Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник вырос на 4 копейки – до 63,4 рубля, курс евро поднялся на 3 копейки, составив 70,53 рубля. Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent опустился до 63,02 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Рубль подешевел к доллару и евро

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