка, попросили для себя сладости и сигареты.
Обновлено в 11:26
Общество

В ПФР рассказали, как избежать ошибок в начислении пенсий

В некоторых случаях может возникнуть переплата пенсии, предупредили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Обновлено в 00:00
Политика

Эсэсовцев с почестями перезахоронили на Украине

Во Львовской области со всеми почестями перезахоронили эсэсовцев, бойцов самой кровавой дивизии "Галичина".
Обновлено в 10:18
Футбол

Патрис Эвра объявил о завершении карьеры футболиста

За время своей карьеры футболист выступал за различные европейские команды и в общей сложности завоевал 20 трофеев.
Обновлено в 08:29
Политика

Украина планирует возобновить газовые переговоры с Россией

Ранее ГЛАС сообщал о том, что в Украине хотят ввести санкции на Крымский мост.
Обновлено в 08:37
Происшествия

Суд признал виновным в мошенничестве экс-замдиректора ФСИН Коршунова

Обновлено в 09:21
Музыка

Медведев поздравил с юбилеем Игоря Крутого

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил с юбилеем народного артиста РФ, композитора и продюсера Игоря Крутого, отметив значимость его песен на современной российской эстраде.
Обновлено в 05:16
Политика

В Совфеде оценили идею Киева создать канал для «борьбы за умы»

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT слова замглавы офиса президента Украины Кирилла Тимошенко о планах создать «русскоязычный телеканал» для ведения «борьбы за умы».
Обновлено в 13:02
Политика

В Батуми начался митинг за налаживание отношений Грузии и России

Ранее «Профиль» писал, что отношения России и Грузии обострились в конце июня, когда в Тбилиси прошли антироссийское митинги.
Обновлено вчера в 11:23
Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске разводится с мужем

Младшая сестра Жанны Фриске Наталья сообщила, что она, вместе с мужем Сергеев Вшивковым, приняла трудное решение развестись.
Обновлено в 03:28
Армия и оружие

В России возрождают расформированные при Горбачеве военные соединения

Издание напомнило, что понтонно-мостовые соединения были отменены в 1989 году при Михаиле Горбачеве.
Обновлено в 07:44
Экономика

Медведев призвал ускорить работу по нацпроектам в Крыму

Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал эффективнее работать над исполнением национальных проектов в Крыму и Севастополе.
Обновлено в 08:42
Политика

В Киеве призывают к немедленному военному вторжению в Россию

Бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар в своем фейсбуке призвал Киев ввести войска в Россию.
Обновлено в 03:20
Армия и оружие

Россия начала серийное производство Су-57

Истребитель пятого поколения Су-57 запущен в серийное производство в России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на брошюру, посвященную 80-летию конструкторского бюро Сухого.
Обновлено в 09:21
Происшествия

Американский военный пытался провезти ракетную установку как сувенир

В багаже пассажира в аэропорту американского города Балтимора нашли ракетную установку, пишет в понедельник, 29 июля, ABC News.
Обновлено в 15:24
Общество

В Красноярском крае растёт площадь лесных пожаров

Обновлено в 00:44
Происшествия

В Екатеринбурге дети попытались ограбить магазин игрушек

Обновлено в 13:02
ещё по теме
Главное