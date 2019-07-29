Рубль снижается к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти. В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 63,4396 руб. По отношению к последней сделке в пятницу доллар подорожал на 7,21 коп.

Доллар и евро растут в начале торгов на «Московской бирже»

Экономика Bloomberg: Uber увольняет около 400 сотрудников Компания Uber Advanced Technologies приняла решение об увольнении около 400 сотрудников, или порядка трети своего маркетингового управления в мире.

Общество Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критический Уровень воды в реке Ия в иркутском городе Тулуне поднялся до отметки 708 см, превысив на 8 см показатель критического уровня.

Политика В Грузии подсчитали убытки от запрета полетов в Россию Россия запретила прямое авиасообщение с Грузией с 8 июля в ответ на антироссийские выступления.

Происшествия Около 40 человек пострадали в ДТП с автобусом в Черногории В результате случившегося пострадал 41 человек, передает RTGC. Среди пострадавших - граждане Сербии и Черногории.

Политика Киев предложил привлечь США и Турцию для возвращения Крыма Киев рассматривает возможность создания международной площадки для ведения переговоров о статусе Крыма с участием европейских стран, а также США и Турции.

Футбол «Зенит» решил купить футболиста «Барселоны» Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил переговоры с «Барселоной» о покупке Малкома, отметив, что диалог находится «в самой активной стадии».

Космос Астронавт NASA заснял с борта МКС разрушение корабля «Прогресс» Американский астронавт Ник Хейг сфотографировал с борта Международной космической станции (МКС) грузовой корабль "Прогресс МС-11", который разрушился в атмосфере.

Армия и оружие Military Watch: Первым покупателем российских С-500 станет Китай Российские зенитные ракетные системы С-500, производство которых начали в 2019 году, будут несомненно пользоваться популярностью у других государств, в первую очередь — у Китая, пишет американское издание Military Watch.

Транспорт В Испании из-за забастовки отменят более тысячи поездов Из-за четырехдневной забастовки, объявленной профсоюзами, оператор испанских железных дорог Renfe отменил более тысячи рейсов поездов.

Армия и оружие Коалиция во главе с США опасается появления новых террористов в лагерях беженцев в Сирии Новое поколение террористов может выйти из таких сирийских лагерей беженцев, как Аль-Холь, некоторые их жители поддерживают идеологию экстремистской группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Политика Япония хочет принять участие в программе F-35 Япония хочет стать полноценным партнером в программе по разработке истребителей F-35. Об этом сообщает издание Defense News.

Политика Посольство России в Британии осудило невыдачу виз жителям Крыма Отказ ряда стран ЕС выдавать шенгенские визы жителям Крыма по паспортам, полученным после 2014 года, нарушает права граждан на свободное передвижение, противоречит международным стандартам в сфере прав человека и является политически мотивированным, заявили в посольстве РФ в Великобритании.

Происшествия «Спартак» обратился в прокуратуру по поводу инцидента в Ростове «Спартак» обратился в генпрокуратуру по поводу произошедшего после матча с «Ростовом» инцидента, сообщает Телеграм-канал «Мутко против».

Происшествия Пожар в цехе по производству шуб в Пятигорске локализован Цех по производству шуб на Краснослободской улице загорелся в понедельник днем, пожару присвоили второй, повышенный ранг сложности.

Авто Volvo отзывает 4,5 тыс. автомобилей в России Компания Volvo отзывает из-за возможного возгорания в моторном отсеке 4473 автомобиля Volvo XC70, XC60, S80, V60 Cross Country, XC90 и V90 Cross Country.

Экономика Financial Times восхитилась российской системой налогообложения Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.

Технологии Спутниковый интернет в России запрещается Замминистра связи Олег Иванов рассказал «Коммерсанту», что на очередном заседании ГКРЧ в очередной раз решено отказать американскому проекту спутниковой связи OneWeb в выделении частот в России.

Общество Власти признали незаконной постройку клуба Soho из расследования Голунова За три дня до ответа от властей Москвы от своей доли в клубах Soho Family избавился фигурант расследования корреспондента «Медузы» Ивана Голунова о похоронном бизнесе 19-летний Егор Мазараки — племянник первого замглавы ГБУ «Ритуал» Валериана Мазараки и сын Льва и Анастасии Мазараки, тесно связанных с московским рынком ритуальных услуг.

Армия и оружие Генштаб обвинил США в разграблении нефтяных объектов в Сирии Начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что частные военные компании из США грабят нефтяные объекты в Сирии, сообщает ТАСС.

Культура Российского дирижера Гергиева освистали в Германии "Цайт" опубликовала разгромную рецензию. Гергиев дирижировал оперу Вагнера "Тангейзер". В мире Гергиева считают выдающимся дирижером.

Наука Человечество исчерпало возобновляемые ресурсы на 2019 год Человечество к 29 июля исчерпало объем возобновляемых ресурсов, который планета может воспроизвести за год.

Единоборства Сын Хосе Луиса Кастильо попал в больницу после спарринга Кристиан Кастильо, сын двукратного чемпиона мира в легком весе Хосе Луиса Кастильо, попал в больницу с травмой мозга, полученной во время спарринга, и его состояние ухудшается.

Культура Акрам Хан станцевал свое последнее большое соло Само название Xenos переводится с греческого как "чужестранец", и взгляд чужестранца в танцевальной драме как раз и представлен: Первая мировая показывается здесь глазами колониального воина, к тому же еще и танцовщика.